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Новая GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1080 после майнинга – оптимальная видеокарта до 45 000 р
Какую видеокарту взять, если у вас есть всего 45 000 рублей? Давайте разбираться
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Буквально неделю назад тысячи российских геймеров проклинали отечественных ритейлеров. Причина проста: сильно завышенные цены на видеокарту GeForce RTX 3050. Вначале новинка пришла в российскую розницу за 48 тысяч рублей, а после подешевела до 44 тысяч. Наши читатели уверяли, что никто в здравом уме не купит такой дорогой графический чип. Вот только встретить её сегодня в магазинах почти невозможно, ну а несколько оставшихся моделей продают за 50 000 рублей. Именно так, все карты из Ситилинка разобрали, а единственная возможность получить GeForce RTX 3050 – это отправится на вторичный рынок. 

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На Авито можно отыскать массу предложений, а реальная цена на GeForce RTX 3050 стартует с 40 000 рублей. Есть несколько откровенно наглых объявлений, владельцы которых предлагают те или иные модели за 50 тысяч, но в условиях низкой цены на Эфир, найти покупателей на переоценённую карту будет сложно. Об игровой производительности GeForce RTX 3050 известно достаточно. Она медленнее GeForce RTX 2060, но быстрее GeForce GTX 1660. Её уровень приблизительно равен GeForce GTX 1660 Ti, но позволяет активировать трассировку лучей. Подобрать альтернативу новинке достаточно сложно, ведь за последние годы выходило не так много моделей с подобной производительностью. Если подумать, то в качестве отличной альтернативы будет GeForce GTX 1080.

Предположим, что у вас есть около 45 тысяч на новую видеокарту. Вы хотите сделать оптимальный выбор, обращая внимание на все детали. Таким образом вас будет волновать не только чистая производительность, но и хешрейт. Обязательно найдутся читатели, уверяющие нас в том, что  отказываться от дополнительного заработка на своей видеокарте глупо. Давайте начнём с производительности. Ниже можно увидеть диаграмму, составленную по тестам, проведённым командой Benchmark. Здесь всё прозрачно. Обе видеокарты почти идентичны, а значит можно взять любую, не потеряв в скорости.

Что до майнинга, то GeForce RTX 3050 генерирует скромные 12.5 MH/s, тогда как старый флагман способен копать на немалых 36 MH/s. Очевидная победа за старой школой, но остаётся самый важный момент: состояние видеокарты. Большинство купленных с рук GeForce RTX 3050 вообще не раскрывались. Авторы откровенно заявляют, что брали на перепродажу, поэтому состояние там идеальное. А вот GeForce GTX 1080 могла копать Эфир как минимум три года. Стала ли она после этого хуже? Определённо нет, но никто не знает, в каких условиях работала видеокарта. Именно поэтому даже при всех очевидных плюсах старого флагмана мы рекомендуем выбирать его только тем, кто разбирается в тестах. 

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Если решили брать GeForce GTX 1080, то скажите владельцу заранее, что будете гонять её пару часов в синтетике. Никаких игр вам не потребуется, несколько популярных тестов, которые стоит провести несколько раз, постоянно контролируя температуру графического чипа и памяти. Убедитесь, что кулер живой, а система охлаждения тихая и эффективная. Единого мнения тут нет, поскольку плюсы есть у каждой видеокарты. Ну а если вы точно уверены, что не будете майнить, то рисковать с GeForce GTX 1080 не стоит вообще. 

#geforce gtx 1080 #видеокарта #тесты #geforce rtx 3050
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