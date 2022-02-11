Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Radeon RX 6500 XT vs 20 актуальных игр – худшая видеокарта года или лучший бюджетный GPU в тесте TG
На что способна видеокарта Radeon RX 6500 XT? Давайте разбираться
анонсы и реклама
РУХНУЛА цена 3070 Asus - дешевле любой другой
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

В последний год о дефиците видеокарт было написано просто какое-то невероятное количество новостей. Может показаться, что добавить уже нечего, но в этот самый момент появляется новый графический чип, и всё идёт по кругу. Стоит признать, что многие видеокарты вообще проходят мимо наших читателей, поскольку представляют интерес для узкого круга энтузиастов. Например, что вы знаете о GeForce RTX 3080 на 12 Гб? А как вам GeForce RTX 3090 Ti, вы волнуетесь о том, что она до сих пор не поступила в продажу, а инсайдеры обещают, что первые поставки будут по 5000 долларов и дороже? 

реклама

Но временами в продажу поступают продукты, которые просто обязаны стать народными. В конце января улучшить доступность и снизить цены должны были сразу два графических чипа. NVIDIA обещала целую гору GeForce RTX 3050 по цене от 250 долларов, а AMD заверяла нас в том, что сделает всё возможное для крупномасштабных поставок Radeon RX 6500 XT в магазины по всему миру. В первом случае геймеров ждало фиаско, ведь видеокарты стартовали в российской рознице с 48 000 рублей, а сегодня и вовсе исчезли из продажи. Ну а Radeon RX 6500 XT всё ещё можно встретить в магазинах, правда цена на неё далека от рекомендованных 18 000 рублей. 

Если зайти на ЯндексМаркет, то можно увидеть несколько моделей от 28 000 рублей и дороже. Вообще, это не значит, что вы можете купить Radeon RX 6500 XT за 28 тысяч, поэтому лучше ориентироваться на 30 000 рублей и выше. Желающих покупать бюджетную карту мало, поэтому она спокойно лежит в магазинах, ожидая вашего прихода. Ссылок мы не оставляем, поскольку не считаем, что вам вообще стоит покупать такую видеокарту, но у вас может быть собственное мнение, да и факты свидетельствуют о том, что сегодня Radeon RX 6500 XT является самой выгодной бюджетной видеокартой до 30 000 рублей. Подумайте, она быстрее GeForce GTX 1650, хотя стоит примерно одинаково. Если вы до сих пор не определились, то самое время изучить тестирование, проведённое специалистами канала Testing Games. Кстати, в тестах участвовали 20 игр, поэтому определить потенциал видеокарты будет просто. 

Сегодня мы обойдёмся без таблиц и графиков, ведь результаты предельно просты и понятны. Прежде всего выяснилось, что в большинстве игр на средних настройках графики вы можете получать стабильные 60 кадров в секунду и выше. Это хорошая новость, свидетельствующая о том, что для нетребовательных геймеров новинка станет идеальным компаньоном. Но есть и ложка дёгтя в виде показателя 1% Low. Мы видели много тестов, но Radeon RX 6500 XT одна из самых нестабильных видеокарт. В большинстве случаев вы не заметите просадок, ведь они случаются крайне редко, но среди наших читателей найдутся привереды, которым не понравятся падения до 50% fps и ниже.   

Стоит ли Radeon RX 6500 XT своих денег? Определённо нет. Рекомендуем мы её покупать? Определённо нет. А вот на вопрос о том, является ли она лучшей бюджетной видеокартой приходится ответить утвердительно. Ничего лучше за 30 000 рублей вы не купите. Что самое любопытное, даже если вы пойдёте на вторичный рынок, то старая майнерская видеокарта окажется медленнее в пределах этой суммы. 

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming


#видеокарта #тесты #radeon rx 6500 xt #видеокарта amd
7
Показать комментарии (7)

Материалы по теме

Новая GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1080 после майнинга – оптимальная видеокарта до 45 000 р
Radeon RX 580 с Авито за 40 000р vs новая GeForce RTX 3050 за 43 000р – лучший выбор по тестам Bk
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

4 года назад Илон Маск отправил в космос автомобиль Tesla - посмотрим, что с ним произошло и где он сейчас
66
В России будет принят новый закон, регламентирующий механизмы организации оборота цифровых валют
15
Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
52
5 криптовалют могут сильно подорожать в ближайшее время – эксперты РБК назвали 5 популярных токенов
10
Tom's Hardware: поставки видеокарт увеличились на 30%, а 2022 год станет последним годом дефицита
35
Дефицит видеокарт завершился, но магазины удерживают высокие цены в ожидании майнеров – Tomshardware
183
Российским студентам пригрозили суровыми штрафами за попытки майнить криптовалюту в общежитиях
65
Игровые видеокарты дешевеет в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 64 000 рублей
113
Radeon RX 580 с Авито за 40 000р vs новая GeForce RTX 3050 за 43 000р – лучший выбор по тестам Bk
67
Ограбление на $5 млрд – кем были и как жили хакеры, укравшие 120 000 Биткоинов с биржи Bitfinex
14
В сеть попало изображение процессора консоли Steam Deck
12
AMD продолжает терять рыночную долю, а процессоры Intel Alder Lake вытесняют из продажи Ryzen 5000
77
Ubisoft опубликовала обзорный трейлер исполинского дополнения Dawn of Ragnarok к Assassin’s Creed Valhalla
+
Седьмой патч к Baldur’s Gate III увеличит размер игры на 32 Гбайта
4
Best Buy отказался продавать видеокарты NVIDIA по рекомендованным ценам обычным покупателям
13
Возможно, инопланетяне будут больше похожи на макароны, чем на "маленьких зеленых человечков"
25
Выход на биржу для ARM будет не таким выгодным, как сорвавшаяся сделка с NVIDIA
2
Исторический шутер Battle Cry of Freedom получил точную дату релиза
5
Atomic Heart про альтернативный СССР выйдет осенью—зимой этого года
32
RX 6500 в Европе стоит 20 тыс. рублей, а RTX 3050 отдают всего за 33 тыс. рублей
16

Популярные статьи

Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
173
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
12
Млечный Путь - наш галактический дом из сотен миллиардов звёзд и планет
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI
8
Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
23
Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть вторая
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600QR)
+
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть третья
4

Сейчас обсуждают

Vladimir Kamyshnikov
19:09
То, что биткоин и производные (SHA-256) не добывают на видеокартах (графических процессорах) ни для кого не секрет. Ну кроме тебя и чувака которого ты цитируешь
Intel сформировала группу Custom Compute для выпуска ускорителей блокчейн и ASIC майнеров
Shuvalof Yuri
19:09
это автоматически делает "наши" спутники не анонимными, а оно на куй не надо еще и платить за это.
Роскосмос успешно запустил 34 спутника, в то время как 40 спутников Илона Маска сгорели в атмосфере
terenty79
19:09
ебит колотит уже 18 тыр почтичто. у мне есть эта встройка, так же как и на встройке интуля, на ней в актуальные игры играть нельзя. мыло 720P с переодическими лагами и статтерами, какие наз 1920х1080...
Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
omoikane
19:07
Темнокожего стримера забанили на Twitch из-за расистских высказываний в адрес белых людей
Shuvalof Yuri
19:07
сейчас пятница. возможно, он где-то в уголке с вашими сестрами.
11 февраля Центробанк заблокировал счета WebMoney – многие пользователи могут потерять часть денег
Jggj Iujghg
19:07
она наxyй никому не нужна даже за 15к
Radeon RX 6500 XT vs 20 актуальных игр – худшая видеокарта года или лучший бюджетный GPU в тесте TG
Shuvalof Yuri
19:06
чушок, сид можно сжечь и ничего не поможет.
11 февраля Центробанк заблокировал счета WebMoney – многие пользователи могут потерять часть денег
Shuvalof Yuri
19:06
чушок, где в ег офразе о преступности? ты сейчас за клевету получишь. Хотя, ты итак огребешь после смены власти. До суда не факт, что дотянешь.
11 февраля Центробанк заблокировал счета WebMoney – многие пользователи могут потерять часть денег
Shuvalof Yuri
19:04
Я бы убрал мерзкое слово "играть".
Intel сформировала группу Custom Compute для выпуска ускорителей блокчейн и ASIC майнеров
Влад Щетинин
19:04
Вы считаете, что это написано на полном серьезе?
4 года назад Илон Маск отправил в космос автомобиль Tesla - посмотрим, что с ним произошло и где он сейчас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем