На что способна видеокарта Radeon RX 6500 XT? Давайте разбираться

В последний год о дефиците видеокарт было написано просто какое-то невероятное количество новостей. Может показаться, что добавить уже нечего, но в этот самый момент появляется новый графический чип, и всё идёт по кругу. Стоит признать, что многие видеокарты вообще проходят мимо наших читателей, поскольку представляют интерес для узкого круга энтузиастов. Например, что вы знаете о GeForce RTX 3080 на 12 Гб? А как вам GeForce RTX 3090 Ti, вы волнуетесь о том, что она до сих пор не поступила в продажу, а инсайдеры обещают, что первые поставки будут по 5000 долларов и дороже?

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Но временами в продажу поступают продукты, которые просто обязаны стать народными. В конце января улучшить доступность и снизить цены должны были сразу два графических чипа. NVIDIA обещала целую гору GeForce RTX 3050 по цене от 250 долларов, а AMD заверяла нас в том, что сделает всё возможное для крупномасштабных поставок Radeon RX 6500 XT в магазины по всему миру. В первом случае геймеров ждало фиаско, ведь видеокарты стартовали в российской рознице с 48 000 рублей, а сегодня и вовсе исчезли из продажи. Ну а Radeon RX 6500 XT всё ещё можно встретить в магазинах, правда цена на неё далека от рекомендованных 18 000 рублей.

Если зайти на ЯндексМаркет, то можно увидеть несколько моделей от 28 000 рублей и дороже. Вообще, это не значит, что вы можете купить Radeon RX 6500 XT за 28 тысяч, поэтому лучше ориентироваться на 30 000 рублей и выше. Желающих покупать бюджетную карту мало, поэтому она спокойно лежит в магазинах, ожидая вашего прихода. Ссылок мы не оставляем, поскольку не считаем, что вам вообще стоит покупать такую видеокарту, но у вас может быть собственное мнение, да и факты свидетельствуют о том, что сегодня Radeon RX 6500 XT является самой выгодной бюджетной видеокартой до 30 000 рублей. Подумайте, она быстрее GeForce GTX 1650, хотя стоит примерно одинаково. Если вы до сих пор не определились, то самое время изучить тестирование, проведённое специалистами канала Testing Games. Кстати, в тестах участвовали 20 игр, поэтому определить потенциал видеокарты будет просто.

Сегодня мы обойдёмся без таблиц и графиков, ведь результаты предельно просты и понятны. Прежде всего выяснилось, что в большинстве игр на средних настройках графики вы можете получать стабильные 60 кадров в секунду и выше. Это хорошая новость, свидетельствующая о том, что для нетребовательных геймеров новинка станет идеальным компаньоном. Но есть и ложка дёгтя в виде показателя 1% Low. Мы видели много тестов, но Radeon RX 6500 XT одна из самых нестабильных видеокарт. В большинстве случаев вы не заметите просадок, ведь они случаются крайне редко, но среди наших читателей найдутся привереды, которым не понравятся падения до 50% fps и ниже.

Стоит ли Radeon RX 6500 XT своих денег? Определённо нет. Рекомендуем мы её покупать? Определённо нет. А вот на вопрос о том, является ли она лучшей бюджетной видеокартой приходится ответить утвердительно. Ничего лучше за 30 000 рублей вы не купите. Что самое любопытное, даже если вы пойдёте на вторичный рынок, то старая майнерская видеокарта окажется медленнее в пределах этой суммы.

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