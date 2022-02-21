Старый флагман GeForce GTX 1080 даже спустя почти 6 лет после выхода остаётся быстрее новой GeForce RTX 3050, которая сегодня в магазинах РФ стоит 630 долларов

Старушка GeForce GTX 1080 поступила в продажу в 2016 году и предлагалась по рекомендованной цене от 600 долларов. Российские магазины по привычке решили порадовать геймеров, поэтому взвинтили цены до 800-1000 вечнозелёных, хотя уже к концу 2016 года появилась возможность купить флагман и за 700 долларов по курсу. В те далёкие времена майнеры ещё не осознали, что нужно скупать все видеокарты, а ни о каком дефиците полупроводников никто и не слышал. Именно поэтому в тот момент такая цена нам казалась невероятной, а большинство геймеров продолжало игнорировать флагманский сегмент. Спустя почти 6 лет NVIDIA решила порадовать геймеров, выпустив бюджетную GeForce RTX 3050. Новинка получила рекомендованную стоимость 250 долларов, но никто кроме нескольких избранных перекупщиков так и не смог купить её так дёшево, а в Европе карта и вовсе стоила от 490 евро и дороже.

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Если вы следите за рынком видеокарт, то знаете об этом и без нас, вот только Российские магазины решили ещё немного подзаработать, ведь наценки в пару сотен долларов им показалось мало. Ну а в итоге сегодня в некоторых торговых точках GeForce RTX 3050 можно встретить за 49 000 рублей, что равняется 633 долларам. Получается, что в 2016 году в США вы могли купить GeForce GTX 1080 за ту же сумму и все эти 6 лет спокойно наслаждаться играми. Или не спокойно? Недавно на канале Testing Games появилось сравнение двух видеокарт в нескольких актуальных играх. Ниже все результаты вы можете изучить в структурированной таблице.

Как видите, разница между видеокартами не такая большая, но GeForce GTX 1080 спустя почти 6 лет после выхода умудряется обходить по скорости новинку, которая сегодня в рознице стоит 630 долларов. Это весьма показательно и демонстрирует рыночные тенденции. Предположим, к концу 2022 года дефицит полупроводников прекратится, а новое поколение видеокарт хлынет на рынок. Вот только и NVIDIA, и AMD инвестировали в производство графических чипов миллиарды долларов, а значит не смогут себе позволить скинуть цены до привычных. Скорее всего, мы уже не увидим GeForce RTX 4060 до 350 долларов, а новый флагман может поставить очередной ценовой рекорд.

Так сколько же лет можно использовать флагман после покупки? Если предположить, что сегодня новая GeForce RTX 3050 тянет все игры в 1080р на высоких графических настройках, то уже в 2024 году вам придётся снижать настройки до средних, что всё ещё вполне нормально. Это значит, что даже спустя 8 лет после выхода GeForce GTX 1080 будет актуальна. Вполне возможно, что только лет через 10 первым покупателям флагманской видеокарты придётся как следует задуматься, но и тогда она будет тянуть все игры в 720р.

Может показаться, что технический прогресс идёт быстро, а производительность видеокарт увеличивается с огромной скоростью, вот только в реальности вместе с увеличением реального количества fps в играх мы получаем рост цен. Если бы не было майнерского бума, то GeForce RTX 3050 можно было бы купить за 350 долларов, но и это совсем не норма, ведь ровно 3 года назад в рознице была доступна GeForce RTX 2060 по аналогичной цене. Кстати, GeForce GTX 1080 ещё и дешевле, но об этом мы поговорим в следующий раз.

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