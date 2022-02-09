Одна из лучших графических модификаций для Grand Theft Auto V

Несколько дней назад стало известно, что Grand Theft Auto VI уже находится в разработке. Rockstar не стала углубляться в подробности, ограничившись самим фактом, поэтому никаких интересных фактов на этот счёт просто нет. Напомним, ранее инсайдеры уверяли нас в том, что студия столкнулась с невероятным давлением. С одной стороны находятся фанаты серии, ожидающие от игры юмора в сторону меньшинств и афроамериканцев (и это далеко не всё). С другой стороны расположились отдельные представители западного общества, имеющие активную жизненную позицию и способные громко выражать своё мнение в жизни реальной и виртуальной. На самом деле сторон здесь много, ведь игра может задеть политиков, матерей-одиночек, студентов, пенсионеров и вообще кого угодно. Главная проблема здесь неопределённость, а задача, стоящая перед Rockstar, кажется просто невыполнимой.

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Всё это значит, что точных сроков Grand Theft Auto VI нет, а фанатам придётся и дальше довольствоваться онлайном. Студия заявила, что уже в середине марта в продажу поступит улучшенная версия для игровых приставок нового поколения. Ремастер включает трассировку лучей, разрешение до 4К, улучшенную прорисовку объектов, а также HDR. Увы, но о существовании геймеров на персональных компьютерах снова забыли. Но нам не впервой, поэтому приходится полагаться на энтузиастов. Сегодня очередной сюрприз нам преподнесла команда Digital Dreams. Модификация получила название Ultra Realistic Graphics, что предполагает значительные визуальные изменения.

Как принято говорить, лучше один раз увидеть. Именно поэтому предлагаем вам открыть ролик, насладившись продвинутой картинкой в высоком разрешении. Неясно, какой будет Grand Theft Auto V для PlayStation 5, но данная модификация выглядит очень хорошо. Количество текстур зашкаливает, а геймеры могут получить доступ к дополнительным графическим настройкам. Всего есть 25 параметров, включающих качество текстур, шейдеры, сглаживание и многое другое. Также есть возможность установить модификацию на ваш компьютер. Информация об этом находится на канале авторов ролика, а сам мод доступен бесплатно.

Вообще очень многое зависит от вашего компьютера. Если он действительно мощный, то стоит выкрутить всё на максимум, получив впечатляющее качество высочайшего уровня. Владельцам недорогих моделей придётся настраивать всё в ручном режиме. Ну а где достать оригинальную версию игры, вы знаете и без нас. Недавно с Rockstar сообщила, что реализовала 160 миллионов копий, а пользовательский интерес всё ещё находится на высоком уровне даже спустя много лет после старта продаж.

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