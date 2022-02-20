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Xiaomi выпустила большой февральский сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 58 актуальных смартфонов
Большая часть актуальных смартфонов указана в данном образе и может быть обновлена
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Рассылка новой MIUI 13 идёт полным ходом. Xiaomi не только назвала смартфоны, которые получат прошивку в рамках первой волны, но и уже начала выпускать обновление для флагманов 2021 года. Жителям Европы и России радоваться нечему, ведь пока речь о китайской версии, но уже к концу 1 квартала должна стартовать рассылка глобалки, которая окажется доступна на 23 мобильных телефонах по всему миру. Поскольку обновление будет проходить волнами, то есть вероятность, что некоторые аппараты получат MIUI 13 намного позднее, чем остальные. И всё же, огромное количество актуальных смартфонов не получат прошивку, поскольку показались китайской компании неподходящими под некие требования. Понять Xiaomi несложно, ведь таким образом она пытается снизить затраты на штат программистов. И всё бы ничего, вот только владельцы подобных аппаратов явно оказались не в восторге. Почему не будет обновления для серии Mi 9, что не так с флагманом 2019 года? А вообще список неудачников там большой, поэтому мы сегодня публикуем свежий сборник от 17 февраля, который вышел на сайте XDA Developers несколько дней назад. 

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Как вы поняли, многие телефоны не получат MIUI 13, а некоторые и вовсе работают на кастомных прошивках. Если у вас со смартфоном какие-то проблемы, то переходите по ссылке, где можно скачать наиболее подходящую для вашего аппарата версию MIUI 12 и MIUI 12.5. Не все из указанных аппаратов получили свежий образ, поэтому ищите прошивку для вашего смартфона в более ранних раздачах. 

Всего в списке 58 наименований, каждый из которых получил обновления безопасности или патчи с исправлениями. Чаще всего всё это прилетает по воздуху, но бывает и так, что в работе устройства возникают глюки. Здесь представлены только свежие образы, поэтому с высокой долей вероятности вы получите максимально новую прошивку. 

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Инсайдеры обращают внимание на то, что нужно обратить внимание на соблюдение условий перепрошивки. Если вы этого никогда не делали, ищите ответы в специализированной ветке на XDA Developers. В особо запущенных случаях лучше обратиться к специалистам. 

  1. Mi 10 Pro 
  2. Redmi K30 Pro 
  3. Mi 11 Ultra  
  4. Redmi Note 10 Pro (China) 
  5. Redmi K30i 5G 
  6. POCO M3 Pro 5G 
  7. Mi CC9 
  8. Mi CC9 Pro 
  9. Redmi Note 10 5G 
  10. Mi Note 10
  11. POCO F2 Pro 
  12. Redmi K40 Gaming 
  13. Redmi Note 11 [China] 
  14. Mi 9 Pro 5G 
  15. Redmi K30 Ultra 
  16. Mi 10S 
  17. Mi 9 SE 
  18. Redmi K20 Pro 
  19. Mi 10T Lite 
  20. Mi CC9 Meitu Edition 
  21. Redmi K30 4G 
  22. Mi 11
  23. Redmi K30S 
  24. Redmi 9T 
  25. Mi 9 
  26. Mi 11 Pro 
  27. Redmi Note 9 Pro 5G 
  28. Mi 11X 
  29. Redmi Note 8 Pro 
  30. Redmi 9 Power
  31. Mi 9T Pro 
  32. Mi 9T 
  33. Redmi Note 11 Pro
  34. Redmi Note 8
  35. Mi 10 Youth Edition 
  36. Redmi Note 9T 
  37. POCO X2  
  38. Mi Mix 4 
  39. Redmi 11i
  40. Redmi 10X Pro 
  41. Redmi K40 Pro 
  42. Xiaomi CIVI 
  43. Mi 10i
  44. Mi MIX Fold 
  45. Redmi K40 
  46. Mi 10T 
  47. Mi 11 Lite 5G 
  48. Redmi 10X 5G 
  49. Mi 9 Lite 
  50. POCO F3 GT 
  51. Redmi Note 9 5G [China] 
  52. Redmi K20  
  53. POCO F3 
  54. Redmi K30 5G 
  55. Mi 10 
  56. Mi 10 Lite Zoom 
  57. Mi 10 Ultra
  58. Redmi Note 9 4G [China]
#смартфоны #xiaomi #прошивки
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