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Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
Уже больше года цена GeForce GTX 1660 SUPER не опускалась до 44 тысяч рублей
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В 2021 году было несколько периодов, когда видеокарту можно было купить по относительно невысокой цене. Особенно резкое снижение цен фиксировалось летом, когда рынок пытался отойти от краха криптовалют. Тогда многие геймеры предпочитали не брать видеокарты по скидкам, поскольку верили в приближающийся обвал Биткоина. Уже к осени цифровое золото достигло рекордных 65 000 долларов, а Эфир стал настолько прибыльным, что майнеры за несколько недель смели с прилавков все доступные видеокарты. Поскольку сегодня мы становимся свидетелями ещё более сильного снижения цен на видеокарты, то многие снова заявляют, что Эфир больше не поднимется, а майнеры скоро исчезнут. Как будет на самом деле, неясно, поэтому есть все основания ожидать любого развития событий. 

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Именно поэтому сегодня мы предлагаем вам обратить внимание на наиболее интересные и выгодные по сочетанию производительности и цены видеокарты. Начнём с серии GeForce GTX 1660. Видеокарта производства Palit стоит всего 41 000 рублей, что гораздо ниже, чем было летом 2021 года. Если вам кажется, что это всё ещё много, то вам придётся надеяться на чудо, ведь Эфир в любой момент может подорожать. А вообще стоит подумать, ведь за 44 тысячи в наличии две видеокарты: GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER. Разница в производительности между ними минимальная, а количество кадров в секунду в большинстве игр позволяет получить стабильные 60 fps в разрешении 1080р.

Скопили 50 000 рублей? Берите GeForce RTX 2060. Эта видеокарта ненамного быстрее и GeForce GTX 1660 SUPER, но предлагает трассировку лучей. Это значит, что в сложных сценах можно задействовать технологию DLSS 2.0, что гарантировано поднимет производительность до комфортного уровня. В качестве альтернативы можем предложить Radeon RX 6600. Она стоит на несколько тысяч дороже, но оказывается куда быстрее в играх, хотя с трассировкой лучей пока всё плохо. В последние недели видеокарта получила все свои скидки, поэтому уже давно не дешевела. Вполне возможно, что нервы у ритейлеров не выдержат, и уже с понедельника цены на неё пойдут вниз. 

Для тех, кто планирует запускать игры в разрешении 2К, есть Radeon RX 6700 XT. Она стоит 90 тысяч, что намного больше её рекомендованной цены. И всё же, это одна из самых быстрых видеокарт за свою цену на российском рынке. Если у вас есть 102 тысячи, и вы готовы расстаться с ними здесь и сейчас, то GeForce RTX 3070 Ti позволит поднять мощность вашего компьютера до невероятных высот. Карта легко справляется даже с 4К, а ещё совсем недавно её нельзя было купить дешевле 150 000 рублей. Мы не будем рекомендовать её всем нашим читателям, ведь 100 тысяч весьма солидная сумма, собрать которую для большинства геймеров является непосильной задачей.

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RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
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#видеокарты #скидки #geforce gtx 1660 super
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