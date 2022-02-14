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NVIDIA выпустит GeForce RTX 3050 с 4 Гб памяти и урезанной версией мобильного GPU GA107 за $199
Инсайдеры уверяют, что в нарастающей конкуренции с видеокартой Radeon RX 6500 XT
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Январь не стал переломным месяцем для рынка видеокарт. Radeon RX 6500 XT хоть и лежит в магазинах, уже не интересует геймеров, поскольку имеет массу проблем и стоит явно дороже, чем покупатели готовы за неё платить. GeForce RTX 3050 более интересна, вот только купить её либо невозможно, либо она стоит 50 000 рублей и дороже. Судя по всему, мы снова имеем дело с неспособностью NVIDIA наладить достаточное количество графических чипов для покрытия отложенного рыночного спроса. А может быть Дженсен Хуанг ставил перед компанией другие задачи. Как бы так ни было, но уже вчера в сети появились слухи о выходе ещё одного бюджетного GPU. Утверждалось, что NVIDIA планирует удешевить выпуск GeForce RTX 3050 путём перевода её на новый графический чип GA107. При этом все технические характеристики должны были остаться без изменений, а вот показатели TGP не могли не радовать читателей, ведь из-за более эффективного GPU они обязаны были снизиться. 

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Напомним, сегодня GeForce RTX 3050 выпускается на базе GA106, который имеет 2560 ядер CUDA, 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Инсайдеры утверждают, что NVIDIA не может выйти на массовое производство такого графического чипа, а значит нужны новые решения. Похоже, таким решением станет выпуск мобильной версии GA107 на десктопный рынок. Здесь небольшое отступление. Мобильные версии GeForce RTX 3050/Ti благополучно выпускаются на GPU GA107 и имеют всего 4 Гб видеопамяти. Даже для ноутбуков такое количество явно недостаточно, что уже привело к весьма любопытным фактам. Так, в некоторых случаях мобильные видеокарты GeForce GTX 1660 Ti для ноутбуков предыдущего поколения оказываются быстрее более новой GeForce RTX 3050. Причина здесь в слишком урезанном графическом чипе и 4 Гб видеопамяти против 6 Гб. 

Инсайдеры уверяют, что уже вскоре в продажу поступит урезанная GeForce RTX 3050 на 4 Гб. Она будет основана на мобильной версии GA107 и позволит NVIDIA ощутимо уменьшить расходы на производство, поскольку и настольные и мобильные графические чипы будут выходить с одного конвейера. Любопытной окажется также цена, которая будет составлять 199 долларов. Эксперты отмечают, что такой шаг направлен против Radeon RX 6500 XT, но может оказаться проигрышным, ведь в данном случае важно не переусердствовать. 

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Новая видеокарта может оказаться слишком медленной, хотя даже оригинальная GeForce RTX 3050 не была быстрой, уступая старой GeForce RTX 2060 в сложных играх и более высоких разрешениях. А вообще кажется, что изначально NVIDIA не планировала удешевлять GeForce RTX 3050, а иначе бы назвала её GeForce RTX 3050 Ti. Теперь появление на прилавках ещё одной GeForce RTX 3050 создаст сильную путаницу, ну а в результате многие не разбирающиеся в деталях геймеры купят урезанную версию, которую им порекомендуют продавцы в торговых сетях. Точных сроков появления GeForce RTX 3050 на 4 Гб не сообщается. 

#видеокарты #geforce rtx 3050 #radeon rx 6500 xt
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HREN
11:21
HTPC 4К - идеальный вариант для этой карты. Для игр не годится совсем
NVIDIA выпустит GeForce RTX 3050 с 4 Гб памяти и урезанной версией мобильного GPU GA107 за $199
Шершнев Александр
11:19
Тут и думать нечего я играю 2-3 часа в день майнят 24/7 ответ очевиден
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