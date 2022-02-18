Насколько велика разница между поддержкой PCIe 4.0 и PCIe 3.0 на видеокарте Radeon RX 6500 XT? Давайте разбираться

Многие считают, что Radeon RX 6500 XT стала самым большим провалом AMD и пеняют красных за высокие цены и низкую производительность. Как недавно стало известно, Лиза Су и не планировала продавать нам новую видеокарту за 199 долларов. Если вы всё ещё верите в чудеса, то обращайтесь в наш материал, где вас ждёт масса разочарований, ведь бизнесмены с человеческим лицом – это выдумка идеалистов и наивных фанатов. А вообще нужно признать, что сегодня нет понятия хороших и плохих продуктов, ведь всё измеряется тем, готовы ли обычные покупатели платить за тот или иной товар ту или иную сумму.

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С Radeon RX 6500 XT вышло несколько конфузов, но главный недостаток видеокарты заключается даже не в том, что она стоит 26 тысяч рублей. Проблема в технологической части, ведь новинка получила поддержку всего 4 линий PCIe 4.0. Теоретически, этого достаточно для узкой 64-битной шины и 4 Гб видеопамяти, вот только сразу же поползли слухи о том, что на старой PCIe 3.0 видеокарта будет работать намного хуже. Так ли это? Вчера на канале RandomGaminginHD появилось любопытное тестирование, в рамках которого был получен ответ на этот нелёгкий вопрос.

Сразу заметим, что подобные тесты уже проводились, но в большинстве случаев блогеры использовали явно не соответствующие реальности конфигурации. Подумайте сами, захочет ли владелец Core i9-12900K ставить себе видеокарту Radeon RX 6500 XT? Скорее всего, нет. Именно поэтому в качестве процессора был выбран новый Core i3-12300 с поддержкой PCIe 4.0 и камень предыдущего поколения Core i5-10400F, обладающий поддержкой PCIe 3.0. Количество оперативной памяти было установлено на отметке 16 Гб. Ну а теперь рассмотрим сводную таблицу, составленную по итогам ролика.

Как видите, разница между интерфейсами есть, но в большинстве случаев она некритична, а среднее падение производительности составляет 9 кадров в секунду. При этом, в некоторых играх при использовании старого интерфейса скорость падает всего на пару fps. Самое главное понимать, что покупать видеокарту обладателям старых процессов с поддержкой PCIe 3.0 можно, но придётся поиграть с настройками. Очевидно, что сомнительная экономия AMD привела к неприятным последствиям, ведь даже Radeon RX 5500 XT имела поддержку 8 линий PCIe 4.0. По факту владельцы бюджетного графического чипа предыдущего поколения во многих случаях окажутся в более выгодном положении.

Из всего вышеописанного можно сделать простые выводы: если у вас процессор с поддержкой PCIe 4.0, то берите Radeon RX 6500 XT не задумываясь. Она тянет все игры в разрешении 1080р на более чем 60 кадрах в секунду. Никакого потенциала и раскрытия с годами вы не получите, но здесь и сейчас играть можно. А вот владельцам старых процессоров стоит задуматься. Учтите, что Core i5-10400F вышел в 2020 году, поэтому называть его старым будет неверно.

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