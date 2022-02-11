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Игровые видеокарты дешевеет в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 64 000 рублей
Изучаем скидки на самые быстрые игровые видеокарты в магазине Ситилинк
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Не нужно быть крупным аналитиком, чтобы прийти к простой истине: российские геймеры имеют гораздо меньше денег на покупку видеокарт, чем их европейские коллеги. Мало того, в сытой Европе цены ниже, поэтому равняться на этих ребят мы не будем. Именно по этой причине самыми популярными видеокартами на отечественном рынке являются GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650. Обе могут называться игровыми с большой натяжкой, поскольку владельцы подобных продуктов вынуждены снижать настройки до минимальных, а разрешение экрана до 1080р или даже ниже. Сегодня мы поговорим о более интересных предложениях, которые появились в магазине Ситилинк в последние дни. 

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Прежде всего самая большая скидка: GeForce RTX 3080 производства Palit подешевела на 64 000 рублей и стоит сегодня 155 990 рублей. Старая цена в 219 990 рублей больше не актуальна, что позволяет энтузиастам неплохо сэкономить. Отметим, что в продаже есть и более выгодное предложение, если вам важна не конкретная модель, а именно графический чип. До GeForce RTX 3080 производства GIGABYTE добралась вторая волна скидок, в результате чего данная карта стоит всего 134 990 рублей. Это даже не близко от нормы, но ещё пару месяцев назад найти в рознице что-то подобное дешевле 220 000 было невозможно. 

В качестве альтернативы можем предложить Radeon RX 6800 XT. Единственный минус данной модели – это откровенно посредственная работа в трассировке лучей. Во всём остальном видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 3080. Запас прочности огромен, а модель производства GIGABYTE порадует эффективным охлаждением и тихой работой во время выполнения несложных задач.

Немного дешевле, но и медленнее GeForce RTX 3070 Ti. Последний раз, когда в рознице этот графический чип стоил 110 000 рублей, был летом после начала продаж. После этого майнерам удалось разблокировать часть алгоритма NVIDIA LHR, что увеличило доходность и привело к подорожанию GeForce RTX 3070 Ti. Карта отлично справляется с играми и может тянуть самые сложные тайтлы даже в 4К. 

А вообще есть смысл присмотреться к Radeon RX 6700 XT. В играх она совсем немного уступает GeForce RTX 3070 Ti, но стоит на 20 000 рублей дешевле. Задумайтесь, трассировка лучей не идеальна, а в остальном у нас одна из самых перспективных видеокарт на рынке, которая позволит забыть о существовании майнеров как минимум на 3 года. Ну а в итоге будут целы не только ваши нервы, но и кошелёк, ведь бежать в магазин за новой картой не придётся очень долго. 

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Предпочитаете NVIDIA? Берите GeForce RTX 3060 Ti. Она заметно уступает Radeon RX 6700 XT, но в трассировке лучей даст фору чуть ли не всем красным соперницам. Мы рекомендуем Radeon RX 6700 XT, но вы вольны делать выбор самостоятельно. До флагманов GeForce RTX 3060 Ti далеко, но в условиях дефицита полупроводников она будет ещё долго радовать вас стабильным количеством кадров в современных играх.

#видеокарты
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Slow Mo
02:39
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Игровые видеокарты дешевеет в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 64 000 рублей
Jack NotFound
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Вот да, как-то нелогично. Зачем столько статей - понятно, хочется максимум копеек выжать из одной тухловатой темы. Но зачем на каждую статью столько времени тратить, ролики все эти записывать, вот это...
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