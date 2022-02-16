Биткоин снова дешевеет, но аналитики ожидают рост цифрового золота до 200 000 долларов в ближайшие годы

С начала февраля Биткоин вернулся к росту. В какой-то момент цена цифрового золота поднималась до 45 тысяч, но так и не смогла закрепиться на этой отметке. Всё это сопровождается немалыми усилиями Китов, которые активно выводят Биткоины с бирж. Эксперты отмечают, что сегодня для роста нужен толчок, который позволит расшевелить инвесторов. Похоже, у одного их экспертов (ссылка на РБК) инвестиционно-исследовательской компании Fundstrat Global Advisors есть мнение относительно ключевых причин, которые позволят Биткоину подорожать.

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По словам Тома Ли, главная проблема в том, что сегодня большую часть богатств США аккумулировали пожилые люди. Так, 75% всех денег находятся в руках 65-летних (бэби-бумеры), а это 100 триллионов долларов, которые вяло лежат в банках и практически не приносят прибыли. Владельцы этих состояний консервативны и не привыкли рисковать. Даже если они и получили деньги в результате активного накопления и рискованных афер, то к старости большинство богачей осознали ценность своих состояний и не хотят ввязываться в сомнительные предприятия. Том Ли уверен, что криптовалюты для них остаются несерьёзной инвестицией, поэтому надеяться на них сегодня не стоит.

Эксперт отмечает, что есть все основания полагать, что бэби-бумеры ещё могут повернуться лицом к криптовалютам, но для этого должны быть реализованы некоторые условия. Прежде всего необходимо дождаться появления правовых норм, когда большинство крупных государств перейдёт к регулированию рынка криптовалют. Как только миллиардеры увидят, что правительство и банки относятся к цифровым активам серьёзно, то может начаться бум инвестиций. Ну а пока пассивность бэби-бумеров только сдерживает рост Биткоина, поскольку большинство инвестиционных фондов контролируются криптопессимистами.

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Как только бэби-бумеры начнут вливать свои состояния в Биткоин, он начнёт дорожать. Том Ли уверен, что это позволит ему подорожать до 200 000 долларов в кратчайшие сроки. Поскольку именно в 2022 году ожидается принятие криптовалют, то есть все основание увидеть цифровое золото по 200 тысяч долларов и дороже уже в 2023 году. Ну а пока Биткоин топчется на месте. Ещё час назад он дешевел, после этого вернулся на нулевую отметку, достигнув максимальной цены за сутки. Что будет завтра, нам никто не скажет, ведь большинство аналитиков предпочитает давать туманные прогнозы. Нет никаких сомнений, что это гораздо выгоднее и проще, ведь в таком случае можно после заявить, что журналисты неверно трактовали то или иное мнение. Ну а самое главное – добавить в конце, что всегда есть форс-мажорные факторы, которые могут привести к самым неожиданным последствиям. Именно поэтому воспринимать заявления даже именитых экспертов стоит с некоторой долей недоверия.