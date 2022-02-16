Информация о налоге пока не подтвердилась, но фонд поддержки отечественных игр появится

Рынок видеоигр растёт. Нужно понимать, что это происходило на протяжение последних десятилетий, но пандемия только ускорила процесс. Вообще последние два года были весьма показательны, ведь в какой-то момент с призывом к людям выступила даже ВОЗ, которая порекомендовала сидеть за компьютером, вместо хождений по улице во время локдауна. Известно, что российский игровой рынок в 2021 году достиг 165.5 миллиардов рублей. До показателей США далеко, но небольшой рост заметен. При этом 78.1 миллиарда – это компьютерные проекты, а 73.8 – мобильные приложения. Консоли идут с большим отставанием и приносят только 13.6 миллиарда рублей. Проблема здесь в дороговизне игр для игровых приставок, ведь часто цена для российских геймеров оказывается выше, чем в американском отделении того же магазина.

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Нет никаких сомнений, что рынок видеоигр будет расти, а российские геймеры способны значительно увеличить отчисления если найти правильный повод. Похоже, в правительстве нашли интересное решение. Сообщается, что в скором времени будет введён налог для крупных площадок с целью финансирования патриотических проектов. С этой целью создадут новый фонд, в задачи которого войдёт популяризация культуры и исторических фактов народов РФ. В качестве доноров выступят Epic Games Store, PlayStation Store, Steam и многие другие. В качестве рабочего предложения может быть принят налог в размере 5% от оборота, что не должно стать для иностранных магазинов критической суммой. Предполагается, что за счёт отчислений можно рассчитывать на 10 миллиардов рублей в год, которые пойдут в копилку отечественного фонда.

Источники уверяют, что в настоящее время специалисты Минцифры прорабатывают те или иные аспекты работы проекта, а правительство уже получило соответствующий доклад с предложениями. По словам зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, чиновники изучают доклад, но пока говорить о принятии какого-либо решения слишком рано. Инсайдеры пишут, что на столе у законодателей находится ряд предложений, направленных на улучшение ситуации с отечественными разработчиками видеоигр. Например, есть идея отменить НДС для российских студий, а также предложить им другие налоговые льготы.

По мнению креативного продюсера WarGaming.net Вячеслава Макарова, налог вполне может стать реальностью, а иностранные платформы пусть и останутся недовольны, но будут его исправно платить. А вот вопрос кому отдать деньги, до конца не проработан. Неясно, кто достоин грандов, а кто и дальше продолжит страдать от финансового кризиса. Ключевой момент состоит в том, чтобы в созданные на эти деньги захотели играть сами геймеры. Это значит, что проект должен окупаться, а не быть обычной пропагандой ради распила миллиардов рублей.

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Уже после полной готовности материал к выходу появилась информация, согласно которой планов обложить налогом западные игровые площадки нет. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опровергло эту информацию, но уверяет, что проект и фонд могут быть созданы в самое ближайшее время. Или нет, ведь пока единого решения по этому вопросу не выработано.