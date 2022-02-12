Кузница прошивок Xiaomi не останавливается ни на неделю. С завидной регулярностью выходят сборники образов, которые по большей части предназначены для энтузиастов. Есть немалая часть пользователей, занимающаяся ручной прошивкой, что позволяет опробовать новые функции в первых рядах, тогда как официальное обновление может выйти через несколько месяцев. Но бывает и так, что несмотря на ожидания прошивка так и не появляется. Сегодня у нас предварительный список смартфонов Xiaomi, позволяющий сделать выводы о том, какие мобильные телефоны последних нескольких лет претендуют на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 году.
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Инсайдеры уточняют, что список не окончательный, поскольку для некоторых аппаратов вышла только первая закрытая бета-версия. Это значит, что Xiaomi может отказаться от рассылки по самым разным причинам. К примеру, количество ошибок будет так велико, что проще будет вообще ничего не делать. А может число активных участников бета-теста было просто недостаточным для массового запуска. Ошибки просто не смогли отловить, а в итоге миллионы пользователей остались на старой версии MIUI.
Как видите, всего на получение MIUI 13 претендуют 62 смартфона. 61 из них получит обновление вместе с операционной системой Android 12 и только Redmi Note 8 2021 останется на старой Android 11. Китайские пользователи уже начали получать прошивку в конце января. Пока обновление приходит на флагманы серии Redmi K40, а также китайские версии телефонов серии Mi 11. На очереди Mi 10, а также серия Redmi K30 и другие популярные аппараты.
Инсайдеры отмечают, что первые массовые рассылки глобальных образов стартуют уже в 1 квартале текущего года. Нужно учитывать, что многие указанные ниже телефоны вообще не получат глобальную или европейскую MIUI 13. Проблема здесь в том, что они изначально предназначены для китайского рынка. Если у вас на руках один из таких телефонов, то он либо не имеет русского языка, либо был прошит кастомной MIUI 12.5. Глобалка на него не прилетит. Ждать бесполезно, а в будущем лучше вообще не покупать подобные девайсы даже если они и стоят дешевле, чем аналоги в российской рознице.
- Mi 11X
- Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi K40 Gaming Edition
- POCO X3 GT
- Redmi Note 9
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi 10X
- Redmi Note 8 2021
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30 5G
- Mi 11i
- Redmi Note 11 5G
- Mi Pad 5
- Mi 10S
- Xiaomi Civi
- Mi MIX 4
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 11 Pro+
- Mi 11 Lite
- Mi 12
- Redmi Note 9 Pro
- POCO F3 GT
- Redmi K40
- Mi Pad 5 Pro
- Mi 10
- Redmi Note 11S
- Redmi K30
- Poco X3 Pro
- Poco F3
- Mi 11T Pro
- Redmi K40 Pro
- Mi 12X
- Mi 11 Youth Edition
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Mi 11
- Redmi Note 10 Pro
- Mi Mix Fold
- Redmi K30S Extreme Edition
- Mi 11T
- Mi 11 Lite NE
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 11 Pro
- Mi 11X Pro
- Redmi K30 Extreme Edition
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Prime
- Mi 11 Ultra
- Mi 11 Lite 5G
- Mi CC9 Pro
- Mi 10 Extreme Edition
- Redmi K40 Game Enhanced Edition
- Redmi K30i 5G
- Mi 12 Pro
- Mi 11 Pro
- Redmi 10
- Xiaomi Civi
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Redmi Note 10 JE
- Redmi Note 10 Pro Max