Chrome OS Flex можно установить даже на самый старый компьютер 15-летней давности

Сегодня 75.5% всех компьютеров на планете работают под операционной системой Windows. За OS Х – 15.85%, а вот Chrome OS занимает всего 2.6% рынка. Это кажется удивительным, ведь Google уже много лет ведёт ожесточённую ценовую борьбу с Microsoft и Apple, но добилась весьма скромных успехов. Часто в попытках обойти софтверного гиганта «корпорация добра» идёт на скидки, когда стоимость железа откровенно занижается, а учебные заведения и вовсе могут получать ноутбуки по специальным правительственным программам чуть ли не бесплатно. Похоже, всё это не приносит реальной пользы, поэтому в Google решили пойти другим путём.

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Известно, что Chrome OS не поставляется отдельно от готовой системы, поэтому её нельзя установить в ручном режиме. Получается, что вы покупаете или скачиваете не операционную систему, а полноценный компьютер, который пусть и идёт со скидкой, но стоит немало денег. Поскольку Chrome OS представляет собой расширенную оболочку обычного браузера, многие просто не готовы на покупку, заранее ограничивая себя в функциональных возможностях. Специально для расширения пользовательской базы было решено выпустить версию Chrome OS Flex. Визуально и технически это всё та же Chrome OS, с той лишь разницей, что её можно скачать на флешку и поставить так, как обычную Windows.

Противостояние между корпорациями нарастает, а Google хочет свой кусок пирога. Судя по всему, было решено воспользоваться спорным решением Microsoft. Поясним: Windows 11 оказалась гораздо требовательнее, чем предыдущая версия Windows 10. Главная проблема кроется в процессорах, ведь в число актуальных попали камни, выпущенные в 2018 году и моложе, тогда как все остальные сразу же перешли в список неподдерживаемых. Google увидела уязвимость и собирается бить именно туда. Chrome OS Flex потребует от компьютера 4 Гб оперативной памяти, а вот процессор может быть самый древний одноядерный на архитектуре х86. Обязательно наличие накопителя от 16 Гб, а всё остальное уже на усмотрение владельца.

В настоящее время система уже находится в свободном доступе на торрентах, а Google обращает внимание, что в Chrome OS Flex могут быть ошибки, поэтому она направлена на более продвинутых пользователей. Её можно скачать и установить на внешний накопитель и даже сделать загрузочную флешку, что позволит опробовать новую операционную систему максимальному количеству пользователей. Стоит учитывать, что российские пользователи не жалуют Chrome OS, поскольку доля этой операционной системы в российском сегменте не превышает 0.02%.

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Не стоит думать, что Microsoft так просто захочет поделиться рыночной долей. Специально для тех, кому нужна бюджетная машина, будет предлагаться ноутбук под названием Surface Laptop SE. Он построен на процессорах Intel Celeron и облегчённой операционной системе Windows 11 SE. Цена такого устройства равна 250 долларов. Неясно, как это повлияет на рынок, но возможность скачать и установить операцинку на старый компьютер кажется более привлекательной, чем покупка железа за 250 долларов (в РФ цена будет намного выше). Кстати, установить новую ОС можно будет даже на компьютеры производства Apple.