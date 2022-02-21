Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Разработчик Dogecoin рассказал о том, как можно поднять цену криптовалюты до 1 доллара
Вот только делать никто ничего для этого не будет
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Весной 2021 года рынок криптовалют раздулся до невероятных размеров. Биткоин перешагнул планку в 60 000 долларов, а Эфир с лёгкостью перемахнул через 4500 долларов за одну монетку. Всё это стало драйвером роста для альткоинов, а так называемые мемные токены были настолько популярны, что даже с виду вменяемые инвесторы покупали собачьи монеты на миллиарды долларов. Одним из самых прибыльных активов на тот момент стал Dogecoin. Данная криптовалюта демонстрировала невероятный рост, обогатив пару сонет наиболее стойких держателей, тогда как все остальные продавали и покупали токены, теряя на этом тысячи и миллионы долларов. В мае Dogecoin подорожал до 70 центов, а после обвалился.

реклама

Сегодня криптовалюта торгуется на отметке 0.14 центов, но главная проблема Dogecoin даже не в том, что он сильно подешевел. Обратите внимание на график ниже. 43% всех созданных монет находятся на 10 кошельках, а 50% - на 20. Это значит, что несколько человек владеют больше частью всей эмиссии и могут обвалить рынок выложив на торги небольшую часть монет. Эксперты констатируют, что крупные инвесторы не будут связываться со столь сомнительным и ненадёжным активом, а значит шансов вернуться в строй в Dogecoin нет.

По словам одного из разработчиков криптовалюты (Шибетоши Накамото), недавно ему поступила идея, позволяющая поднять курс до 1 доллара, но он отверг предложение. Прежде всего пользователи предложили поставить ограничение на эмиссию. Это значит, что количество монет, которые когда-либо могут быть получены, должно быть конечным, в то время как сегодня ничего подобного нет. Это должно улучшить имидж Dogecoin среди инвесторов, но есть и более радикальная идея. Пользователи предложили сжечь часть монет, которая находятся на руках у крупных держателей. Да, речь идёт именно об этих 50%, которые так сильно напрягают рынок. Понятно, что сжигать все никто не предлагал, но даже сокращение эмиссии на 50% значительно улучшило бы текущую ситуацию.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Шибетоши Накамото констатирует, что у него нет таких широких полномочий, поэтому сжечь они ничего не может. А вот по поводу ограничения на майнинг, разработчик ответил уклончиво. Вполне возможно, что такая возможность есть, но делать никто ничего не будет. Сам Шибетоши Накамото уверяет нас в том, что это опасно, поскольку может поломать работу текущего алгоритма, что создаст возможность для взлома. Неясно, сколько монет у самого Шибетоши Накамото, но он чувствует себя вполне комфортно. Балагурит с Илоном Маском, постит весёлые мемы и общается с подписчиками в шутливой форме. Ясно, что после все этого времени на внесение ключевых изменений в код криптовалюты просто не остаётся.

#криптовалюта #dogecoin
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
Майнеры Биткоина в США вернули в строй угольную электростанцию, увеличив выбросы СО2 на 5000%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты дешевеют – некоторые модели NVIDIA в США уже стоят дешевле рекомендованной цены – HU
34
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
108
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
45
Через сколько лет после покупки нужно менять видеокарту – GeForce GTX 1080 vs GeForce RTX 3050 от TG
29
Портал Electronics Hub составил рейтинг самых критикуемых в мире технологических продуктов
2
Xiaomi выпустила большой февральский сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 58 актуальных смартфонов
2
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
94
Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
21
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
35
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
38
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
6
CAPCOM выпустит Street Fighter 6 и/или Resident Evil 4: Remastered в ближайшие дни
2
Житель французского города Мессанж случайно отключил мобильную связь и интернет в своём округе
6
Авторы стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии», опубликовали новые материалы по разработке
1
В диспетчере задач Windows 11 появился новый режим эффективности для отдельных процессов
9
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
32
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
33
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
25
Фирменные шайбы Asus ROG предотвратят проблемы с перекосом процессоров Alder Lake
8
В крупнейшем в мире литий-ионном хранилище энергии Vistra снова произошла авария - модуль на 100 МВт остановлен
17

Популярные статьи

5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
9
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
10
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
15
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
38
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
29
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
10
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
57
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
3
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
3

Сейчас обсуждают

Герц
13:38
Это что то действительно новое и необычное. Никогда еще небыло до этого внедорожных квадриков.
Французский автопроизводитель Swincar построил квадрацикл которому не нужны дороги
Дмитрий Колос
13:37
Ну это нвидия делается на самсунговских фабриках, АМД то делается на TSMC, так что чую 2.5 раза прирост будет только в лучах.
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
Показывал 3_14sUn
13:37
Сижу на core quad q6600, разогнанном до 3.7ггц(на 4.02 не захотел винду грузить) и DDR2-533 в разгоне до 1066. Мать Асус Максимус Формула 1.0, топ 2008г. В целом, при отсутствии альтернатив, жить можн...
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
Civilian
13:37
Я прошел. Пруфы это научные проверяемые статьи, например, а не видосик на ЯПлакалЪ, к тому же с фэйковыми субтитрами (в смысле субтитры не переводят то, что говорит человек, а это конкретное видео даж...
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
fokuslotus
13:37
Амудэ упоролась в конец. Год с лишним назад я покупал 3500х за 10к рублей и то я думал над 10100ф. Зачем они так подняли цены? Смешно просто как же сдувается амудэ.
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
Strain
13:34
"топовые донатеры"..... современный психодиагноз
Российский танковый блогер заработал более 2,2 млн рублей за десятидневный стрим
XAM
13:30
Так бывает когда зажопили бюджет на рекламу. Об игре узнал совершенно случайно - оказалась годная.
Square Enix не в восторге от стартовых продаж Marvel’s Guardians of the Galaxy
wwr222
13:26
Эээ, я ошибся...Там стоит автомат...
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Николай Галин
13:25
читал на редите пару недель назад, только там написано было, что якобы это в РФ и якобы почта РФ виновата, мол подложили вместо карт, так и знал, что тупой пи3деж очередной от фейкометов
Американец купил у россиянина три видеокарты Radeon RX 6900 XT, но получил коробку с макаронами
wwr222
13:25
Фанат, ты знаешь сколько человек работает над новым сериалом по вселенной Властелина Колец? Там все молодые, талантливые, энергичные...Только "тупой народ" при виде первого трейлера стал слюной от зло...
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем