Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Энтузиасты показали Next Gen модификацию Grand Theft Auto V с продвинутой графикой в разрешении 4К
Одна из лучших графических модификаций для Grand Theft Auto V
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Несколько дней назад стало известно, что Grand Theft Auto VI уже находится в разработке. Rockstar не стала углубляться в подробности, ограничившись самим фактом, поэтому никаких интересных фактов на этот счёт просто нет. Напомним, ранее инсайдеры уверяли нас в том, что студия столкнулась с невероятным давлением. С одной стороны находятся фанаты серии, ожидающие от игры юмора в сторону меньшинств и афроамериканцев (и это далеко не всё). С другой стороны расположились отдельные представители западного общества, имеющие активную жизненную позицию и способные громко выражать своё мнение в жизни реальной и виртуальной. На самом деле сторон здесь много, ведь игра может задеть политиков, матерей-одиночек, студентов, пенсионеров и вообще кого угодно. Главная проблема здесь неопределённость, а задача, стоящая перед Rockstar, кажется просто невыполнимой. 

реклама

Всё это значит, что точных сроков Grand Theft Auto VI нет, а фанатам придётся и дальше довольствоваться онлайном. Студия заявила, что уже в середине марта в продажу поступит улучшенная версия для игровых приставок нового поколения. Ремастер включает трассировку лучей, разрешение до 4К, улучшенную прорисовку объектов, а также HDR. Увы, но о существовании геймеров на персональных компьютерах снова забыли. Но нам не впервой, поэтому приходится полагаться на энтузиастов. Сегодня очередной сюрприз нам преподнесла команда Digital Dreams. Модификация получила название Ultra Realistic Graphics, что предполагает значительные визуальные изменения. 

Как принято говорить, лучше один раз увидеть. Именно поэтому предлагаем вам открыть ролик, насладившись продвинутой картинкой в высоком разрешении. Неясно, какой будет Grand Theft Auto V для PlayStation 5, но данная модификация выглядит очень хорошо. Количество текстур зашкаливает, а геймеры могут получить доступ к дополнительным графическим настройкам. Всего есть 25 параметров, включающих качество текстур, шейдеры, сглаживание и многое другое. Также есть возможность установить модификацию на ваш компьютер. Информация об этом находится на канале авторов ролика, а сам мод доступен бесплатно. 

Вообще очень многое зависит от вашего компьютера. Если он действительно мощный, то стоит выкрутить всё на максимум, получив впечатляющее качество высочайшего уровня. Владельцам недорогих моделей придётся настраивать всё в ручном режиме. Ну а где достать оригинальную версию игры, вы знаете и без нас. Недавно с Rockstar сообщила, что реализовала 160 миллионов копий, а пользовательский интерес всё ещё находится на высоком уровне даже спустя много лет после старта продаж. 

анонсы и реклама
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming


#grand theft auto v #модификация #модификация bios
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В легендарную TES IV Oblivion добавили 200 модификаций и запустили в 8К с трассировкой лучей
Grand Theft Auto V засияла красками ночного города после добавления трассировки лучей в 8К
Культовый Ведьмак 3 запустили в разрешении 4К с трассировкой лучей и 100 графических модификаций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чиновники усложнили сдачу автомобильных аккумуляторов и с 1 марта сделают утилизацию платной
70
47 смартфонов Xiaomi скоро получат глобальную прошивку MIUI 13
2
В Общественной палате РФ предложили приравнять Steam, Origin и другие площадки к аудиовизуальным сервисам
52
Сгибаемый смартфон Huawei P50 Pocket представлен в России – Snapdragon 888 и цена 129 990 рублей
1
Переход Эфира на PoS уже близко – тестирование Kintsugi завершается, а впереди Ethereum Shanghai
45
Российские майнеры скупают геймерские видеокарты на фоне роста курса Эфира выше 3000 долларов
57
Ошибка NASA стоила агентству дорогостоящего космического аппарата для исследования Марса в $125 млн
15
Десктопная версия видеокарты RTX 3050 появилась в статистике Steam
6
Украинские власти планируют превратить страну в криптовалютный хаб, привлекая майнеров и инвесторов
116
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
68
Илон Маск опубликовал твит со Снуп Догом, что привело к подорожанию Dogecoin и Shiba Inu
9
Майнер рассказал, как получить дополнительные $90 в месяц на ферме из видеокарт Radeon RX 5000
8
Стоит ли покупать ноутбук с игровой видеокартой – мобильная vs настольная GeForce 3050 в тесте Bk
9
Илон Маск увеличил цену акций Tesla в 6 раз за 2 года, но инвесторы посчитали это недостаточным
4
Новая GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1080 после майнинга – оптимальная видеокарта до 45 000 р
20
Майнер рассказал о том, как безопасно хранить криптовалюту и не переживать о взломе и хакерах
11
Российские геймеры устроили настоящую охоту на новые видеокарты NVIDIA RTX 3050
103
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 на Android 12 для 30 актуальных смартфонов 2021 и 2022 года
3
Авторы Senua’s Saga Hellblade II уверяют, что оригинальная игра на фоне новинки будет выглядеть как инди-проект
2
Пять минут игрового процесса второго акта тактической ролевой игры King Arthur Knight’s Tale
+

Популярные статьи

Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
325
Безопасность в сети - ищем обидчика
18
Мой первый и последний обзор бюджетного SMD мультиметра HoldPeak HP-990C
16
Почему луны Марса - Фобос и Деймос до сих пор остаются загадками для человечества
12
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
13
Вентилятор ID-COOLING WF-12025-SD-K - сделано качественно, но есть нюансы
23
Моё мнение о 16 фильмах на основе компьютерных игр
35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI
16
Какую игровую видеокарту купить в 2022 году, если уже не осталось сил ждать снижения цен
39
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть первая
17

Сейчас обсуждают

Class1c
18:28
Intel -у самое время выходить на рынок,вот что я хочу сказать.
Рабочие Samsung устроят забастовку, если не получат по 94 тысячи долларов США на человека
OldBrave
18:27
весьма посредственные характеристики + дешевый пластик корпуса...
Вентилятор ID-COOLING WF-12025-SD-K - сделано качественно, но есть нюансы
Celeron 9 GHz
18:26
Мыть руки после улицы, как минмум. Жириновский сделал себе 8 прививок и попал в больницу. https://news.mail.ru/incident/49972994
Билл Гейтс написал книгу об эпидемии коронавируса и назвал сроки завершения пандемии
Ruslan Novichenko
18:25
Видимо у тебя друзья такие же дебилы как и ты. Если мозгов нет использовать прокси для общения с ватниками. А кто на кого вобще напал? А? Не твой ли карлик вторгся в крым и на донбас? Запомни раз и на...
Украинские власти планируют превратить страну в криптовалютный хаб, привлекая майнеров и инвесторов
Elektron777
18:20
никакую не покупать, пока барыги не одумаются
Какую игровую видеокарту купить в 2022 году, если уже не осталось сил ждать снижения цен
Евгений Рябуха
18:18
Будем оплачивать и при покупке и при утилизации, найдут способ заставить платить. За мусор заставили же. И будем молча платить,боясь потерять комфортное передвижение.
Чиновники усложнили сдачу автомобильных аккумуляторов и с 1 марта сделают утилизацию платной
kilobait3
18:18
скажи это модулятору на плазме с толщиной 12-18мм. как раз на твоем пати из меди будет переход куда больше, чем на тапах. хоть мозг изредка включайте.
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
kilobait3
18:16
пожалуй и тебя отправлю туда!
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
kilobait3
18:15
скажи это горячим мобильным камням! научитесь уже аргументировать.
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
kilobait3
18:13
из тебя ещё хуже.
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем