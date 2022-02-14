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Энтузиасты запустили культовую The Witcher 3 в 8К с трассировкой лучей и 100 новых графических модов
Одна из наиболее впечатляющих сборок пользовательских модификаций появилась на канале Digital Dreams
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Видеокарты дешевеют, но процесс идёт так медленно, что пока цены вернутся к рекомендованным, может пройти несколько лет. Вообще есть сомнения относительно того, что сегодня существует такое понятие как «рекомендованная цена». Эксперты ссылаются на рост стоимости полупроводников, который в 2021 году инициировала тайваньская TSMC. Не стоит исключать из списка переменных коронавирус и последствия затяжной пандемии, а всё это явно не добавляет оптимизма тем, кто уже больше года следит за ценообразованием на рынке. 

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Как вполне ожидаемый итог мы стали свидетелями того, что игры либо переносятся, либо не блещут графикой. Где тот Next Gen, который должен был прийти на компьютеры вместе с консолями нового поколения? Вполне возможно, что чудо случится к концу 2022 года, ведь аналитики не унывают, уверяя нас в том, что видеокарты могут подешеветь после наступления криптозимы. Ну а пока этого не случилось, самое время вернуться к истокам. Мы не предлагаем вам скачивать игры 20-летней давности. Совсем нет, ведь энтузиасты не на миг не прекращают работу над продвинутой модификацией к культовому The Witcher 3: Wild Hunt.

Сегодня у нас один из самых впечатляющих роликов, которые вообще выходили во вселенной Ведьмака. Только вдумайтесь: более сотни новых графических модификаций. Авторы отмечают, что все они так или иначе получили улучшения в последнее время. Присмотритесь к текстурам, как колосится трава на ветру. Даже в разрешении 1080р вы сможете заметить каждый колосок, а ведь в оригинале ролик можно посмотреть в 8К. За световые эффекты отвечает отдельная модификация, а трассировка лучей позволяет увидеть реалистичные физические эффекты, которые в оригинальной игре были недоступны. 

Всё это и многое другое доступно на канале Digital Dreams. Там же можно найти ссылку на скачивание модификации и описание ключевых графических составляющих. Поскольку игра стала явно лучше в визуальном плане, вам потребуется относительно мощная видеокарта. GeForce GTX 1060 будет достаточно даже в разрешении 2К. Ну а обладатели более мощного железа и мониторов с разрешением 4К смогут увидеть гораздо больше. А вот каких-либо новых квестов и дополнительного оружия в данном пакете модификаций нет. Кстати, уже в 2022 году выйдет официальный ремастер The Witcher 3. Его обещают омолодить и привести к современным стандартам. Он будет доступен на консоли нового поколения, а также компьютеры. Скорее всего, потребуется мощная видеокарта. Если вы ждёте выхода ремастера, задумайтесь о покупке видеокарты уже сейчас.

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#the witcher 3 #модификация
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