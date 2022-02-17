В нашем материале можно найти первые 4 кода, которые дают шанс выиграть игровую приставку PlayStation 5

Дефицит полупроводников оказал сильное влияние на игровой рынок. Видеокарт либо не было в наличии, либо они стоили в три раза дороже своей рекомендованной цены. Многие эксперты и вовсе утверждают, что цены на графические чипы будут только расти, а о таком понятии, как «рекомендованная цена» стоит забыть на много лет вперёд. Возможно, когда коронавирус отступит, унеся с собой всех майнеров, цены на видеокарты начнут медленно возвращаться в норму. Поскольку купить видеокарту было нельзя, многие геймеры предпочли перейти на консоли. Кому-то это кажется отличным вариантом. Вполне возможно, если вы полагаетесь исключительно на лицензионную продукцию, то так и есть, ведь в таком случае вам нужно платить деньги за каждую игру. А вот фанатам торрентов такой путь не подходит. Они продолжают страдать на своих старых карточках вместо того, чтоб купить современную игровую приставку.

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Звучит логично, вот только игровых приставок тоже нет в наличии. Если консоль производства Microsoft ещё можно встретить в рознице (чаще всего версию Xbox Series S), то PlayStation 5 заглядывает в магазины крайне редко. Мало того, перекупщики всегда добираются до торговых точек раньше геймеров, поэтому последние вынуждены либо снова сидеть без игр, либо переплачивать спекулянтам. Разорвать порочный круг пока не удаётся, ведь поставки чипов для консолей лежат на плечах AMD, которая находится в сложном положении. Красным нужно не потерять рынок настольных процессоров, пытаться не отдать уж слишком много процентов рынка графических чипов NVIDIA и думать о выходе продуктов следующего поколения.

Всё это прекрасно понимают представители компании Sony, решившие устроить международный конкурс, в рамках которого 126 счастливчиков получат по одной игровой приставке PlayStation 5. На этот раз среди стран участниц значится и Россия, поэтому нашим читателям стоит попытать счастья. Для того чтобы принять участие в конкурсе вам нужно зайти в свой аккаунт PSN, где ввести специальный Treat Codes. Всего будет выпущено 14 различных кодов, поэтому шансы велики. Sony предлагает искать коды на различных платформах. Это могут быть официальные каналы на YouTube и Twitter, а также другие места. Точных данных о том, где вообще эти коды искать, не даётся, но интернет-сыщики прекрасно знают своё дело. Они уже отыскали 4 кода, которыми мы с вами и поделимся.

Прежде всего отсылаем вас в Twitter, где уже собраны некоторые коды, а автор канала обещает публиковать новые по мере появления. Первых и последних в конкурсе нет, а сам он продлится до 28 февраля. Итоги сообщат до 7 марта, поэтому время ещё есть. Кстати, первые коды найдены на Reddit и в Twitter, поэтому слова Sony о том, что информация может появляться на любых ресурсах, действительно правдива.

Переходите сюда для ввода кода. Помните, вам должно быть больше 18 лет, а при желании можно создать несколько различных учётных записей. В комментариях участники пишут, что лучше создать по одному аккаунту на каждого члена семьи и вводить там все коды. Так шансы ощутимо возрастут. Ну а мы предлагаем вам первые 4 кода, пользуйтесь.

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