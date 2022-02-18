В последнее время инвесторы из США ощутимо нарастили долю в российской компании

Принято считать, что Apple является американской компанией. Вполне возможно, что в головах жителей США всё так и есть, вот только в реальности она принадлежит огромному количеству инвесторов, которые проживают в десятках стран по всему миру. Apple платит налоги, участвует в национальных программах, но примерно тоже компания делает и в других странах. Мало того, в реальности яблочники и вовсе ничего сами не производят, поскольку создание процессоров происходит на Тайване, а сборка выпуск всех компонентов – в Китае. Как понять, кому в таком случае принадлежит компания, можно ли её называть американской и является ли продукция гордостью США?

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Вопрос сложный, а единого ответа на него нет, тем более что сегодня примерно аналогичная ситуация происходит с каждой более-менее крупной компанией. Мы не будем приводить десятки примеров, остановившись на Яндексе, который считается российским, хотя по бумагам не имеет к РФ никакого отношения. Смотрите сами, Яндекс зарегистрирован в Нидерландах, а акции торгуется на американской бирже NASDAQ. И всё же, компания позиционирует себя как российская, имеет множество офисов в стране и активно сотрудничает с правительством. Как оказалось, несмотря на этот факт, американские фонды не гнушаются покупать акции Яндекс.

Как сообщается, недавно Capital Group нарастила собственную долю в акциях до 11%. Таким образом сегодня пакет акций, принадлежащий фонду, стоит почти 2 миллиарда долларов. Известно, что к ценным бумагам Яндекса проявляют интерес и другие американские компании. Так, Invesco владеет 8.1% голосующих акций, а Fidelity Investments – 4.5%. Если посчитать только указанные выше фонды и компании, то доля доходит до 23.6%. А ведь есть ещё и другие организации, которым принадлежат не столь заметные пакеты.

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Эксперты отмечают, что паниковать по поводу скупки акций Яндекса американскими инвесторами не нужно. Всё дело в том, что существуют ценные бумаги Яндекса двух различных рангов. Первые – класса А – торгуются на биржах. Их можно покупать без ограничений, а сами они имеют один голос на акцию. А вот бумаги класса В куда ценнее. Они имеют голосующую позицию 10 к 1, а продавать их на бирже запрещено. Сегодня самым большим пакетом голосующих акций обладает Аркадий Волож, который считается основателем компании. У него на руках 48.5 от всех голосующих акций (включая класс А и В), большую часть из которых составляют бумаги класса В. Большая голосующая доля в 6.3% находится под управлением Владимира Иванова, работающего в компании со дня основания.