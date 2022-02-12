До 90% всего неона, без которого нельзя создать ни один высокотехнологичный продукт, имеет российское происхождение

Геополитическая ситуация накалена до предела, а простых решений нет и не может быть. Каждый из участников конфликта преследует собственные цели. Увы, но далеко не у всех эти цели совпадают с личной выгодой для собственной страны, ведь зависимые страны вынуждены поступаться интересами народа в пользу старшего брата. Ну и позиция США прозрачна и проста: максимально возможный контроль не только финансовых потоков, но и высокотехнологичной сферы полупроводников. Стоит признать, что позиция Америки чрезвычайно сильна, ведь она много лет лицензировала каждую мелкую разработку, а в результате сегодня почти невозможно создать чип без использования тех или иных технологий, ранее запатентованных в США. Ко всему этому приложите огромную военную мощь и способность свергать правительства по щелчку пальцев.

реклама

Именно поэтому все вокруг так боятся американских санкций, предпочитая терять чистую прибыль взамен на право и дальше выпускать свою продукцию. В связи с обострением обстановки на украинской границе в США с новой силой заговорили об антироссийских санкциях. На этот раз всё куда серьёзнее, чем обычно, ведь на конку полное прекращение поставок высокотехнологичных чипов. Проще говоря: никаких больше настольных процессоров Intel и AMD, а также смартфонов. Полная блокада, которая уже не раз была опробована на других странах. Некоторые эксперты высказывают мнение, что Запад на такое не пойдёт, ведь это обойдётся колоссальными финансовыми потерями, но единого мнения по этому вопросу нет.

Вполне возможно, что санкции не будут введены не потому, что производители не захотят терять российский рынок, а по другим причинам. Эксперты отмечают, что на кону стоит сам факт производства процессоров. Проблема в поставках неона и палладия, который сегодня поступает на полупроводниковые заводы по всему миру из России. В США опасаются, что в ответ на санкции, поставки будут прекращены, что поставит под угрозу выпуск смартфонов, запчастей для автомобилей и даже ракет. Сегодня западные компании бравируют, уверяя в том, что их это не затронет, вот только без неона производство полупроводников встанет. Вполне возможно, что через како-то время будет найдена замена, но убытки к этому моменту будут исчисляться сотнями миллиардами долларов.

Вообще это весьма печально, что РФ в качестве контраргумента может предложить только снижение поставок газа и металла, но всё это последствия отказа от собственного производства полупроводниковой продукции. В настоящее время правительство пытается расшевелить тех, что ещё на что-то способен, но пока дела идут туго. Напомним, к 2030 году в России обещают построить заводы, способные выпускать полупроводники по 16-нм техпроцессу. Ну а пока аналитики отмечают, что США активно ищут альтернативы российской ресурсной базе. Если в обозримом будущем удастся развернуть производство на территории Америки, то жёсткие санкции вполне могут стать реальностью.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

P.S. Сегодня поставки палладия из России в США покрывают 35%, а неона 90% потребностей рынка.