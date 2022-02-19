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Житель французского города Мессанж случайно отключил мобильную связь и интернет в своём округе
Подобное происходило регулярно, а найти нарушителя помогло только специализированное оборудование
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Правила доступа к интернету во многих семьях имеют свои различия. Кто-то вообще не регламентирует своим детям доступ к цифровым технологиям. Школьники и подростки имеют неограниченный доступ к гаджетам и могут использовать их для получения самого разнообразного контента, в том числе и к не соответствующего их возрастным особенностям. В большинстве случаев родители пытаются вести выборочный контроль, но многие с подобной задачей справляются плохо, поскольку подростки всегда могут найти интернет в публичных библиотеках и многих других местах. Но в некоторых случаях родители явно перегибают палку. 

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Как сообщается, недавно в муниципалитете Мессанж во Франции произошёл интересный случай, когда отец семейства вместе с личным интернетом отключал связь всем жителям ближайшего района. Но давайте перейдёт к подробностям. Местные операторы уже длительное время получал жалобы на то, что с 12 часов ночи и до 3 часов утра каждый день происходит отключение интернета и мобильной связи. Всё оборудование было несколько раз проверено, но проблему так и не удалось установить. В какой-то момент на место происшествия был послан техник из Национального агентства по радиочастотам Франции со специальным оборудованием. Он зафиксировал электромагнитный всплеск, после чего отследил сигнал помех и пришёл прямо к двери одного из местных жителей. Как оказалось, владелец дома решил ограничивать своих детей, заблокировав им мобильную связь и беспроводной интернет. Он купил специальный прибор, способный глушить сигнал и длительное время доставлял соседям неудобство. 

Специалисты отмечают, что оборудование оказалось настолько мощным, что каждую ночь жители двух муниципалитетов оставались без интернета и мобильной связи. Точное количество жителей, которые вместе с детьми заботливого отца сидели без интернета, не указывается. А вот сам он находится под следствием. Согласно французскому законодательству, использование глушителей радиочастот карается штрафом до 30 000 евро, а к особо злостным нарушителям ещё и применяются тюремные процедуры с задержанием до полугода. 

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Полиция Мессанж изъяла у попаши опасное оборудование и уже выписала штраф в размере 39 000 рублей (450 евро), поскольку именно в такую сумму обошёлся выезд специалиста с оборудованием. А вот какое наказание ждёт заботливого отца, пока неясно. Вполне возможно, что он отделается небольшим штрафом, ведь в его действиях не было злого умысла.

#интернет #мобильная сеть
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