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Можно ли купить геймерскую видеокарту за 2000 рублей – GeForce GTX 275 vs 11 игр в тесте WG
Энтузиасты изучили возможности старой видеокарты GeForce GTX 275
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Сегодня о старой видеокарте GeForce GTX 275 уже никто и не вспомнит, но в 2009 году она была одной из самых интересных моделей на рынке. Одним из её главных минусов было небольшое количество видеопамяти, ведь уже на тот момент 896 Мб было впритык, поэтому энтузиасты пересаживались на более мощные модели 200-й серии, которые имели 2 Гб DDR3. GeForce GTX 275 была большой и горячей, поэтому большинство видеокарт не дожило до наших времён. Судя по всему, одна из старых карточек попала в руки команды zWORMz Gaming. Ребята прогнали старушку в ряде актуальных игр, получив весьма неожиданные результаты. 

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Прежде всего хорошие новости: если вы предпочитаете онлайн шутеры, то можно смело идти на Авито, где GeForce GTX 275 стоит всего 2000 рублей. В Counter-Strike: Global Offensive вы получите немыслимые 95 кадров в секунду, а в Dota 2 – 60 кадров в секунду. Учтите, что всё это в разрешении 1080р, которое у в 2022 году всё ещё является основным у большинства геймеров. Если вы предпочитаете старые культовые проекты, то можете смело играть в The Elder Scrolls V: Skyrim на 60 fps, установив высокие настройки графики в 1080р. Если повезёт, то можно закинуть пару сотен модификаций, что позволит улучшить графику и расширить геймплей. 

Классика жанра идёт без проблем. Left 4 Dead 2 – 100 кадров в секунду, Far Cry 3 – 60 кадров в секунду, ну а Tomb Raider 2013 года – 65 кадров в секунду. С настройками графики придётся немного попотеть, но в данном случае напрашивается простой вывод: если у вас есть 2000 рублей, то заявления о том, что вам не во что играть, абсолютно не соответствуют действительности. 

В Call of Duty: Black Ops II можно получить 85 fps, а в Battlefield 4 – 65 fps. В мегапопулярной Grand Theft Auto V старая GeForce GTX 275 выдаёт 40 кадров в секунду в разрешении 1080р, что вполне достаточно для прохождения основной истории. Также можно побегать в онлайне или поставить читы и развлекаться без ограничений. А вот в ARK: Survival Evolved у вас будет всего 35 fps, хотя в нестареющей Minecraft – впечатляющие 200 кадров в секунду. 

Представители канала zWORMz Gaming констатируют, что пытаться запускать современные проекты не стоит, но пока бушующий дефицит полупроводников на пару с майнерами взвинтил цены на видеокарты, можно переждать, потратив на виртуальные увлечения всего 2000 рублей. Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод: если вы сегодня собираете новый компьютер, то в качестве затычки можно взять GeForce GTX 275. Она станет лучшей подругой для неприхотливых геймеров. Хотя, если и в 2022 году майнинг будет процветать, то вскоре мы все скоро купим по GeForce GTX 275 и станем неприхотливыми геймерами. 

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#видеокарты #тесты #geforce gtx 275
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Inqizitor
02:18
Потому что это не хата и не машина а балалайка для игр.
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Pazil Gadjiev
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Бл@ ты тупой))
Цены на видеокарты в Европе пошли вверх, а Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 в РФ стоят дешевле
Inqizitor
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Да ты что, причем тут похвала, вы в 2014 совершили агрессию, теперь вы - вражеское государство с понятно каким отношением. Вернёте Крым (со сносом всех построенных за эти годы халабуд), Донбасс и всех...
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Pazil Gadjiev
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Inqizitor
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daimos
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Можно ли купить геймерскую видеокарту за 2000 рублей – GeForce GTX 275 vs 11 игр в тесте WG
fokuslotus
01:58
Дали бы звание академика в маркетологии, никто бы не спорил.
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Жорiн з Азову
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Можно ли купить геймерскую видеокарту за 2000 рублей – GeForce GTX 275 vs 11 игр в тесте WG
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