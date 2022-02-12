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Zelot За пост начислено вознаграждение
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
Такой шаг позволит оптимизировать производство и перейти к гибкому регулированию ценообразования
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Если не копать глубоко, то во втором квартале 2019 года рыночная доля процессоров AMD EPYC на серверном рынке составляла 3.4%. На самом деле это много, ведь ещё годом ранее красные с трудом удерживали 1%. С тех пор всё кардинально изменилось, а руководство AMD осознанно ограничивает выпуск настольных процессоров, направляя всё больше мощностей на производство серверных камней. Стратегия работает, а спрос на скоростные чипы огромен, что отражается на сверхдоходах и высокой марже. Мы бы не стали драматизировать, заявляя о том, что у Intel дела идут плохо, ведь синие удерживают 90% всего рынка. И всё же, проблема есть, а значит её нужно решать. Похоже, кому-то из руководства компании уже пришла в голову гениальная идея, а вот насколько она окажется эффективной, нам ещё предстоит узнать. 

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Современные серверные процессоры Xeon обладают широким спектром функций, часть из которых интересна большинству клиентов, тогда как некоторые являются более специфичными. Дабы угодить всем сегодня выпускается 57 вариантов процессоров Xeon. Производство сильно усложнено, но другого выхода нет. Или есть? Всё дело в том, что все эти процессоры имеют идентичное количество ядер, тактовую частоту и TDP, а значит разница кроется в специфических функциях, а это значит, что можно выпускать всего три разных процессора, ограничивая их функции программно. 

Сказано – сделано. Сообщается, что уже следующее поколение процессоров Xeon (Sapphire Rapids) будет работать по технологии Software Defined Silicon (SDSi). Она предложит набор ПО, позволяющий разблокировать те или иные функции по подписке. Теоретически это значит, что можно продавать процессоры дешевле, чем у конкурента, не теряя рыночной доли, ведь покупатели получат сильно урезанную систему, но останутся полностью довольны. Ключевая особенность здесь заключается в том, что в любой момент можно получить больше функций. Нужно только немного (или много) заплатить Intel. 

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Подробностей на этот счёт пока слишком мало. Предполагается, что активация программы Intel SDSi случится в рамках Linux 5.18 весной 2022 года. Ну а мнения экспертов пока разделились. Кто-то считает идею правильной. Другие – оказались недовольны. Вообще это может быть отличный способ остановить потерю рынка, ведь Intel получит возможность гибко регулировать цены, значительно уменьшив затраты во время производства. Что до опасений относительно самостоятельной разблокировки, то крупные компании, которые закупают процессоры тысячами, не пойдут на подобные риски. Ну а действия энтузиастов не нанесут большого вреда, поскольку в корпоративном секторе такое всё равно не приживётся. 

#intel #процессоры
7
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Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
Luck-AD
13:39
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