Биржа Bitfinex предлагала хакерам 25% от украденной суммы

Задолго до того, как разговоры о криптовалютах стали звучать из каждого окна, новый вид бизнеса для себя открыли мошенники. Помните, как в 2017 году в метро можно было купить Биткоин? Нет, не цифровой код, к которому сегодня все привыкли, а вполне осязаемую большую железную монету, щедро сдобренную золотой краской один в один напоминавшую цифровой оригинал. Наивные зеваки отдавали десятки и даже сотни тысяч рублей за кусок железа, но все это детские игры по сравнению с тем, что творится на биржах. Не проходит и недели, что бы в прессе не написали об очередном взломе, в результате которого крупные компании теряют миллионы долларов. Удивительно, но несмотря на огромное количество подобных преступлений, число инвесторов не уменьшается, а миллионы людей по всему миру пытаются заработать, вкладывая в цифровые активы миллиарды долларов.

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Одно из самых громких преступлений случилось в августе 2016 года, когда неизвестные хакеры вывели с биржи Bitfinex почти 120 000 Биткоинов. Тогда представители биржи возместили всем потерпевшим украденные монеты, а после предложили 5% всей суммы любому, кто раскроет информацию о преступниках. Увы, но за долгие годы никто так не согласился взять треть, хотя за это время ценность монет выросла с 600 долларов до более чем 40 000. С тех пор хакеры не подавали о себе знать, а многие полагали, что мошенники и вовсе потеряли доступ к монетам. Как оказалось, хакеры просто затаились, ведь несколько дней назад 94 643 монеты ожили и были перевидены на 23 различных кошелька. Стоит понимать, что все украденные Биткоины отслеживаются. Это значит, что перевести их так просто не удастся.

За подобными кошельками следят не только боты, но и сотни энтузиастов, каждый из которых считает себя охотником на хакеров. Некоторые даже создают сообщества, пытаясь отыскать злоумышленников, с целью получить награду. Если посчитать по курсу на сегодня, то недавно ожившие монеты стоят 4 миллиарда долларов. Даже 200 миллионов долларов – это неимоверная сумма, поэтому неудивительно, что охотников за хакерами так много. Аналитики полагают, что за взлом ответственен один человек, поскольку группе гораздо сложнее удержать в тайне информацию о таком огромном состоянии.

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В 2020 году отчаявшиеся представители биржи Bitfinex обратились напрямую к хакерам. Они предложили им полную анонимность и 25% в чистых не отслеживаемых Биткоинах в случае, если хакеры согласятся вернуть все украденные 120 000 монет. Стоит отметить, что существуют специальные сервисы, позволяющие скрывать мошеннические переводы в Биткоинах, вот только они рассчитаны на более скромные суммы. Может быть хакерам действительно стоит пойти на условия биржи? Как думаете, почему взломщик отказывается взять 1 миллиарда здесь и сейчас?