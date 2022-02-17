Атака 51% вполне реальная, поскольку аналогичный взлом был уже осуществлён против криптовалюты Bitcoin SV

Самой главной страшилкой для всех держателей криптовалют является так называемая «угроза атаки 51%». Это требует пояснения. Дело в том, что технология блокчейна практически не подлежит взлому, что уже неоднократно было доказано с Биткоином, когда известные хакеры даже за приз в миллионы долларов не смогли взломать эту криптовалюту. Очевидно, что не все токены одинаково безопасны, но если речь идёт о самых основных криптовалютах, которые оцениваются в миллиарды долларов, то они обладают практически неприступным уровнем защиты. И всё же, есть одна возможность, позволяющая взять под контроль блокчейн конкретной криптовалюты и нарисовать себе сколько угодно монет. Для этого нужно аккумулировать в одном направлении хешрейт равный 51% сети. Проще говоря, вам придётся собрать огромную вычислительную мощность, что невозможно в отношение Биткоина.

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Многие полагают, что это фантазии диванных экспертов, вот только в августе 2021 года группа хакеров взломала таким образом криптовалюту Bitcoin SV, которая длительное время боролась с последствиями, пытаясь восстановить доверие обычных держателей. Как сообщается, есть вероятность проведения атаки 51% против криптовалюты Monero. Всё дело в том, что несколько дней назад пул MineXMR достиг невероятного хешрейта в 1.4 GH/s, что позволило ему захватить 44% всей мощности сети. При этом только за последние 6 месяцев хешрейт пула увеличился на 10%, а сам пул продолжает оставаться не только самым популярным, но и активно развивается, привлекая всё больше новых майнеров.

Эксперты полагают, что уже к осени 2022 года против Monero может быть проведена атака 51%, что приведёт к катастрофическим последствиям. Всё дело в том, что часть скомпрометированных монет Bitcoin SV просто невозможно вывести из-за особенностей криптовалюты, а вот с Monero всё иначе. Криптовалюта весьма специфична, поскольку позволяет осуществлять скрытые переводы и неотслеживаемые транзакции. Всё это позволяет представителям пула MineXMR совершать скрытые атаки, при этом сообщество нескоро узнает о происходящем.

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Одновременно с этим высказывается мнение, что сообщество майнеров Monero ведёт активные дебаты относительно возможности реализации атаки 51%. Если ключевые члены почувствуют угрозу, то могут объединить свои мощности, что позволит противостоять экспансии пула. Что любопытно, представители MineXMR никак не комментируют подобные слухи, предпочитая не отвечать на компрометирующие вопросы. Аналитики полагают, что проведение атаки 51% против Monero обрушит цену криптовалюты. Из неё уйдут не только инвесторы, но и ключевые члены. Отдельно отметим, что сегодня большинство скрытых майнинговых вирусов добывают именно Monero. Хакеры используют миллионы компьютеров ничего не подозревающих пользователей, зарабатывая сотни тысяч долларов, не опасаясь раскрытия и преследования со стороны полиции.