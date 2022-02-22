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Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
Экономические, политические и фундаментальные факторы тянут Биткоин вниз
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Напряжённая ситуация вокруг Украины стала не только испытанием для всего региона, но и для рынка криптовалют. Политическая нестабильность нарушила планы Китов на возврат Биткоина к рекордным позициям, а принятые президентом РФ 21 февраля решения отправили цифровое золото в глубокие пике. На момент написания данного материала курс Биткоина торгуется на отметке в 36 630 долларов. Поскольку не исключены резкие перепады стоимости первой криптовалюты, то уже через несколько часов курс может быть как сильно ниже, так и выше. И всё же, у нас есть мнение некоторых экспертов, которые держат руку на пульсе, пытаясь оценивать происходящие в мире события.

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Прежде всего стоит понимать, что геополитические причины являются только частью проблем криптовалют. В последнее время наблюдается снижение количества транзакций в сети Биткоина. Многие из тех, кто весь 2021 год играл в инвесторов, устали от постоянного напряжения и решили выйти из качающейся лодки. Предполагается, что в ближайшие месяцы и даже годы мы увидим постепенно снижение веса Биткоина, а сам он будет терять в цене до 2025 года. Спасти положение должен Халвинг, который станет началом новой волны в мире криптовалют. Теоретически это значит, что впереди затяжная криптозима.

Если вы всё ещё сомневаетесь, то читайте наш материал, где основатель Эфира прямо говорит об этом явлении. Он считает похолодание благом, поскольку криптовалюты сильно переоценены и являются слишком рискованными. Виталик Бутерин ожидает сильного падения курса Эфира, поскольку надеется успеть реализовать масштабные изменения, в том числе отказ от майнинга и увеличение количества транзакций за единицу времени. На самом деле это только часть плана, ведь за несколько лет можно превратить Эфир в гораздо более мощную структуру, чем современные платёжные системы. Сделать это в настоящее время крайне сложно, ведь в таком случае приходится считаться с интересами миллионов майнеров, держателей и многих других.

А вот крупная рыба, похоже, планирует биться до последнего. За прошедшие сутки зафиксированы рекордные переводы Биткоинов с биржи Coinbase. В ходе нескольких транзакций были выведены 10 653 монеты на сумму в 409 миллионов долларов. Все монеты ушли на анонимные холодные кошельки. Мало того, эксперты фиксируют открытие длинных позиций на покупку Биткоинов. Суммы огромные, а часть из них находится на отметке 35 000 долларов, тогда как другая – на 30 000. Это значит, что Киты планируют помешать резкому падению курса Биткоина и надеются на разворот.

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Возможно, уже слишком поздно, ведь ко всем политическим и фундаментальным проблемам прибавится ещё и экономическая в лице ФРС. Американский регулятор планирует повысить ключевую ставку в марте, поэтому многие эксперты предлагают дождаться весны, получив ответы на многие интересующие нас вопросы в самое ближайшее время.

#криптовалюта #биткоин
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