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Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
Вернуть инвестиции в видеокарты становится всё сложнее, а Radeon RX 6900 XT вообще лучше для добычи Эфира не покупать
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Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут терять десятки процентов в сутки без видимых причин. Скорее всего, причины всё же есть, но кого это волнует, когда вместо 10 000 долларов на счету у вас вдруг оказывается всего 7 тысяч. Многие в подобных ситуациях начинают паниковать и стараются спасти оставшиеся вложения. Те, кто успел это сделать в первых рядах, ещё могут на что-то рассчитывать, а вот большинство неудачников оказывается вообще без денег. Подобные обрушения стали символом 2021 года, но всё ещё впереди, ведь даже Виталик Бутерин заговорил о криптозиме. 

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Стоит понимать, что основатель Эфира не сказал прямо, что падение курса Эфира близко. Но на вопросы журналистов об этом понятии, он неожиданно не стал отстаивать ценность криптовалюты, заявив о том, что будет не против, если криптозима всё же наступит. Читайте об этом в нашем материале, ну а мы пойдём дальше. Несколько дней назад сложность добычи Эфира достигла очередного рекорда в 13Р. После этого показатель хешрейта пошёл вниз, но всё ещё остаётся на критически высоком уровне. Это значит, что вместе с резким удешевлением Эфира, доходы майнеров сильно обвалились. Сегодня мы изучим это с особым пристрастием на примере нескольких видеокарт. 

GeForce RTX 3080 стоит 137 590 рублей. Есть намного дороже и немного дешевле. Предположим, что вы собрали большую ферму из 8 таких видеокарт, потратив 1 100 000 рублей. Согласно таблице доходности за 20 февраля суточная прибыль на всю ферму равняется 26.34 доллара или 2040 рублей. Это значит, что в месяц вы сможете получить 61 200 рублей. Поделив затраты на риг в размере 1 100 000 рублей на месячный доход становится ясно, что вернуть вложения можно за 18 месяцев. Вот только в таблице указана видеокарта без блокировки LHR, а значит потери во время добычи у вас будут равны 30%. Получится, что в реальности возврат инвестиций наступит через 23.4 месяца.

Radeon RX 6900 XT стоит 156 000. Если вы решили купить такую видеокарту для майнинга, то вы либо сошли с ума, либо ни в чём не разбираетесь. И всё же, летом майнеры раскупали красный флагман с особым усердием. Риг на 8 видеокарт обойдётся вам в 1 250 000 рублей, а суточная прибыль равняется 17.69 доллара (1340 рублей). Получается, что месячный доход у вас будет равен 40 200 рублей, а возврат инвестиций произойдёт через 31 месяц. А мы предупреждали не покупать видеокарты AMD для майнинга. 

GeForce RTX 3060 стоит всего 70 590 рублей, а ферма обойдётся в 565 тысяч, вот только и доходность на ней весьма посредственная. Как видите, за 24 часа большой риг из восьми карточек будет вам приносить 14.16 доллара или скромные 1100 рублей. За месяц можно заработать 33 000 рублей, что позволяет отбить вложения за каких-то 17 месяцев. Аналогично с GeForce RTX 3080 здесь имеется в виду видеокарта без блокировки хешрейта, поэтому прибавляем к 17 месяцем ещё 30% - получив 22 месяца. 

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Всё это плохо даже в теории, а представьте себе, что уже через несколько месяцев наступит криптозима, или Виталик Бутерин просто переведёт Эфир на Proof-of-Stake (PoS). Мы бы не рекомендовали вообще ничего покупать сегодня майнерам, ведь будущее туманно. 

#видеокарты #майнинг #криптовалюты #эфир
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