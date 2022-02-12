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Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
Если ваш смартфон значится в списке, значит он с высокой долей вероятности может претендовать на получение MIUI 13 на Android 12
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Кузница прошивок Xiaomi не останавливается ни на неделю. С завидной регулярностью выходят сборники образов, которые по большей части предназначены для энтузиастов. Есть немалая часть пользователей, занимающаяся ручной прошивкой, что позволяет опробовать новые функции в первых рядах, тогда как официальное обновление может выйти через несколько месяцев. Но бывает и так, что несмотря на ожидания прошивка так и не появляется. Сегодня у нас предварительный список смартфонов Xiaomi, позволяющий сделать выводы о том, какие мобильные телефоны последних нескольких лет претендуют на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 году. 

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Инсайдеры уточняют, что список не окончательный, поскольку для некоторых аппаратов вышла только первая закрытая бета-версия. Это значит, что Xiaomi может отказаться от рассылки по самым разным причинам. К примеру, количество ошибок будет так велико, что проще будет вообще ничего не делать. А может число активных участников бета-теста было просто недостаточным для массового запуска. Ошибки просто не смогли отловить, а в итоге миллионы пользователей остались на старой версии MIUI.

Как видите, всего на получение MIUI 13 претендуют 62 смартфона. 61 из них получит обновление вместе с операционной системой Android 12 и только Redmi Note 8 2021 останется на старой Android 11. Китайские пользователи уже начали получать прошивку в конце января. Пока обновление приходит на флагманы серии Redmi K40, а также китайские версии телефонов серии Mi 11. На очереди Mi 10, а также серия Redmi K30 и другие популярные аппараты.

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Инсайдеры отмечают, что первые массовые рассылки глобальных образов стартуют уже в 1 квартале текущего года. Нужно учитывать, что многие указанные ниже телефоны вообще не получат глобальную или европейскую MIUI 13. Проблема здесь в том, что они изначально предназначены для китайского рынка. Если у вас на руках один из таких телефонов, то он либо не имеет русского языка, либо был прошит кастомной MIUI 12.5. Глобалка на него не прилетит. Ждать бесполезно, а в будущем лучше вообще не покупать подобные девайсы даже если они и стоят дешевле, чем аналоги в российской рознице.

  1. Mi 11X
  2. Mi 11 Lite 5G NE
  3. Redmi K40 Gaming Edition
  4. POCO X3 GT
  5. Redmi Note 9
  6. Mi 10 Pro
  7. Redmi K30 Pro
  8. Redmi 10X
  9. Redmi Note 8 2021
  10. Mi 10 Youth Edition
  11. Redmi K30 5G
  12. Mi 11i
  13. Redmi Note 11 5G
  14. Mi Pad 5
  15. Mi 10S
  16. Xiaomi Civi
  17. Mi MIX 4
  18. Redmi 10 Prime
  19. Redmi Note 11 Pro+
  20. Mi 11 Lite
  21. Mi 12
  22. Redmi Note 9 Pro
  23. POCO F3 GT
  24. Redmi K40
  25. Mi Pad 5 Pro
  26. Mi 10
  27. Redmi Note 11S
  28. Redmi K30
  29. Poco X3 Pro
  30. Poco F3
  31. Mi 11T Pro
  32. Redmi K40 Pro
  33. Mi 12X
  34. Mi 11 Youth Edition
  35. Mi Pad 5 Pro 5G
  36. Mi 11
  37. Redmi Note 10 Pro
  38. Mi Mix Fold
  39. Redmi K30S Extreme Edition
  40. Mi 11T
  41. Mi 11 Lite NE
  42. Redmi K40 Pro+
  43. Redmi Note 11 Pro
  44. Mi 11X Pro
  45. Redmi K30 Extreme Edition
  46. Redmi Note 11 Pro 5G
  47. Redmi 10X Pro
  48. Redmi Note 10
  49. Redmi Note 10 Prime
  50. Mi 11 Ultra
  51. Mi 11 Lite 5G
  52. Mi CC9 Pro
  53. Mi 10 Extreme Edition
  54. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  55. Redmi K30i 5G
  56. Mi 12 Pro
  57. Mi 11 Pro
  58. Redmi 10
  59. Xiaomi Civi
  60. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  61. Redmi Note 10 JE
  62. Redmi Note 10 Pro Max
#xiaomi #android 12 #miui 13
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