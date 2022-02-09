Несуществующий Федеральный центр защиты персональных данных отделался лёгким штрафом

В 2016 году на свет появилось ООО «Единый центр сертификации». Организация была зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на первых порах не привлекала много внимания. ООО принадлежит некому Александру Катричко, а сам он медленно набирался опыта в мошеннических операциях, выманивая небольшие суммы денег под разными предлогами. В какой-то момент публичное название сменилось на «Федеральный центр защиты персональных данных», что стало поворотным моментом в карьере предпринимателя. Уже в 2020 году он развернулся на полную (заработал более 15 млн рублей), чем и привлёк внимание властей.

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Как оказалось, Александр Катричко в открытую заявлял, что является представителем госрегулятора, обещая решить те или иные вопросы простых (и не очень простых) смертных. Название не могло не ввести в заблуждение, что позволило создателю мошеннической компании неплохо зарабатывать. Доход з 2021 год неизвестен, но он точно больше предыдущего, ведь пандемия стала причиной перехода миллионов людей на удалённую работу, а значит и решать те или иные вопросы многие захотели без физического присутствия.

Пользуясь громким названием Александр Катричко рассылал своим жертвам электронные письма, где угрожал привлечением к административной ответственности. Подробностей ведения предпринимательской деятельности мало. Судя по всему, жертвы и сами не хотят их афишировать. Вполне возможно, что именно поэтому Федеральная антимонопольная служба вынесла такой мягкий вердикт. Как стало известно, ООО «Единый центр сертификации» признано нарушителем по статье 14.3 КоАП РФ. Якобы налицо нарушения законодательства о рекламе, а также оказание юридических услуг и попытка выдачи себя за государственную структуру. Штраф за такое может составлять от 100 до 500 тысяч рублей, но Александр Катричко заплатит всего 100 тысяч.

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Несмотря на всё вышесказанное ООО продолжает свою деятельность. Сайт rkn.moscow остался неизменным, правда с него пропало название «Федеральный центр защиты персональных данных». А вот о якобы существующих связях с государственными органами данные остались. Особое беспокойство вызывает наличие букв «rkn» в названии домена. Подобное вводит в заблуждение, поскольку намекает на связь с Роскомнадзором. У мошенников есть несколько резервных сайтов, в том числе rkn.expert. Также стоит обратить внимание на эмблему ресурса, в которой проглядываются нотки Роскомнадзора. Поскольку деятельность ООО не пресечена, то мы с вами ещё услышим о подвигах Александра Катричко.