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Биткоин снова ушёл в минус, а эксперты РБК ожидают падения курса ВТС до 30 000 долларов
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Вчера казалось, что Биткоин проснулся ото сна, как и быки, которые больше месяца находились под давлением медведей. Аналитики рассказывали о новом тренде, когда цифровое золото не только и дальше будет дорожать, но и смогло зафиксировать новое дно на уровне 40 000 долларов. Вполне возможно, что таки и будет, вот только долгосрочные прогнозы аналитиков, опубликованные на сайте РБК, не внушают оптимизма. Прежде всего стоит отметить высокую геополитическую напряжённость. США снова может вступить в активную фазу торговой войны с Китаем. Причина в том, что остались не выполнены договорённости между странами, в рамках которых Китай должен купить американских товаров на миллиарды долларов. 

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В данном случае стоит отметить, что всё это время правительство США и не думало исполнять свою часть соглашений, не прекращая давления на крупный полупроводниковый бизнес из Поднебесной. Прямого противостояния пока нет, но напряжённость нарастает. Не менее остро стоит вопрос нагнетания обстановки вокруг Украины. В США делают всё, чтобы эта тема оставалась горячей как можно дольше, а власти Украины в это время ощипывают заезжих политиков. Вот только вчера отжали у Макрона 1.2 миллиарда евро. Всё это уже несколько недель оказывает негативное влияние на американский фондовый рынок. 

Все аналитики сходятся во мнении, что 2022 год для криптовалют будет трудным. Кроме постоянного вмешательства финансовых регуляторов стоит упомянуть действия ФРС. Какое-то время назад одна лишь информация о повышении ключевой ставки обрушила курс Биткоина. Когда регулятор официально опубликует изменения, цифровое золото и вовсе может упасть ниже 30 000 долларов. Эксперты полагают, что случится это не в этом месяце, но сроки поджимают. Заседание комиссии состоится в марте, а значит у криптовалют есть немного времени. 

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Есть мнение, что Киты попробуют продавить курс выше 50 000 долларов. Предполагается, что это позволит создать подушку безопасности на случай падения. Ну а пока заметно небольшое снижение стоимости Биткоина. Аналитики называют текущую обстановку крайне нервозной. Крупная рыба попыталась выкупить большие масштабы цифровых денег, но так и не смогла разогнать курс Биткоина. Весной и осенью 2021 года эта тактика срабатывала, ну а сегодня многие крупные инвесторы просто ждут. Никто не хочет терять своих денег, поэтому мы можем увидеть как небольшую коррекцию, так и рост стоимости криптовалют. 

#криптовалюта #биткоин
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