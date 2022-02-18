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Майнерские видеокарты ощутимо дешевеют на фоне снижения доходности Эфира – скидки доходят до 40%
Несмотря на падение стоимости, цены всё равно выше, чем были ещё год назад
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Биткоин дешевеет, а майнеры распродают накопленные монеты. Явление набирает пугающих масштабов, поскольку даже Киты не способны удержать падение цифрового золота. Сегодня курс первой криптовалюты упал ниже 41 000 долларов, а в ближайшие дни ждать ничего хорошего не приходится. Не менее печально дела идут у тех, кто копает Эфир. Даже после падения стоимости видеокарт возврат вложений находится на отметке до двух лет, а значит вернуть инвестиции практически нереалистично. Проблема в приближающемся слиянии двух форков, когда Эфир перейдёт на протокол Proof-of-Stake (PoS), блокирующий возможность фарминга монет. 

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Всё то не может не влиять на рынок майнерских решений. Как сообщается, специализированная карточка для майнинга GPRO X080 производства Sapphire скинула 38% за менее чем месяц. Ещё недавно она предлагалась за 1240 евро, а сегодня подешевела до 765 евро. Инсайдеры отмечают, что давно не видели ничего подобного. Особенно скидки на высокопроизводительные решения редки для майнерских видеокарт. Весь 2021 год они были крайне популярны, а шахтёры были готовы платить за них любые деньги. Поскольку окупаемость снизилась, такие карты перестали интересовать майнеров. Причина не только в снижении эффективности, но и в том, что на GPRO X080 нет видеовыхода. Если в 2021 году шахтёры видели смысл в долговременных вложениях, то сегодня на фоне ожидаемого перехода на PoS жалеющих скупать подобную продукцию всё меньше. Здесь всё просто, ведь обычную видеокарту пусть и со скидкой можно всегда продать геймерам, а специальную версию придётся оставить себе на память.

GPRO X080 представляет собой весьма странный графический чип. Карта построена на графическом чипе Navi 22, который оснащён всего 2304 потоковыми процессорами. Количество видеопамяти здесь составляет 10 Гб, а шина 160-битная. В продажу ничего подобного на массовом рынке не выходило, а о производстве GPRO X080 стало известно совсем недавно. Sapphire предпочитала не афишировать своё сотрудничество с майнерами, ведь это может создать негативный образ у геймеров. 

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Согласно официальным данным с сайта Sapphire, GPRO X080 может генерировать до 43 MH/s, что делает её даже менее привлекательной чем настольная Radeon RX 6700 XT. Последняя приносит своему владельцу 48 MH/s. Напомним, Radeon RX 6700 XT получила рекомендованную цену на уровне 480 евро, но долгое время стоила около 110 000 рублей и выше. В последнее время видеокарта сильно подешевела и предлагается за 90 000 рублей, что всё ещё далеко от рекомендаций на момент выхода. 

#видеокарты #майнинг
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