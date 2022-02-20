Большая часть актуальных смартфонов указана в данном образе и может быть обновлена

Рассылка новой MIUI 13 идёт полным ходом. Xiaomi не только назвала смартфоны, которые получат прошивку в рамках первой волны, но и уже начала выпускать обновление для флагманов 2021 года. Жителям Европы и России радоваться нечему, ведь пока речь о китайской версии, но уже к концу 1 квартала должна стартовать рассылка глобалки, которая окажется доступна на 23 мобильных телефонах по всему миру. Поскольку обновление будет проходить волнами, то есть вероятность, что некоторые аппараты получат MIUI 13 намного позднее, чем остальные. И всё же, огромное количество актуальных смартфонов не получат прошивку, поскольку показались китайской компании неподходящими под некие требования. Понять Xiaomi несложно, ведь таким образом она пытается снизить затраты на штат программистов. И всё бы ничего, вот только владельцы подобных аппаратов явно оказались не в восторге. Почему не будет обновления для серии Mi 9, что не так с флагманом 2019 года? А вообще список неудачников там большой, поэтому мы сегодня публикуем свежий сборник от 17 февраля, который вышел на сайте XDA Developers несколько дней назад.

реклама

Как вы поняли, многие телефоны не получат MIUI 13, а некоторые и вовсе работают на кастомных прошивках. Если у вас со смартфоном какие-то проблемы, то переходите по ссылке, где можно скачать наиболее подходящую для вашего аппарата версию MIUI 12 и MIUI 12.5. Не все из указанных аппаратов получили свежий образ, поэтому ищите прошивку для вашего смартфона в более ранних раздачах.

Всего в списке 58 наименований, каждый из которых получил обновления безопасности или патчи с исправлениями. Чаще всего всё это прилетает по воздуху, но бывает и так, что в работе устройства возникают глюки. Здесь представлены только свежие образы, поэтому с высокой долей вероятности вы получите максимально новую прошивку.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Инсайдеры обращают внимание на то, что нужно обратить внимание на соблюдение условий перепрошивки. Если вы этого никогда не делали, ищите ответы в специализированной ветке на XDA Developers. В особо запущенных случаях лучше обратиться к специалистам.