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Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
До 90% всего неона, без которого нельзя создать ни один высокотехнологичный продукт, имеет российское происхождение
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Геополитическая ситуация накалена до предела, а простых решений нет и не может быть. Каждый из участников конфликта преследует собственные цели. Увы, но далеко не у всех эти цели совпадают с личной выгодой для собственной страны, ведь зависимые страны вынуждены поступаться интересами народа в пользу старшего брата. Ну и позиция США прозрачна и проста: максимально возможный контроль не только финансовых потоков, но и высокотехнологичной сферы полупроводников. Стоит признать, что позиция Америки чрезвычайно сильна, ведь она много лет лицензировала каждую мелкую разработку, а в результате сегодня почти невозможно создать чип без использования тех или иных технологий, ранее запатентованных в США. Ко всему этому приложите огромную военную мощь и способность свергать правительства по щелчку пальцев.

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Именно поэтому все вокруг так боятся американских санкций, предпочитая терять чистую прибыль взамен на право и дальше выпускать свою продукцию. В связи с обострением обстановки на украинской границе в США с новой силой заговорили об антироссийских санкциях. На этот раз всё куда серьёзнее, чем обычно, ведь на конку полное прекращение поставок высокотехнологичных чипов. Проще говоря: никаких больше настольных процессоров Intel и AMD, а также смартфонов. Полная блокада, которая уже не раз была опробована на других странах. Некоторые эксперты высказывают мнение, что Запад на такое не пойдёт, ведь это обойдётся колоссальными финансовыми потерями, но единого мнения по этому вопросу нет. 

Вполне возможно, что санкции не будут введены не потому, что производители не захотят терять российский рынок, а по другим причинам. Эксперты отмечают, что на кону стоит сам факт производства процессоров. Проблема в поставках неона и палладия, который сегодня поступает на полупроводниковые заводы по всему миру из России. В США опасаются, что в ответ на санкции, поставки будут прекращены, что поставит под угрозу выпуск смартфонов, запчастей для автомобилей и даже ракет. Сегодня западные компании бравируют, уверяя в том, что их это не затронет, вот только без неона производство полупроводников встанет. Вполне возможно, что через како-то время будет найдена замена, но убытки к этому моменту будут исчисляться сотнями миллиардами долларов. 

Вообще это весьма печально, что РФ в качестве контраргумента может предложить только снижение поставок газа и металла, но всё это последствия отказа от собственного производства полупроводниковой продукции. В настоящее время правительство пытается расшевелить тех, что ещё на что-то способен, но пока дела идут туго. Напомним, к 2030 году в России обещают построить заводы, способные выпускать полупроводники по 16-нм техпроцессу. Ну а пока аналитики отмечают, что США активно ищут альтернативы российской ресурсной базе. Если в обозримом будущем удастся развернуть производство на территории Америки, то жёсткие санкции вполне могут стать реальностью. 

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P.S. Сегодня поставки палладия из России в США покрывают 35%, а неона 90% потребностей рынка. 

#процессоры #санкции
4
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mechanical
15:20
Слушай и смейся, а тут не пиши. А то с тебя будут смеяться. Надеюсь поймешь.
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
no_fate
15:20
Бездействие приведет к гораздо более худшим последствиям в недалеком будущем, чем ситуационные скачки цен.
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
_KVV
15:20
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Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Твоя мамка
15:20
ля чо им надо забирайте обратно нахер свой Крым долбасс вмз энр днр или как там эти города из трех букв называется. Нам в Москве и Питере это нахер не нужно
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
smash526
15:18
напрасно ты так, у вас и игры дешевле, впн рулит
Российские покупатели перешли на бюджетные ноутбуки, а цены растут из-за жителей Эстонии и Израиля
San Sanich
15:18
Сначала дипломаты США и Великобритании уезжают из Украины, теперь вот написали, что и дипломаты из РФ собирают чемоданы. Нехорошее предчувствие.
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
San Sanich
15:16
Куда деваться. В СССР было собственное литографическое оборудование для производства по топологии 0,5-0,1 микрон, только производилось оно в БССР. Кстати, белорусы из "Планар" и помогают создать степе...
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Grotlon
15:12
На процессорах AMD их и за доплату не включат.
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
Кусачая
15:11
Кот мяукнул - быть беде Карты во всем мире Тут же поднялись в цене Раза в 3-4
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
Simon Crebbs
15:08
К Ванге не ходи! Прирост производительности новых карт составит 1000%, а цена будет в районе 50 - 100$. И кстати, майнеры будут бесплатно возвращать карты через Авито, а перекупщики и сетевые магазины...
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