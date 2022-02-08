Хакеры паникуют, а некоторые даже планируют уехать за рубеж

Российские хакеры переживают не лучшие дни. Это может показаться удивительным, но в обществе есть много сочувствующих, которые уверены в том, что хакеры не делают ничего плохого, ведь они атакуют объекты, расположенные в США. Якобы, американцы наносят нам больший урон, а значит это просто возмещение ущерба. Кто-то видит хакеров современными Робин Гудами, вот только в реальности они крайне опасны для общества, преследуют собственные цели и вообще не способствуют улучшению экономики РФ. После ареста группировки REvil стало ясно, что российские правоохранители настроены серьёзно. Неясно, как движется следствие, и удалось ли задержать руководителей, но процесс запущен.

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22 января 2022 года бала прекращена работа группировки The Infraud Organization. Представители американской Фемиды называют последних чуть ли не самыми опасными хакерами на планете. Так, по данным ФБР, преступники нанесли США ущерб в районе 586 миллионов долларов. Ясно, что во многом речь идёт о сопутствующих потерях, но даже они кажутся монументальными. Вы удивитесь, но хакеры уже дают показания. Многие подписали досудебные соглашения, в рамках которых делятся со следствием многочисленными фактами преступной деятельности главы The Infraud Organization Андрея Новака, известного в узких кругах под ником Unicc, aka Faaxxx. На фоне арестов эксперты отмечают, что активность хакеров стала минимальной за последние годы. Кто-то подумывает уехать из страны, другие – просто затаились. Очевидно, что отъезд ни к чему не приведёт, ведь многие хакеры находятся давно под наблюдением у иностранных спецслужб, а попытка спрятаться в Европе приведёт к экстрадиции в США.

Как вы уже поняли, процесс пошёл. Сегодня стало известно о прекращении работы ещё одной хакерской группировки. А вот название хакерской группировки не раскрывается. Возможно, это сделано в интересах следствия, поскольку далеко не всех преступников удалось обнаружить. Несколько членов уже задержаны и дают показания. Среди них основатель кинокомпании Саратовфильм Денис Пачевский. Представители правоохранительных органов на этот раз не делятся подробностями, а вот количество хакеров, которые были задержаны за последние полтора месяца, уже перевалило за 20 человек.

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Поскольку имена многих не называются, неясно, удалось ли силовикам обезглавить хакерские группировки, или теневые руководители скрылись в неизвестном направлении. Эксперты отмечают, что российским хакерам действительно есть чего опасаться, ведь все задержания произошли после беседы президентов двух стран. Больше подробностей по поводу последнего задержания можно узнать здесь.