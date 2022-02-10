Стримерша долго не выходила к зрителям, и только спустя 25 минут стало ясно, что её жизнь вне опасности

Многим кажется, что происходящее в виртуальном мире – это какая-то другая реальность, которая никак их не касается. Долгое время в многопользовательских играх и социальных сетях царил полный беспредел, но со временем появился целый ряд законов, которые определили ответственность для агрессивных пользователей. Пожалуй, одним из самых опасных явлений, с которым сегодня сталкиваются стражи правопорядка – это сватинг. Чаще всего этим промышляют стримеры и блогеры, которые хотят запугать конкурентов. Обычно это происходит следующим образом: совершается анонимный звонок в полицию и придумывается жутковатая история. На место происшествия приезжает группа вооружённых людей, врываясь в дом обычного стримера и применяя против него грубую силу. Давайте к примерам.

реклама

В прошлом году пресса писала о самом громком случае сватинга. Паренёк по имени Баррис, проживающий в Канзасе, пригрозил одному стримеру сватингом, но тот заявил, что не боится и готов к визиту спецслужб. Баррис принял вызов и направил по полученному адресу полицию, придумав жутковатое преступления. Якобы, геймер убил всю свою семью, а младшего брата держит в заложниках. По месту происшествия выехала спецгруппа, вот только испугавшийся стример дал Баррису чужой адрес, поэтому некий Эндрю Финч с удивлением обнаружил у себя на пороге людей с автоматами. Неясно, что случилось дальше, но в какой-то момент 28-летний парень не подчинился приказу полицейского, опустив руки после чего тут же был застрелен. Ну а сам Баррис получил 20 лет тюрьмы.

Эксперты отмечают, что в последнее время сватинг стал настоящей проблемой. Буквально вчера пострадала самая известная стримерша, делающая репортажи из игры Hearthstone, Александра «Alliestrasza» Макферсон. Спустя час после начала стрима в её дом ворвалась вооружённая полиция. На стримершу и её родных надели наручники, а сама она не возвращалась в комнату с камерой 25 минут. После этого ей всё же разрешили прояснить ситуацию. Со слов Александры: в полицию поступил звонок, где указывалось, что женщина, проживающая по адресу стимерши, застрелила мужа и заперлась в ванной, угрожая убить любого.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Уже после ухода полиции Александра поделилась со зрителями своими эмоциями. Она сказала, что полицейские долго не могли понять, что происходит, поскольку впервые слышали о сватинге у стримеров. Правоохранители проверили все документы и убедились, что вызов был ложным. Как избежать подобных ситуаций в дальнейшем стримерша не знает, но благодарна полицейским за то, что они не стали применять оружие, предпочитая разобраться в происходящем, хотя в любом другом случае на них действительно мог напасть преступник.