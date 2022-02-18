Можно ли увеличить свои вложения в мемную криптовалюту в тысячи раз? Давайте разбираться

Несмотря на существование десятков мемных криптовалют, Dogecoin и Shiba Inu остаются не только самыми дорогостоящими, но и самыми популярными. Казалось бы, на фоне падения курса Биткоина многие инвесторы должны уходить из сомнительных активов, но собачьи токены оказались живучими. Некоторые эксперты полагают, что будущего у мемных криптовалют нет, но пока говорить об исчезновении токенов не приходится. А вообще нужно понимать, что любые неосторожные действия с подобными монетами способны привести к настоящей катастрофе. Так, в настоящее время Dogecoin принадлежит почти 5 миллионам пользователей. Если представить себе, что завтра в ЕС захотят надавить на мемные криптовалюты, то часть этих людей может остаться без денег.

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Несмотря на очевидность вышесказанного миллионы людей верят, что смогут заработать на покупке собачьих токенов. По мнению экспертов РБК, вероятность взрывного роста одной из мемных криптовалют в 2022 году остаётся высокой. Если вспомнить Shiba Inu, то курс её с начала 2021 года вырос на 111 миллионов процентов, что стало рекордным показателем для всего рынка. Если вы твёрдо решили стать богатым и знаменитым, то читайте рекомендации и покупайте токен, который по вашему мнению больше всего подходит под указанные критерии.

Прежде всего капитализация криптовалюты должна быть ничтожной. Актив не может стоить дорого, что позволит в случае роста получить хотя бы пару тысяч процентов. У криптовалюты должна быть команда разработчиков. Это предполагает наличие сайта и желание развиваться. Чаще всего подобные токены создают неизвестные, а вот участие лиц, ранее зарекомендовавших себя в качестве мошенников, лучше избегать. Одновременно с этим вы не должны быть первым, кто покупает новую криптовалюту. Лучше, если есть сообщество фанатов, которое только набирает силу. Не так важно, что ещё месяц назад криптовалюта стоила в три раза дешевле. Важнее инвестировать перед взрывным ростом. Также убедитесь, что криптовалюта торгуется на нескольких биржах. Пусть это не будут гиганты, но уже сам факт получения биржевой лицензии говорит о многом. Кроме всего прочего стоит посмотреть на пары, с которыми криптовалюта торгуется. Чем их больше, тем надёжнее актив.

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Хорошо, если о криптовалюте знают все, но она пока не начала сильно дорожать. Ничто так не продвигает курс вперёд, как высокая цитируемость. Сегодня под все эти описания подходят токены метавселенных и различных игровых проектов. Многие из них набирают вес, а некоторые уже стали популярны среди криптоинвесторов. Не так важно, можно ли токен майнить, как политика разработчиков относительно распределения всех монет. Сегодня это считается ключевым фактором. Так, создатели должны выделить половину всей эмиссии инвесторам, а себе оставить не больше 15%. В таком случае возможность влиять на курс у разработчиков будет минимальная. Стоит признать, что даже создатели Эфира вручили себе 60% от всех монет, которые будут когда-либо сгенерированы майнерами. Пытаться копировать Виталика Бутерина не стоит, ведь он был одним из первых. Сегодня на подобные вещи смотрят иначе.