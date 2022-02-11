Некоторые планы кажутся нереалистичными, но пять лет назад никто не верил, что Илон Маск вообще способен поднять ракету в воздух

Илон Маск готовится к штурму Марса. Близкие к основателю Tesla люди пишут, что Илон уже давно поставил перед собой цель создать на Красной планете обитаемую колонию и целенаправленно движется к её реализации. Какое-то время назад кроме идеи не было ничего, но на протяжение последних лет в руках Маска были сосредоточены миллиарды долларов, которыми он мог распоряжаться по своему усмотрению. Ну а о результатах вы можете узнать прямо сейчас.

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Вчера состоялась официальная презентация ракеты Starship на плечи которой возлагается миссия покорения Солнечной системы.

Прежде всего несколько фактов: ракета состоит из двух частей: Super Heavy, представляющая собой огромный ускоритель, включающий десятки двигателей Raptor. Она позволит преодолеть атмосферу Земли и вывести корабль (вторую часть) Starship в открытый космос. Высота ракеты составляет 119 метров, что является рекордом, ведь даже ранее считавшийся самым большим «Сатурн 5» была на 8 метров меньше. При этом размер здесь играет далеко не самую важную роль, ведь ранее Илон Маска заявил, что тяга у Starship окажется ровно в 2 раза больше, чем у предыдущего рекордсмена. Ракета будет многоразовой, что позволит экономить немалые суммы денег с каждым стартом. Илон Маск фантазирует, что наступит время, когда каждые 6-8 часов с Земли будет стартовать по одному звездолёту. Полезная нагрузка ракеты достигает 150 тонн, а в случае удачного приземления расходы на один полёт могут составить всего несколько миллионов долларов.

Всё это теория, поскольку пока Федеральное авиационное управление (FAA) даже не дало добро на старт с космодрома вблизи Бока-Чика. Если регулятор решит, что Starship представляет потенциальную опасность, то ни о каких полётах речи быть не может. Таким образом старт перенесут на одну из площадок NASA. Илон Маск констатирует, что это отдалит старт на более чем 6 месяцев, ведь придётся не только перевозить готовую ракету, но и строить подходящую по размерам площадку с нуля. Если все разрешения будут получены в ближайшие несколько месяцев, то тестовый запуск состоится уже в 2022 году. После этого нужно будет провести массу испытаний, ну а первой большой победой станет миссия «Андромеда», в рамках которой Starship доставит девушек-астронавтов на Луну.

Илон Маск уже видит на горизонте превращение Луны в пусковую площадку для старта межпланетных звездолётов. По его мнению, необходимо перевезти на спутник Земли всего 1 миллион тонн полезной нагрузки. Starship способен выполнить это в самые кратчайшие сроки. Если попробовать посчитать, то для этого потребуется каких-то 6666 успешных запусков. Даже если Илон Маск каким-то чудом добьётся стабильных пусков без эксцессов (а такого не бывает), то при трёх запусках в сутки понадобится долгих 6 лет, чтобы воплотить эту затею в жизнь. На самом деле больше, но это в данном случае не так важно.

Перед завершением пресс-конференции Илон Маск констатировал, что ему понадобится очень много ракет класса Starship. По его словам, он прекрасно это осознаёт, хотя не исключает, что всё сработает не с первого раза. Критикам своей программы он ответил, что решать земные проблемы нужно, но забывать о космосе нельзя. По его мнению, нужно хотя бы 0.5% от всего ВВП планеты выделять на космос, в таком случае человечество сможет назвать себя межпланетной цивилизацией уже в ближайшие десятилетия.

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