Ситуация вызывает опасения у экспертов

Дефицит полупроводников уже больше года терзает десятки тысяч компаний по всему миру. Кто-то останавливает производство, другие – снижают выход готовой продукции, а некоторые выходят из положения за счёт потенциальных покупателей. Они увеличивают цену на конечную продукцию, что бьёт по карманам обычных людей. Чаще всего, происходит именно так, но есть и другой выход. Так, если раньше закупались качественные детали, которые прошли все тесты и получили необходимые сертификаты безопасности, то во время дефицита в ход идут сомнительные компоненты. Это так называемый контрафакт.

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Иногда закупающие подобные товары компании знают о мутном происхождении деталей. А бывает и так, что жертвой становится как конечный покупатель, так и производитель. В ходе недавней проверки стало известно, что даже атомные электростанции в США пестрят подделками. По ссылке вы можете изучить отчёт Комиссии по ядерному регулированию США (NRC). Специалисты отмечают, что на всех проверенных за последнее время объектах был обнаружен контрафакт. Явление набирает пугающие темпы, но пока находится под контролем, поскольку процент подделок невелик. NRC пришла к выводу, что стандарты качества находятся на высоком уровне, но так и не смогли определить источники появления поддельной продукции.

Эксперты отмечают, что всё началось после введения санкций против HUAWEI. Китайские компании начали бомбардировать рынок контрафактом, выпуская сомнительную продукцию под видом именитых брендов. Чаще всего это мелкие детали, которые проходят минимальные проверки, а значит используются по всему миру абсолютно во всех электронных устройствах. В качестве примера приводят ситуацию с истребителями F-35. В какой-то момент выяснилось, что платы к ним выпускают в Китае, что может нести угрозу всему самолёту. Представители Lockheed Martin заявляют, что проводят тщательную проверку каждого компонента перед установкой в истребитель, но общественность ещё долго была взволнована.

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NRC сообщает, что больше всего поддельных деталей в силовых механизмах и системе трубопровода, что не несёт угрозы для работы системы, но никто не знает, сколько контрафакта внутри сложных плат. Дефицит полупроводников – это глобальная проблема, но авария на атомной электростанции представляет куда большую опасность, чем нехватка видеокарт. Неясно, о чём думают чиновники. Вполне возможно, что они просто не хотят нагнетать обстановку. Представители NRC пишут, что примут соответствующие меры в самое ближайшее время.