Tesla Model S стоил больше 86 000 долларов, но по качеству уступал дешёвой Toyota Corolla за 20 000 долларов

Можно сколько угодно критиковать Илона Маска, но без него электромобили ещё много лет оставались бы за пределом внимания обычных покупателей по всему миру. Странные выходки, шутки и невыполненные обещания вперемешку с курением травки на видео сделали своё дело. Миллионы автолюбителей захотели быть такими же свободными как их кумир, не задумываясь о деньгах и других проблемах. Какая разница, что всё это красивый маркетинговый ход, а в реальности при производстве батарей происходят массовые выбросы вредных веществ, которые загрязняют планету не меньше, чем углеводороды. Если к этому прибавить ещё и необходимость утилизации аккумулятора, то всё становится совсем печально. Кстати, а ведь электричество нужно где-то брать. Во многих странах это происходит за счёт сжигания угля, а после преподносится нам как вершина экологичности. Никто не говорит, что бензин лучше, но электрические двигатели явно не так хороши, как нам рассказывают.

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На подобные уловки покупаются сотни тысяч людей по всему миру, и никто не знает, какая часть из них полностью довольна своим автомобилем. Сегодня в сети появилось любопытное интервью от некого Джек Б. Судя по всему, перед нами весьма зажиточный товарищ, ведь он может себе позволить покупать машины почти за 100 000 долларов, меняя их раз в несколько лет. Так вот, в 2019 году Джек Б, который является автолюбителем со стажем, купил Tesla Model S за 86 200 долларов. Как оказалось, вместо радости обладания продвинутым технологическим чудом, парень все эти годы страдал, испытывая неудобства в дорогостоящем авто.

По его словам, его сразу же смутил неудобный интерьер, но Джек Б решил, что привыкнет, а вот качество самой машины преследовало его больше двух лет. Он не стал перечислять все свои тяготы, но некоторые всё же упомянул. Так, коврики на полу больше похожи на самую бюджетную Toyota Corolla, а зазоры на панелях такие большие, что даже на китайских машинах за 10 000 долларов с этим вопросом дела обстоят лучше. Качество сборки отвратительное, а комплектующие самые дешёвые, хотя и преподносятся как высокотехнологичные. Например, дисплей умудрился пожелтеть всего за 2 года, а купить новый почти нереально, ведь запчастей приходится ждать целую вечность. Если вам повезёт, и вы дождётесь своей очереди (сам автор ждал 3 месяца), то заплатите за обычное боковое зеркало 1 долларов, хотя гораздо более продвинутый вариант стоит не больше сотни долларов.

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Джек Б. уверяет, что встречал множество твердолобых фанатов Илона Маска. Эти люди купили Tesla и постоянно неудовлетворены своей машиной, но продолжают её использовать несмотря ни на что. В какой-то момент сам Джек Б. не выдержал и поменял своей Model S на Chrysler 300 V8. Мы не станем пересказывать все его эмоции относительно нового автомобиля. Отметим лишь, что он остался доволен. Сам он не планирует в ближайшее время покупать электрокары, хотя и признаёт преимущества быстрой зарядки. Что до нового Chrysler 300 V8, то он стоит значительно дешевле Model S, который за эти годы подорожал до 94 990 долларов в базовой комплектации. Источник.