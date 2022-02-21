Проблема больших затрат энергии во время добычи Биткоинов остро стоит перед экологами по всему миру

В 2021 году майнинг вышел на новый уровень, а значит сотни тысяч обычных пользователей решили использовать мощности своего компьютера для получения виртуальных монет. Многие ограничились покупкой видеокарты, либо небольшой фермы, но есть и те, кто успел войти в новый бизнес раньше остальных, что позволило многократно увеличить инвестиции. Эти ребята копали Биткоины ещё тогда, когда весь мир о них даже не слышал. Неудивительно, что в 2021 году они смогли стать миллионерами, не ограничивая себя в тратах на покупку нового оборудования.

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А вообще традиционный способ майнинга в последнее время критикуют чуть ли не все знаковые персонажи интернета. Это значит, что у Биткоина есть только один путь принятия обществом – переход от пагубного алгоритма Proof of Work (PoW) к стейкингу, что снизит энергопотребление сети в сотни раз. Пока планов на это нет, ведь даже Эфир, который должен был уже работать по принципу Proof-of-Stake (PoS), всё ещё топчется на месте. И вот здесь и возникает главная проблема, ведь в итоге сжигание углеводородов стало прибыльным делом, а для многих это стало делом выживания. В пример можно привести угольную электростанцию Хардин, расположенную на юге Монтаны в США. Решение об её закрытии приняли ещё в 2018 году, но соседним городам не хватало электричества, поэтому она функционировала в качестве резервной. В 2020 году она была запущена всего 46 суток, поэтому в Центре экологической информации Монтаны ожидали, что в 2021 году она и вовсе закроется, но тут на горизонте появилась крупная майнерская компания Marathon.

Предприимчивые шахтёры разместили рядом с электростанцией огромную ферму, включающую 30 000 устройств типа Antminer S19. Добыча Биткоинов развернулась в промышленных масштабах, а вся вырабатываемая энергия уходила на поддержание работы майнеров. Согласно данным экологов, только во втором квартале 2021 года Хардин сгенерировал 187 000 тонн углекислого газа, что на 5000% больше, чем было за тот же период 2020 года. Это значит, что мощность значительно выросла, а майнеры ещё и могли увеличить количество используемых устройств. В третьем квартале электростанция выбросила ещё 206 000 тонн СО2, а значит показатели будут только расти.

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Экологи, которые посетили электростанцию, были возмущены происходящим, но ничего не могут сделать. Проблема в том, что Хардин оживила экономику района. В первую очередь появились высокооплачиваемые рабочие места на заброшенной угольной шахте. Следом подтянулись грузоперевозчики, ведь возить топливо из месторождения на электростанцию кому-то нужно. Возросло и число специалистов на станции, а налоговые отчисления выросли. Исправно платят налоги и сами майнеры, а значит мер близлежащего городка будет отстаивать права фермеров до последнего. Нужно отметить, что сегодня подобное происходит по всей Америке. В какой-то момент майнеры хлынули на просторы США, где получили развитую инфраструктуру, но дорогое электричество. Кто-то просто платит, в то время как другие ищут обходные пути, как это сделала компания Marathon.