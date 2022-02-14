Майнеры и держатели криптовалют смогут не платить деньги с находящихся на их счету монет

Внятная налоговая политика в отношение майнеров существует в нескольких странах. В число их входит Португалия, где физическим лицам вообще не нужно ни за что отчитываться. Главное – это инвестировать криптовалюту в экономику страны, покупать недвижимость и золотые визы. Многие другие нервно посматривают в сторону США, где идут дебаты о статусе майнеров и криптовалют. Нужно отметить, что налоги американским фермерам платить нужно, но есть масса пробелов, которые стоит заполнить. Один из них, это новые правила для брокеров, требующие ведение отчётности для всех тех, имеет какое-то отношение к криптовалютам. Долгое время принципы работы нового закона были непонятны, но несколько дней назад Министерство финансов США дало ключевые разъяснения.

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Сообщается, что все майнеры будут освобождены от ведения отчётности. В частности, это лица, которые положили свои монеты в стейкинг (Proof of Stake), получающие прибыль в виде определённого процента с каждой транзакции или годовых выплат. Также сюда входят те, кто получает криптовалюту в ходе традиционной добычи с помощью видеокарт и специализированного оборудования. Кроме того, от необходимости постоянно отчитываться перед налоговой США (IRS) освобождены те, кто занимается созданием ПО для блокчейна и криптовалют. Это весьма неожиданная новость, ведь ранее американские майнеры уже слегка приуныли, осознавая необходимость отчитываться перед налоговой за проведение сумм свыше 10 000 долларов в месяц или единовременно. Обращаем ваше внимание, что это не освобождает все указанные группы от уплаты налогов, но позволяет им спокойно копать криптовалюту.

Что же, это повод поздравить американских майнеров, а вот в России с этим вопросом немного сложнее. В настоящее время правовая база только разрабатывается, но есть любопытные инициативы, свидетельствующие о том, что решение может быть весьма неожиданным. Так, депутат Госдумы Антон Ткачев сделал любопытное заявление. По его словам, майнинг нужно не только приравнять к предпринимательской деятельности, но и ввести налоговую амнистию. Это значит, что всем тем, у кого уже есть накопления в криптовалюте, не придётся платить с них налоги. Нужно задекларировать все свои монеты на момент вступления закона в силу, после чего спокойно продолжать майнить или пользоваться цифровыми деньгами, оплачивая налоги с уже поступающих на счета средств.

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Аналогичное предложение звучит и в сторону майнеров, которые уже купили дорогостоящее оборудование. Депутат предлагает сделать условия, которые позволят всем участникам рынка криптовалют выйти из тени, поскольку налоговые условия и честная работа будут куда выгоднее, чем попытки оставаться в тени. Отметим, что это одно из многочисленных предложений, поэтому итоговый вердикт может быть совсем не таким, каким его хотят видеть участники рынка, депутаты, держатели криптовалют и майнеры.