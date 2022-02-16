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Большой патч для Cyberpunk 2077 улучшил работу консолей, но ощутимо снизил fps на компьютерах
В некоторых случаях просадки достигают до 10 кадров в секунду без видимых причин
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Вчера для многострадальной Cyberpunk 2077 стал доступен патч 1.5. Он вышел на абсолютно всех актуальных платформах, включая персональные компьютеры и консоли текущего и предыдущего поколений. Прежде всего немного позитива. Играть теперь можно даже на игровой приставке PlayStation 4. В разрешении 1080р Cyberpunk 2077 идёт на стабильных 30 кадрах в секунду. Если у вас под рукой более мощная PlayStation 4 Pro, то можно надеяться на стабильные 30 fps в 1224р. PlayStation 5 выдаёт те же 30 кадров в секунду, но уже в 4К и с активацией трассировки лучей. При желании можно откатиться в режим производительности, где у вас будет уже 60 fps в 4К. Инсайдеры отмечают, что просадок почти нет, а скорость загрузки локаций сократилась до минимума.

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А вот на Xbox One удалось выжать только 30 fps в 900р. В некоторых местах наблюдаются подвисания, но играть уже можно. Более скоростная Xbox One X открывает путь в 30 fps в режиме 4К и до 60 fps в 2К. Можно поиграть с настройками, что позволит менять режим с производительного на динамичный. Это увеличит количество кадров в секунду, но явно снизит качество картинки. На консолях текущего поколения всё гораздо лучше. Xbox Series X работает с поддержкой трассировки лучей, а в бюджетной Xbox Series S можно получить 30 кадров в секунду в 2К. В целом у обладателей игровых приставок остались от патча хорошие впечатления. Они констатируют, что именно такой и должна была выйти игра в далёком 2020 году. Вполне возможно, что Cyberpunk 2077 стал бы настоящим хитом, но сегодня большинство геймеров даже не вспомнит о существовании игры.


Как вы понимаете, всё хорошее рано или поздно заканчивается. Ниже вы можете увидеть тестирование Cyberpunk 2077 в версии 1.31 и 1.5, проведённое на канале Testing Games. В данном случае перед нами версия для персональных компьютеров, которая более интересна нашим читателям. И вот тут впору запасаться попкорном. Визуальная составляющая не улучшилась, а вот просадки графики доходят до 10 кадров в секунду на пустом месте. Многие из тех, кто уже посмотрел ролик, пишут, что смогли заставить патч работать правильно. Для этого потребовалось снести игру полностью, а после установить новую версию, включающую патч 1.5. Якобы, точно такая же проблема была и раньше. Судя по всему, ошибка в файлах обновления, но CD Projekt RED в первую очередь пытается угодить консольщикам, поэтому пользователи ПК вынуждены искать обходные пути своими силами. 

Напомним, патч принёс множество изменений, большинство из которых не касается графики. Это и продвинутый ИИ, который даст вашим врагам более разнообразную тактику ведения боя. Также улучшена экономика, что открывает перед геймерами доступ к ценным наградам. Магазины будут менять ассортимент в разное время суток, а дерево скилов претерпело кардинальных изменений. Есть также ряд улучшений на игровой карте, ну всех любителей AMD FidelityFX Super Resolution порадует активация этой технологии на компьютерах. Подготовьте 50 Гб свободного пространства, поскольку патч увесистый. 

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#cyberpunk 2077 #патч
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