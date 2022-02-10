Проблема может быть в драйверах

Миллионы геймеров ждут выхода видеокарт Intel. И причина здесь не в том, что они окажутся прорывными или высокотехнологичными. За прошедший год пользователи настолько устали от завышенных цен, что готовы покупать что угодно, только бы не платить слишком много денег. Кто-то ждёт от синих выгодных предложений. Другие верят, что цены пойдут вниз, ведь Intel приходит на уже зрелый рынок, а значит будет вынуждена демпинговать. Есть мнение, что действия Intel приведут к снижению дефицита, поскольку первая партия обещает быть большой. На самом деле реальных планов Intel мы не знаем, а вот сроки появления нового поколения графических чипов могут быть перенесены.

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В рамках выставки CES 2022 представители Intel заверили общественность в том, что серия ARC Alchemist поступит на прилавки в 1 квартале 2022 года. Ясно, что никто не ожидал сразу всю линейку, но даже несколько флагманских моделей позволили бы громко заявить о себе. До окончания первого квартала осталось меньше 50 дней, вот только никакой информации о сроках выхода новинок нет. По мнению инсайдеров, релиз отложен, а точной даты сегодня не знают даже руководители Intel. На канале Moore's Law Is Dead на этот счёт имеют собственное мнение. Они уверяют, что главная проблема состоит в том, что инженеры не могут создать правильные драйверы для графических чипов.

Отмечается, что первыми в продажу поступят ноутбуки с мобильными графическими чипами ARC Alchemist. Случится это не раньше апреля, но запуск снова может быть отложен. А вот настольные видеокарты могут задержаться до 3 квартала 2022 года. Предполагается, что прояснить ситуацию до 21 апреля не удастся. Именно в это время состоится конференция PAX East где и может состояться не только полноценный анонс уже полностью готовых продуктов, но и указаны сроки поступления в продажу.

Инсайдеры справедливо отмечают, что обычно за два месяца до запуска мы знаем почти всё о предстоящих видеокартах вплоть до производительности. Что до ARC Alchemist, то в прессу прорывалось несколько сомнительных тестов. Некоторые партнёры Intel уже получили первые инженерные экземпляры. Возможно, именно они выявили проблемы с драйверами. Кстати, AMD и NVIDIA активно готовятся к выходу видеокарт Intel. Красные планируют выпустить прокачанную Radeon RX 6X50 XT, в то время как зелёные будут наращивать мощь GeForce RTX 3070 Ti. Предполагается, что последняя получит ещё одну модель на 16 Гб.

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