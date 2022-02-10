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Intel отложила выход видеокарт ARC Alchemist на неопределённый срок – инсайдеры MLID
Проблема может быть в драйверах
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Миллионы геймеров ждут выхода видеокарт Intel. И причина здесь не в том, что они окажутся прорывными или высокотехнологичными. За прошедший год пользователи настолько устали от завышенных цен, что готовы покупать что угодно, только бы не платить слишком много денег. Кто-то ждёт от синих выгодных предложений. Другие верят, что цены пойдут вниз, ведь Intel приходит на уже зрелый рынок, а значит будет вынуждена демпинговать. Есть мнение, что действия Intel приведут к снижению дефицита, поскольку первая партия обещает быть большой. На самом деле реальных планов Intel мы не знаем, а вот сроки появления нового поколения графических чипов могут быть перенесены. 

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В рамках выставки CES 2022 представители Intel заверили общественность в том, что серия ARC Alchemist поступит на прилавки в 1 квартале 2022 года. Ясно, что никто не ожидал сразу всю линейку, но даже несколько флагманских моделей позволили бы громко заявить о себе. До окончания первого квартала осталось меньше 50 дней, вот только никакой информации о сроках выхода новинок нет. По мнению инсайдеров, релиз отложен, а точной даты сегодня не знают даже руководители Intel. На канале Moore's Law Is Dead на этот счёт имеют собственное мнение. Они уверяют, что главная проблема состоит в том, что инженеры не могут создать правильные драйверы для графических чипов. 

Отмечается, что первыми в продажу поступят ноутбуки с мобильными графическими чипами ARC Alchemist. Случится это не раньше апреля, но запуск снова может быть отложен. А вот настольные видеокарты могут задержаться до 3 квартала 2022 года. Предполагается, что прояснить ситуацию до 21 апреля не удастся. Именно в это время состоится конференция PAX East где и может состояться не только полноценный анонс уже полностью готовых продуктов, но и указаны сроки поступления в продажу. 

Инсайдеры справедливо отмечают, что обычно за два месяца до запуска мы знаем почти всё о предстоящих видеокартах вплоть до производительности. Что до ARC Alchemist, то в прессу прорывалось несколько сомнительных тестов. Некоторые партнёры Intel уже получили первые инженерные экземпляры. Возможно, именно они выявили проблемы с драйверами. Кстати, AMD и NVIDIA активно готовятся к выходу видеокарт Intel. Красные планируют выпустить прокачанную Radeon RX 6X50 XT, в то время как зелёные будут наращивать мощь GeForce RTX 3070 Ti. Предполагается, что последняя получит ещё одну модель на 16 Гб. 

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#intel #видеокарты #arc alchemist
14
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ArcheryTxs
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Что за прелесть эти сказки которые мы уже пару лет слышим и наблюдаем красивые картинки. И с каждым днем картинок все больше и сказки все прекраснее что вот вот уже скоро вот буквально накопим склады ...
Выход видеокарт Intel Arc Alchemist может задержаться для максимальной отладки драйверов
Пазил Гаджиев
15:53
В твоем мирке возможно, однако красный тут только ты)))
Дефицит видеокарт завершился, но магазины удерживают высокие цены в ожидании майнеров – Tomshardware
Asmodeus
15:51
Так там же прямо сказано, что это скорее всего была шаровая молния. Весьма интересный объект, кстати. Не менее интересная тема.
Возможно, инопланетяне будут больше похожи на макароны, чем на "маленьких зеленых человечков"
Пазил Гаджиев
15:51
Тогда зад прихлопни свой и говори одно. Не надо вести себя как лицемер гнилой, сначала одно потом другое как баба!
Дефицит видеокарт завершился, но магазины удерживают высокие цены в ожидании майнеров – Tomshardware
Пазил Гаджиев
15:50
Ты его ёбарь да? Или он твой? Чё жопу лижешь?😂
Дефицит видеокарт завершился, но магазины удерживают высокие цены в ожидании майнеров – Tomshardware
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