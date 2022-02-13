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Илон Маск получил звание академика за вклад в технологии и ракетостроение
С недавних пор Илон Маск стал действительным членом Национальной академии инженеров США
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Илон Маск является одним из самых неординарных и противоречивых персонажей новостных лент. Ещё вчера вы могли знать его как основателя компании Tesla, а завтра он будет продавать огнемёты в интернете по демократичной цене. Вспомнить все громкие скандалы, так или иначе связанные с миллиардером и филантропом, просто нереально. Удивительно, но из каждого он выходил без особых усилий. К примеру, те же огнетушители оказались в большинстве стран противозаконными, но Илон Маск не получил ни одного иска. За многие годы он продавал дешёвую текилу в красивых бутылках и запускал в космос гоночный автомобиль. Всё это сопровождается информационным шумом, когда десятки тысяч сайтов пишут о происходящем, а сотни миллионов людей следят за тем, как Илон Маск разъезжает на пикапе Cybertruck, шутят по поводу того, как разбилось пуленепробиваемое зеркало и спокойно ждут своей очереди, хотя должны были бы получить заказ ещё в 2021 году. 

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Кому ещё можно было бы простить глупые шутки про криптовалюту, в результате которых тысячи людей лишаются миллионов долларов? Очевидно, что на любого другого уже тысячу раз бы подали в суд, но отношение к Илону особенное, поэтому ему прощается всё. Чего только стоят твиты, в результате которых компания Tesla теряла миллиарды долларов капитализации за несколько часов. Хотя, уже через пару дней Маск публиковал ещё более абсурдные заявления, благодаря которым акции росли. О настойчивых попытках Илона Маска заселить Марс, знают все, а в нашем материале вы можете изучить недавнюю презентацию звездолёта Starship. Что же, всё это и многое другое вчера было щедро вознаграждено, ведь миллиардер получил звание академика. 

В 2022 году Национальная академия инженеров пополнилась 133 новыми членами, среди которых оказался Илон Маск. В пояснительной записке отмечается, что право стать академиком выдаётся за выдающийся вклад в инженерные исследования, среди которых открытие новых технологий, огромные успехи в ряде традиционных областей техники, а также инновационные подходы в инженерии. Что до самого Илона Маска, то он получил звание за прорыв в области ракетостроения, что позволило начать производить многоразовые ракеты, а также сделал всё возможное для создания массовых транспортных средств с нулевыми выбросами углеводородов. 

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В ответ на обнародование информации о получении звания, Илон Маск выразил довольно сухую благодарность. Отметим, что в настоящее время Национальная академия инженеров состоит из 2388 действительных членов. При этом иностранных граждан там всего 310 человек. Как ни странно, событие прошло почти незамеченным в прессе, а сам Илон Маск пока не получал громких поздравлений от друзей и конкурентов. А как вы относитесь к Илону? Считаете его достойным такого звания или нет?

#илон маск
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