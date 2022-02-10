За прошедшие 5 кварталов рыночная доля AMD снизилась на 4%

Прежде чем кидать в камни в огород AMD (а их будет сегодня немало), давайте вспомним, что сегодня на полках магазинов должна была лежать новая линейка процессоров Ryzen 6000 (или 7000, что не так важно), построенная на архитектуре Zen 4 и 5-нм техпроцессе. Поскольку полупроводниковый кризис не отступает, достаточных для запуска серии мощностей просто не нашлось.

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Уже больше года представители линейки процессоров Ryzen 5000 лидируют в личном зачёте рейтингов самых продаваемых камней по всему миру. В некоторых странах есть расхождения, но глобальная картина такова, что Ryzen 5 5600Х является бестселлером с момента своего выхода на рынок. Вот только вместо того, чтобы наращивать продажи, выпускать менее дорогие и конкурентные по цене процессоры, AMD предпочла оставить покупателей перед сложным выбором, а немалую часть мощностей перевела на серверное направление. Недавно Лиза Су делилась итогами 2021 года. Показатели впечатляют, доходы увеличиваются, а маржа растёт как на дрожжах. Вот только всему этому приходит конец, о чём говорит упрямая статистика.

Прежде всего давайте посмотрим на статистику, предоставленную специалистами Mercury Research. Как видите, потеря рынка совпала с выходом серии Ryzen 5000, которая оказалась гораздо дороже всех предыдущих. Правильные выводы сделаны не были, поэтому уже через два квартала продажи процессоров AMD рухнули, опустившись на 4% за 5 кварталов. Ещё раз отметим, с финансовой точки зрения у компании всё в полном порядке, но рано или поздно потеря рынка в настольном сегменте даст о себе знать.

Одновременно с этим аналитики отмечают, что процессоры Alder Lake начали вытеснять Ryzen 5000 из топов продаж по всему миру. Чаще всего в лидерах оказывается Core i7-12700K. Судя по всему, покупатели устали переплачивать за Ryzen 7 5800Х, который кроме всего прочего ещё и медленнее. Ryzen 5 5600Х в некоторых магазинах остаётся на первом месте по продажам, но синие берут числом, а в перечне самых продаваемых камней всё чаще можно встретить линейку Alder Lake. Одна из причин состоит в появлении относительно недорогих материнских плат, что позволило геймерам и любителям мощного железа собрать скоростную систему без дополнительных переплат. Согласитесь, ведь далеко не всем нужен ручной разгон, а вот процессор с тактовой частотой 5 ГГц хотят многие. На стороне AMD долгое время была возможность купить бюджетную материнскую плату, установив туда скоростной процессор. Текущие показатели свидетельствуют о том, что пришло время перемен.

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Если Лизу Су не остановится перекачивать в серверное направление все свободные мощности, то компания может вернуться к показателям 2018 года, когда AMD с трудом удавалось удерживать 12% рынка. Хотя, в этот раз всё может быть куда печальнее, ведь на тот момент покупатели процессоров Ryzen хотя бы могли выигрывать по цене, а сейчас и скорость, и выгодное ценообразование на стороне Intel.