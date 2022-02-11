Эксперты назвали 4 криптовалюты, претендующие на трон Эфира

В 2022 году Эфир переходит на Proof-of-Stake (PoS). Это обернётся глобальными перестановками, в результате чего у майнеров будут всего два варианта: либо распродавать фермы, либо переходить на альтернативные криптовалюты. Сегодня никто не знает, когда вообще переход случится, и будет ли он проводиться в несколько этапов. Вполне возможно, что майнеры смогут копать ещё пару лет, теряя в доходности, а может все они в один прекрасный день будут выброшены на свалку истории. При этом некоторые эксперты полагают, что Эфир и вовсе может сильно подешеветь. Сегодня советов для майнеров у нас нет, а вот держателям второй по популярности криптовалюты стоит задуматься. Если вы полагаете, что в ходе перехода на PoS ваши деньги могут сгореть, то стоит присмотреться к альтернативам.

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Solana. Уже сегодня JPMorgan и Bank of America эту криптовалюту называют конкурентом Visa в мире цифровых активов. А это не какие-то любители и диванные эксперты. В качестве достоинств можно назвать скорость совершения транзакций и возможность получения токенов на основе Proof-of-History (PoH) (доказательство истории). За 2 года через сесть Solana прошли 50 миллиардов транзакций, а сама система гораздо более технологична, чем Эфир. Solana не отягощена сомнительным прошлым, поэтому привлекает инвесторов со всего мира.

Cardano. Является более технологичным и экологически чистым аналогом Эфира. На пути к светлому будущему стоят распри между проектами, созданными на блокчейне Cardano, что уже вызвало шквал критики как со стороны экспертов, так и обычных пользователей. Если вы не в курсе, то почитайте о противостоянии SundaeSwap и CardStarter. Если основателям этих проектов удастся урегулировать спор, то есть все основания полагать, что Cardano и дальше будет развиваться в лучшую сторону.

Tezos. Перспективный, но явно недооценённый проект. Tezos была одной из первых криптовалют, которая использовала алгоритм Proof-of-Stake (PoS), опередив конкурентов на несколько лет. Обладает довольно демократичными правилами. Так, каждый купивший 8000 монет имеет право голоса, что открывает возможности для определения тех или иных путей развития криптовалюты. Tezos чрезвычайно безопасна и защищена, а те или иные решения определяются в результате выбора большинства членов сообщества.

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Polkadot. Настоящий технологический монстр. По сравнению с ним Mastercard – просто игра в песочнице. Обладает уникальной инфраструктурой, что позволяет объединить несколько различных блокчейнов в единую сеть, никак не влияя на безопасность тех или иных проектов. Считается одним из главных претендентов на контроль за Web 3, пользуясь доверием у тех, кто верит в счастливое будущее децентрализованных цифровых экосистем.