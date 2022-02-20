Рассылка новой MIUI 13 идёт полным ходом. Xiaomi не только назвала смартфоны, которые получат прошивку в рамках первой волны, но и уже начала выпускать обновление для флагманов 2021 года. Жителям Европы и России радоваться нечему, ведь пока речь о китайской версии, но уже к концу 1 квартала должна стартовать рассылка глобалки, которая окажется доступна на 23 мобильных телефонах по всему миру. Поскольку обновление будет проходить волнами, то есть вероятность, что некоторые аппараты получат MIUI 13 намного позднее, чем остальные. И всё же, огромное количество актуальных смартфонов не получат прошивку, поскольку показались китайской компании неподходящими под некие требования. Понять Xiaomi несложно, ведь таким образом она пытается снизить затраты на штат программистов. И всё бы ничего, вот только владельцы подобных аппаратов явно оказались не в восторге. Почему не будет обновления для серии Mi 9, что не так с флагманом 2019 года? А вообще список неудачников там большой, поэтому мы сегодня публикуем свежий сборник от 17 февраля, который вышел на сайте XDA Developers несколько дней назад.
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Как вы поняли, многие телефоны не получат MIUI 13, а некоторые и вовсе работают на кастомных прошивках. Если у вас со смартфоном какие-то проблемы, то переходите по ссылке, где можно скачать наиболее подходящую для вашего аппарата версию MIUI 12 и MIUI 12.5. Не все из указанных аппаратов получили свежий образ, поэтому ищите прошивку для вашего смартфона в более ранних раздачах.
Всего в списке 58 наименований, каждый из которых получил обновления безопасности или патчи с исправлениями. Чаще всего всё это прилетает по воздуху, но бывает и так, что в работе устройства возникают глюки. Здесь представлены только свежие образы, поэтому с высокой долей вероятности вы получите максимально новую прошивку.
Инсайдеры обращают внимание на то, что нужно обратить внимание на соблюдение условий перепрошивки. Если вы этого никогда не делали, ищите ответы в специализированной ветке на XDA Developers. В особо запущенных случаях лучше обратиться к специалистам.
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 10 Pro (China)
- Redmi K30i 5G
- POCO M3 Pro 5G
- Mi CC9
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 10 5G
- Mi Note 10
- POCO F2 Pro
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 11 [China]
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K30 Ultra
- Mi 10S
- Mi 9 SE
- Redmi K20 Pro
- Mi 10T Lite
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi K30 4G
- Mi 11
- Redmi K30S
- Redmi 9T
- Mi 9
- Mi 11 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi 11X
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9 Power
- Mi 9T Pro
- Mi 9T
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 8
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 9T
- POCO X2
- Mi Mix 4
- Redmi 11i
- Redmi 10X Pro
- Redmi K40 Pro
- Xiaomi CIVI
- Mi 10i
- Mi MIX Fold
- Redmi K40
- Mi 10T
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi 10X 5G
- Mi 9 Lite
- POCO F3 GT
- Redmi Note 9 5G [China]
- Redmi K20
- POCO F3
- Redmi K30 5G
- Mi 10
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 9 4G [China]