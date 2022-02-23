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Даже самая качественная и дорогая видеокарта может со временем прийти в негодность. Причин для этого сотни, ведь у кого-то в доме могут быть просто проблемы с проводкой. В других случаях всё дело в экономии производителя, когда крупная и уважаемая компания пытается увеличить маржу за счёт установки дешёвых комплектующих. Поскольку сценариев использования видеокарт множество, то кому-то такая экономия выливается в поломку уже через месяц, тогда как другие и вовсе не увидят проблем долгие годы. Сюда стоит добавить, что в последнее время растёт уровень контрафакта, ведь некогда копеечные комплектующие стоят в разы дороже, что только разгорячило аппетиты мошенников по всему миру. Ну а вообще есть ещё и майнеры. Как правило, если видеокарта установлена не в игровом зале, то работает она не больше трёх часов в сутки или меньше, в то время как на ферме ей приходится выкладываться на полную 24/7 без выходных и запланированных отпусков.

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В некоторых случаях владельцы проблемных видеокарт несут их в ремонт, но бывает и такое, когда вместо решения отдать дело в руки профессионалов, пользователи решают сами всё починить. Особенно часто это случается, когда дело в перегреве памяти, графического чипа или же карта просто нуждается в нормальном обслуживании. Любопытный случай рассказал блогер Daniil Gerasimov, в мастерскую которого принесли нерабочую GeForce RTX 3090.

Первым делом специалисты проверили все элементы питания, убедившись в том, что карта жива и не имеет заметных проблем. Поскольку внутри были заметны следы замены термоинтерфейса, мастер предположил, что владелец видеокарты криво наклеил прокладки, либо выбрал неверную толщину, что могло привести к замыканию. Мало того, внутри было огромное количество мусора, что также могло сказаться на работоспособности GeForce RTX 3090. После решения текущих проблем видеокарта исправно заработала, но блогер поднял крайне важную тему.

По его словам, он часто видит видеокарты, которые прошли домашнее обслуживание. При этом ему несут не бюджетные устройства, которые стоят копейки, а мощные дорогие видеокарты, цена на которые превышает 100 000 рублей. Поскольку флагманы сильно греются, в первую очередь в негодность приходит термоинтерфейс. Часто производители конечных продуктов устанавливают крайне редкие прокладки, купить которые сложно. Они могут иметь промежуточные значения толщины, определить которые без специального оборудования невозможно. Пытаясь сэкономить, пользователи идут на эксперименты, что приводит к печальным последствиям.

По словам блогера, обслуживание видеокарты GeForce RTX 3090 сегодня может стоить до 8000 рублей по Москве. Сюда входят все необходимые расходники, но часто мастера берут около 5000 рублей. Если вам повезёт, то вы сможете всё это сделать у себя дома за полторы тысячи, вот только нередки случаи, когда непрофессионалы ломают элементы питания. Ну а результат прост: вместо 5000 рублей приходится платить 25 тысяч. Хотя мастера только приветствуют такую решимость пользователей.

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#видеокарты #ремонт
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