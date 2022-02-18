В чём может быть причина нестабильной работы видеокарты после майнинга? Давайте разбираться

Одно дело купить новую видеокарту, а совсем другое решиться на модель бывшую в употреблении. На первый взгляд кажется, что разницы нет, но на самом деле всё куда сложнее. Представьте себе, что вам жутко не повезло, а ваша новая Radeon RX 6600 ХТ вышла из строя через неделю. Оставаться без видеокарты на какое-то время сложно, но если вы ничего не мудрили, не гоняли и не сожгли, то с высокой вероятностью вам дадут аналог или вернут деньги. А вот с бывшей в употреблении картой такое не пройдёт. Ещё пять лет назад вам в худшем случае могли подсунуть прогретый графический чип, но подобных ситуаций было критически мало, поскольку майнеры тогда ещё не добрались до видеокарт. Сегодня огромная часть рынка занята фермерами.

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Кто-то решил купить себе более мощный риг, избавившись от старья пока оно не подешевело. Другие – уходят из бизнеса, поскольку фарминг перестал приносить прежнюю прибыль. А есть и те, кто скидывает ещё живой или полумёртвый графический чип наивным геймерам. В последнем случае майнеры прекрасно осознают свои действия, поэтому вывести их на чистую воду может только внимательное изучение видеокарты. Ниже мы напишем, что делать перед покупкой, а пока перейдём к любопытному случаю, о котором рассказал блогер Daniil Gerasimov.

По его словам, к нему попал компьютер, который принёс один из клиентов. Система работала исправно, а вот видеокарта Radeon RX 570 на 8 Гб отказывалась настраиваться. После безуспешных попыток установить на неё драйвер было принято решение присмотреться к ней при помощи специализированного оборудования. Изучение контактов и поиск сгоревших элементов на цифровом микроскопе не дал результатов. Визуально Radeon RX 570 выглядела отлично. Мало того, она никогда не обслуживалась, продемонстрировав подсохшую заводскую термопасту. Собрав всё обратно блогер решил проверить BIOS, поскольку новый владелец намекал, что раньше компьютер принадлежал майнеру. Как оказалось, Radeon RX 570 действительно была прошита при помощи специальной майнерской версии BIOS. Блогер не стал разбираться в том, насколько критичными бели действия майнера, сбросив прошивку до оригинальной. После этого видеокарта заработала без проблем, драйвер установился, а компьютер вернули новому владельцу.

Если вы решили купить видеокарту после майнинга, то прежде всего прогоните её несколько раз в сложных синтетических тестах. Обращайте внимание на температуру видеопамяти и графического чипа. Также стоит прислушиваться к звуку системы охлаждения. Если она слишком громкая, то придётся менять кулер. Многие эксперты советуют разбирать видеокарты перед покупкой. Далеко не все продавцы на такое согласятся, но визуальный осмотр позволяет увидеть подгоревшие контакты и проблемы с графическим чипом. Если какой-то из осмотров вас не удовлетворил, не берите спорный продукт, а иначе уже через месяц или раньше вам придётся заплатить ровно столько же, но уже за другую майнерскую видеокарту.

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