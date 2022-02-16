Рынок видеоигр растёт. Нужно понимать, что это происходило на протяжение последних десятилетий, но пандемия только ускорила процесс. Вообще последние два года были весьма показательны, ведь в какой-то момент с призывом к людям выступила даже ВОЗ, которая порекомендовала сидеть за компьютером, вместо хождений по улице во время локдауна. Известно, что российский игровой рынок в 2021 году достиг 165.5 миллиардов рублей. До показателей США далеко, но небольшой рост заметен. При этом 78.1 миллиарда – это компьютерные проекты, а 73.8 – мобильные приложения. Консоли идут с большим отставанием и приносят только 13.6 миллиарда рублей. Проблема здесь в дороговизне игр для игровых приставок, ведь часто цена для российских геймеров оказывается выше, чем в американском отделении того же магазина.
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Нет никаких сомнений, что рынок видеоигр будет расти, а российские геймеры способны значительно увеличить отчисления если найти правильный повод. Похоже, в правительстве нашли интересное решение. Сообщается, что в скором времени будет введён налог для крупных площадок с целью финансирования патриотических проектов. С этой целью создадут новый фонд, в задачи которого войдёт популяризация культуры и исторических фактов народов РФ. В качестве доноров выступят Epic Games Store, PlayStation Store, Steam и многие другие. В качестве рабочего предложения может быть принят налог в размере 5% от оборота, что не должно стать для иностранных магазинов критической суммой. Предполагается, что за счёт отчислений можно рассчитывать на 10 миллиардов рублей в год, которые пойдут в копилку отечественного фонда.
Источники уверяют, что в настоящее время специалисты Минцифры прорабатывают те или иные аспекты работы проекта, а правительство уже получило соответствующий доклад с предложениями. По словам зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, чиновники изучают доклад, но пока говорить о принятии какого-либо решения слишком рано. Инсайдеры пишут, что на столе у законодателей находится ряд предложений, направленных на улучшение ситуации с отечественными разработчиками видеоигр. Например, есть идея отменить НДС для российских студий, а также предложить им другие налоговые льготы.
По мнению креативного продюсера WarGaming.net Вячеслава Макарова, налог вполне может стать реальностью, а иностранные платформы пусть и останутся недовольны, но будут его исправно платить. А вот вопрос кому отдать деньги, до конца не проработан. Неясно, кто достоин грандов, а кто и дальше продолжит страдать от финансового кризиса. Ключевой момент состоит в том, чтобы в созданные на эти деньги захотели играть сами геймеры. Это значит, что проект должен окупаться, а не быть обычной пропагандой ради распила миллиардов рублей.
Уже после полной готовности материал к выходу появилась информация, согласно которой планов обложить налогом западные игровые площадки нет. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опровергло эту информацию, но уверяет, что проект и фонд могут быть созданы в самое ближайшее время. Или нет, ведь пока единого решения по этому вопросу не выработано.