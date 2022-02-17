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Sony разыграет 126 игровых приставок PlayStation 5 в новом конкурсе – 4 скрытых кода уже найдены
В нашем материале можно найти первые 4 кода, которые дают шанс выиграть игровую приставку PlayStation 5
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Дефицит полупроводников оказал сильное влияние на игровой рынок. Видеокарт либо не было в наличии, либо они стоили в три раза дороже своей рекомендованной цены. Многие эксперты и вовсе утверждают, что цены на графические чипы будут только расти, а о таком понятии, как «рекомендованная цена» стоит забыть на много лет вперёд. Возможно, когда коронавирус отступит, унеся с собой всех майнеров, цены на видеокарты начнут медленно возвращаться в норму. Поскольку купить видеокарту было нельзя, многие геймеры предпочли перейти на консоли. Кому-то это кажется отличным вариантом. Вполне возможно, если вы полагаетесь исключительно на лицензионную продукцию, то так и есть, ведь в таком случае вам нужно платить деньги за каждую игру. А вот фанатам торрентов такой путь не подходит. Они продолжают страдать на своих старых карточках вместо того, чтоб купить современную игровую приставку.

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Звучит логично, вот только игровых приставок тоже нет в наличии. Если консоль производства Microsoft ещё можно встретить в рознице (чаще всего версию Xbox Series S), то PlayStation 5 заглядывает в магазины крайне редко. Мало того, перекупщики всегда добираются до торговых точек раньше геймеров, поэтому последние вынуждены либо снова сидеть без игр, либо переплачивать спекулянтам. Разорвать порочный круг пока не удаётся, ведь поставки чипов для консолей лежат на плечах AMD, которая находится в сложном положении. Красным нужно не потерять рынок настольных процессоров, пытаться не отдать уж слишком много процентов рынка графических чипов NVIDIA и думать о выходе продуктов следующего поколения. 

Всё это прекрасно понимают представители компании Sony, решившие устроить международный конкурс, в рамках которого 126 счастливчиков получат по одной игровой приставке PlayStation 5. На этот раз среди стран участниц значится и Россия, поэтому нашим читателям стоит попытать счастья. Для того чтобы принять участие в конкурсе вам нужно зайти в свой аккаунт PSN, где ввести специальный Treat Codes. Всего будет выпущено 14 различных кодов, поэтому шансы велики. Sony предлагает искать коды на различных платформах. Это могут быть официальные каналы на YouTube и Twitter, а также другие места. Точных данных о том, где вообще эти коды искать, не даётся, но интернет-сыщики прекрасно знают своё дело. Они уже отыскали 4 кода, которыми мы с вами и поделимся. 

Прежде всего отсылаем вас в Twitter, где уже собраны некоторые коды, а автор канала обещает публиковать новые по мере появления. Первых и последних в конкурсе нет, а сам он продлится до 28 февраля. Итоги сообщат до 7 марта, поэтому время ещё есть. Кстати, первые коды найдены на Reddit и в Twitter, поэтому слова Sony о том, что информация может появляться на любых ресурсах, действительно правдива. 

Переходите сюда для ввода кода. Помните, вам должно быть больше 18 лет, а при желании можно создать несколько различных учётных записей. В комментариях участники пишут, что лучше создать по одному аккаунту на каждого члена семьи и вводить там все коды. Так шансы ощутимо возрастут. Ну а мы предлагаем вам первые 4 кода, пользуйтесь. 

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#sony #playstation 5
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omoikane
19:09
Он там перманентно обитает, так сказать не отходя от станка работает.
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omoikane
19:08
какой смех это всем известный факт :D Смех тут только ты как всегда вызываешь.
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AL P
19:07
не спорь с пиндосом. это всё равно, что опуститься ниже плинтуса и спорить с макакой.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
rektor
19:07
Та же самая срань что в и в первой части. Бесконечные мехозавры и сбор всякого барахла. Унылое консольное говно.
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AL P
19:05
ты пиндос, наверное не меломан и не знаешь цену ламповому усилителю, и не знаешь АЧХ характеристики ламп. Мозги на бургеры проели в своих сраных дональдах даках.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
ev_rus
19:05
Ты где такой смех взял, тебя наи..ли, голову то включай.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
Hacknir
19:05
Смысл от нее если на пк этой игры нет?
nubia Red Magic 7 – Snapdragon 8 Gen1, зарядка на 120 Гц и 165-Гц дисплей AMOLED за $610-870
omoikane
19:02
наркоман что ли, процентов 50% может быть где то(не везде), но 80 ты подсоснул чет у хуанга по моему :D
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ev_rus
19:01
4060 будет как 3070, это потолок. И так по всем сегментам. 4050 через год (и то хорошо если вообще будет такая) будет на уровне 3060 максимум.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
AL P
19:01
тебе, пиндос ты сраный, не понять русскую душу. это элементы для ракет, которые полетят в пиндосию!!! Мы по вооружению не превосходимы во всём мире.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
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