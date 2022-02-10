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Ограбление на $5 млрд – кем были и как жили хакеры, укравшие 120 000 Биткоинов с биржи Bitfinex
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Несколько дней назад появилась информация о том, что в движение пришли украденные 94 643 Биткоина. Деньги принадлежали бирже Bitfinex и были украдены ещё в 2016 году. Вся сумма составляла 120 000 монет, но с тех пор хакеры умудрились вывести часть, продолжая зарабатывать миллионы долларов. Представители Bitfinex давно отдали всем потерпевшим держателям деньги, но не теряли надежды вернуть средства. В какой-то момент они даже предлагали хакерам анонимное соглашение, в рамках которого злоумышленники могли получить 25% от всех монет или 24 000, что по курсу на сегодня равняется 1 миллиарду долларов. Судя по всему, мошенники посчитали, что 1 миллиарда им будет мало, за что и поплатились, ведь теперь они потеряют всё. Ну а биржа Bitfinex в буквальном смысле поймала удачу за хвост. Даже если удастся вернуть только 94 тысячи монет, то по курсу на сегодня они стоят больше 4 миллиардов долларов, тогда как в 2016 году общие финансовые потери не превысили 72 миллиона долларов (в 55 раз больше денег).

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В качестве обвиняемых значатся Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, являющиеся мужем и женой. Вина полностью доказана, поскольку спецслужбы уже изъяли часть (или все) монеты, а значит теперь осталось только дождаться приговора, который в данном случае может быть максимально суровым. Итак, Илья Лихтенштейн был советников в компании SalesFolk, а также значился в качестве партнёра в инвестиционном фонде Demandpath. Хезер Морган занимала пост СЕО в копирайт-агентстве SalesFolk, где она часто публиковала аналитику. Кроме того, она издавалась в Forbes, где за её авторством есть любопытная статья о том, как защититься от киберпреступников. Что любопытно, статья была высоко оценена компанией BitGo, которая разрабатывала инструменты безопасности для биржи Bitfinex (именно её взломала супружеская пара хакеров). 

В свободное время, а его у Хезер Морган было достаточно, она отстаивала активную позицию в социальных сетях. Что и говорить, ведь у неё даже есть собственный сайт, где она скрывалась под псевдонимом реп-исполнительницы Razzlekhan. Хезер сравнивает себя с Чингисханом, находя в себе черты представительницы кочевого племени. В социальных сетях она была художницей, скульптором и дизайнером одежды. Словом, перед нами разносторонняя личность, в которой заурядному хакеру было тесно. Кстати, Илья Лихтенштейн имеет гражданство России и США. Он был основателем и инвестором компании Mixrank, а также вкладывал средства в блокчейн-сервис Endpass. 

Не думайте, что перед нами любители. Эксперты приводят сложные схемы, которыми пользовались хакеры для вывода денег. Большинство людей на планете даже не знает о существовании всего этого, и только единицы способны управляться с отлаженной системой, которую выстроила супружеская пара. Судя по всему, погорели они на покупке золотых слитков. Согласно законодательству США, вам не продадут золото, если вы не укажете домашний адрес и телефон. Ну а в последнее время Хезер стала жадничать. Она внезапно увеличила количество выводимой криптовалюты с 500 долларов в сутки до 8000 долларов. Всё это и многое другое вызвало подозрение у соответствующих органов. Эксперты отмечают, что супруги чувствовали себя в полной безопасности. Они так профессионально замели следы взлома, что в какой-то момент расслабились. К примеру, оба использовали открытый IP-адрес для входа в аккаунты. Это позволило связать ниточки, что и привело к аресту хакеров. А ведь можно было взять 1 миллиард долларов и не боясь законов тратить их на свои увлечения. 

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P.S. За 5 лет хакеры отмыли около 21% всех украденных монет. Сложно оценить, сколько реальных денег было получено, ведь курс Биткоина постоянно менялся. Это явно меньше 1 миллиарда, но больше сотни миллионов долларов, поскольку особую активность парочка начала проявлять именно в 2021 году. Вполне возможно, что у хакеров найдут астрономические суммы, ведь одно время Биткоин стоит больше 60 000 долларов. Сайт Хезер по ссылке. 

#криптовалюта #биткоин #хакеры
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