Вот только делать никто ничего для этого не будет

Весной 2021 года рынок криптовалют раздулся до невероятных размеров. Биткоин перешагнул планку в 60 000 долларов, а Эфир с лёгкостью перемахнул через 4500 долларов за одну монетку. Всё это стало драйвером роста для альткоинов, а так называемые мемные токены были настолько популярны, что даже с виду вменяемые инвесторы покупали собачьи монеты на миллиарды долларов. Одним из самых прибыльных активов на тот момент стал Dogecoin. Данная криптовалюта демонстрировала невероятный рост, обогатив пару сонет наиболее стойких держателей, тогда как все остальные продавали и покупали токены, теряя на этом тысячи и миллионы долларов. В мае Dogecoin подорожал до 70 центов, а после обвалился.

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Сегодня криптовалюта торгуется на отметке 0.14 центов, но главная проблема Dogecoin даже не в том, что он сильно подешевел. Обратите внимание на график ниже. 43% всех созданных монет находятся на 10 кошельках, а 50% - на 20. Это значит, что несколько человек владеют больше частью всей эмиссии и могут обвалить рынок выложив на торги небольшую часть монет. Эксперты констатируют, что крупные инвесторы не будут связываться со столь сомнительным и ненадёжным активом, а значит шансов вернуться в строй в Dogecoin нет.

По словам одного из разработчиков криптовалюты (Шибетоши Накамото), недавно ему поступила идея, позволяющая поднять курс до 1 доллара, но он отверг предложение. Прежде всего пользователи предложили поставить ограничение на эмиссию. Это значит, что количество монет, которые когда-либо могут быть получены, должно быть конечным, в то время как сегодня ничего подобного нет. Это должно улучшить имидж Dogecoin среди инвесторов, но есть и более радикальная идея. Пользователи предложили сжечь часть монет, которая находятся на руках у крупных держателей. Да, речь идёт именно об этих 50%, которые так сильно напрягают рынок. Понятно, что сжигать все никто не предлагал, но даже сокращение эмиссии на 50% значительно улучшило бы текущую ситуацию.

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Шибетоши Накамото констатирует, что у него нет таких широких полномочий, поэтому сжечь они ничего не может. А вот по поводу ограничения на майнинг, разработчик ответил уклончиво. Вполне возможно, что такая возможность есть, но делать никто ничего не будет. Сам Шибетоши Накамото уверяет нас в том, что это опасно, поскольку может поломать работу текущего алгоритма, что создаст возможность для взлома. Неясно, сколько монет у самого Шибетоши Накамото, но он чувствует себя вполне комфортно. Балагурит с Илоном Маском, постит весёлые мемы и общается с подписчиками в шутливой форме. Ясно, что после все этого времени на внесение ключевых изменений в код криптовалюты просто не остаётся.