На кону одна из самых больших сумм, за которые будут бороться тысячи людей

Говорят, что большие деньги портят людей. Даже если у вас есть лишь небольшой шанс получить увесистую пачку зелёных, с вами могут происходить весьма странные пертурбации. Именно так. Вы начинаете говорить и делать вещи, на которые были не способны ещё вчера. Агрессия переходит все допустимые границы, а любой даже самый неадекватный свой поступок вы будете оправдывать. Стоит признать, что так ведут себя не все, но точно большая часть представителей человеческой расы. Сегодня мы вспоминали историю взлома биржи Bitfinex, которую в 2016 году вскрыли супруги Илья Лихтенштейн и Хезер Морган. На тот момент они вывели 120 000 монет в Биткоинах на сумму в 71 миллион долларов. Биржа возместила потерю всем потерпевшим, а дело на многие годы зависло. До недавнего времени никто о краже и не вспоминал, но несколько дней назад чета хакеров была арестована. Подробности читайте в нашем материале, но есть и не менее любопытные новости.

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Согласно информации, предоставленной Министерством юстиции США, всего было конфисковано Биткоинов на 3.6 миллиарда долларов. Логика подсказывает, что все монеты должны быть переведены на биржу Bitfinex, вот только наша с вами логика не имеет ничего общего с реальностью. За несколько дней в ведомство поступило несколько тысяч заявлений, в рамках которых пострадавшие от действий хакеров требуют вернуть им украденные в 2016 году Биткоины. Всё это не имеет никакого смысла, ведь Bitfinex в 2017 году произвела выплаты в полном размере, но на фоне огромных денег, которые появились на небосклоне, голова у этих ребят не может работать нормально.

К примеру, в 2016 году у вас было 10 монет. На тот момент ваше состояние оценивалось в 6000 долларов. Биржа с лёгкостью возместила вашу потерю, но сегодня 10 Биткоинов – это 400 000 долларов. На самом деле заявителей будет очень много. Даже те, у кого была всего одна монета, захотят её вернуть. При этом не в долларах, а именно в ВТС. Одновременно с этим на 3.6 миллиарда долларов претендует и Bitfinex. Биржа уверена в своей правоте, ведь несмотря на огромные финансовые потери вернула всё до последнего цента. На тот момент у пострадавших был выбор: либо взять свои монеты в долларовом эквиваленте, либо получить компенсацию в биржевых токенах BFX.

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В дело уже вступили юристы. Биржа наймёт лучших, но и среди пострадавших найдутся те, кто ввяжется в противостояние. В итоге все заявления объединят в одно дело, которое и будет рассматриваться в суде. Эксперты полагают, что есть высокая вероятность возврата средств пострадавшим. А вообще подобные дела тянутся многие годы. На кону огромные деньги, а отступать никто не будет. В ближайшие годы вы услышите массу громких заявлений, а число заявителей вырастет. А у вас случайно не пропали Биткоины на Bitfinex в 2016 году?