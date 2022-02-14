Пока маркировка является необязательной, но уже в 2023 году её могут узаконить для всех участников рынка

Не секрет, что в Европе электроника стоит дешевле, чем в России. Участники рынка разводят руками, указывая на высокие налоги, вот только на самом деле причина здесь в желании заработать, ведь в большинстве европейских стран ставка НДС ничуть не меньше. Традиционно за всё платит конечный покупатель, на плечи которого ложится обеспечение сверхдоходов российских розничных сетей. Неудивительно, что в РФ всё ещё процветает серый рынок. В последние годы крупные игроки сделали всё возможное, чтобы поток серой продукции снизился, но остановить его полностью пока не получается. Ну а в результате многие покупатели отдают предпочтение небольшим торговым точкам, которые реализуют свою продукцию только в онлайне, продавая электронику и технику по ценам ниже рыночных.

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Долгое время основные участники рынка думали над решением этой проблемы, но идея пришла откуда не ждали. Как сообщается, уже с 1 марта вступят в силу новые правила маркировки электроники. Правила разрабатывает Минпромторг, что должно стать эффективным средством борьбы против засилья контрафакта. Поскольку подделывать видеокарты, стиральные машины и холодильники никто не будет, то в данном случае борьба идёт с серым импортом. В правительстве уточнили, что пока это не обязательная мера, а маркировка проходит в качестве эксперимента. С 1 марта маркировать можно 26 различных типов электронной продукции, включая смартфоны, электронные книги, ноутбуки и многое другое. Отдельно уточняется, что сроки эксперимента ограничиваются 31 января 2023 годом, а после маркировка станет обязательной, хотя правила и требования к участникам рынка могут быть скорректированы в ходе самого эксперимента.

Курировать проект доверено «Центру развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Структура с уставным капиталом в 10 000 рублей принадлежит «Холдинговой компании Юэсэм», концерну «Автоматика» и ООО «Элвис-плюс групп». Специалисты ЦРПТ уже приступили к созданию технических условий, в рамках которых и будет производиться маркировка. Стоит отметить, что далеко не все участники рынка восприняли информацию о маркировке с энтузиазмом. Некоторые уверяют, что это приведёт к подорожанию. В пример приводится рост цен на молочную продукцию, когда только нанесение одного штампа обходится предприятию в 4 копейки, а ведь ещё нужно закупить дорогостоящее оборудование. По официальным данным, специальный принтер стоит 13 тысяч рублей, а ручной сканер ещё 3500 рублей. Для небольшого цеха этого будет достаточно, а вот в рамках огромного производства может ощутимо увеличить цену на продукцию. Кстати, эксперимент также будет проводиться и с маркировкой алкогольной продукции, поэтому о росте цен вы узнаете в первых рядах.

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В Минпромторге отмечают, что инициатива поступила от торговых сетей, но точных данных о том, кто же запросил маркировку электроники в масштабах РФ, пока нет. Представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявляют, что всё это создаст дополнительную нагрузку. Это и логистическая составляющая, и закупка оборудования, а также внесение данных в компьютеры. Отдельно уточняется, что компании и без того оплачивают немало различных сборов и налогов, а дополнительная нагрузка неминуемо увеличит цену для конечного покупателя.