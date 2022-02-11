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11 февраля Центробанк заблокировал счета WebMoney – многие пользователи могут потерять часть денег
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WebMoney испытывает не лучшие времена. Сегодня мы обойдёмся без критики в сторону руководства и оценки деятельности владельцев, поскольку проблема в данном случае касается миллионов жителей РФ. Что и говорить, ведь WebMoney считается не только самой первой платёжной системой в России (появилась в 1998 году), но и вообще гораздо старше десятков зарубежных сервисов, которые за это время успели сколотить миллиардные капиталы. Но вернёмся к нашей теме. В декабре 2021 года WebMoney обязали прекратить все операции пополнения и перевода электронных рублёвых кошельков. Это значит, что пользоваться системой было можно, но сложно. Приходилось искать обходные пути, а услуги обменников подорожали. Жители России могли пользоваться системой быстрых платежей, что позволяло выводить свои деньги на карточные счета. 

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Эксперты отмечают, что проблемы у WebMoney начались давно, ведь вместо расширения бизнеса платёжная система продолжала сотрудничать с одним единственным банком. Обычным пользователям эта информация ни о чём не говорит, а вот инвесторы всегда относятся к подобным данным с насторожённостью. Как сегодня стало известно, Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), что привело к полной остановке всех сервисов WebMoney. Регулятор заявляет, что со стороны банка фиксировались постоянные нарушения действующего законодательства, а количество предупреждений превысило все допустимые пределы. В частности, руководство ККБ подозревают в отмывании денег, а также в преступной деятельности и терроризме, хотя пока никаких доказательств этому факту нет. 

Нужно учитывать, что ККБ является одним из старейших банков в РФ, поскольку был создан ещё в 1990 году. Вы удивитесь, но за это время владельцы решились открыть всего 1 филиал и 1 кредитно-кассовый офис. Неясно, чем на самом деле занимались владельцы банка, но в последнее время они действительно вызывали массу подозрений. Так, сама платёжная система WebMoney продолжала работать в полном объёме, а вот доходы ККБ с 180.9 миллиона рублей в 2019 году упали до 3.1 миллиона рублей в 2021 году. Владельцами банка являются супруги Андрей Трубицин и Ирина Клочкова. При этом им принадлежит и АО «Вычислительные силы», которое ответственно за техническую часть WebMoney.

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Оставим догадки о нарушении законодательства нашим читателям, хотя даже без глубокого расследования возникают нехорошие подозрения. Сайт ККБ отключён, а владельцы молчат. Ну а для тех, кто использовал WebMoney в качестве электронного кошелька, есть плохие новости. Все переводы остановлены, а ваши деньги пока недоступны. Центробанк заверил, что большинство вкладчиков не пострадает, вот только выплаты поступят ни сегодня и даже не завтра. Пока идёт разбирательство, активы банка заморожены, а вернуть средства можно будет только после того, как суд примет соответствующее постановление. Решение о каждой выплате будет принимать «Агентство по страхованию вкладов». Но самая пикантная подробность состоит в том, что вернуть получится только вклады до 1.4 миллиона рублей. Если у вас было больше, можете попрощаться со своими деньгами. 

#webmoney
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Иван Петров
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икпук
17:43
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Иван Петров
17:43
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