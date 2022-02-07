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В легендарную TES IV Oblivion добавили 200 модификаций и запустили в 8К с трассировкой лучей
Одна из лучших игр серии заиграла красками после массы графических улучшений и добавления 200 модификаций
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До выхода The Elder Scrolls VI также далеко, как и до победы пролетариата над мировым капитализмом. Вполне возможно, что последнее случится даже быстрее, но это субъективное ощущение. Нужно понимать, что современная Bethesda превратилась в неповоротливого гиганта. Студия привыкла инвестировать в один проект, доводя его до совершенства, а значит шанса на ошибку просто нет. Как результат последний раз, когда Bethesda выпускала одиночную игру, был в 2017 году. Это была хитовая Fallout 4, после которой в 2018 вышла провальная Fallout 76, заработки на которой могли и не перекрыть инвестиции. 

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Уже несколько лет студия работает над тёмной лошадкой под названием Starfield. Нам обещают революционный сеттинг и новую вселенную, в рамках которой дизайнеры, сценаристы и вся команда попытается реализовать идеи, которые невозможно было воплотить в уже существующих проектах. Если вы входите в число фанатов серии The Elder Scrolls, то вам будет интересно опробовать поиграть в старую добрую Oblivion. Игра впервые появилась в 2017 году и тут же завоевала популярность у миллионов геймеров по всему миру.

Помните Oblivion? Тогда вам понравится продвинутая модификация из 200 графических улучшений, собранная на канале Digital Dreams. Благодаря тысячам новых текстур визуальная составляющая кажется просто невероятной, а графика впечатляет даже тех, кто предпочитает шутеры. Здесь вам и реалистичная трава, и улучшенная мимика, и динамическая смена погоды. Отдельно отмечается, что никаких изменений в игровом процессе нет. Таким образом, если вы хотите получить доступ к новым квестам, скилам и многим другим элементам, то стоит обратить внимание на что-то другое. До проектов 2022 года легендарной Oblivion далеко, но тем, кто много слышал об игре, но не решался опробовать её из-за устаревшей графики, мы рекомендуем не медлить. 

Изучить результат можно в разрешении 8К, а фанатов новых технологий порадует трассировка лучей. Обычные пользователи уверяют, что не ожидали такого эффекта. Многие вернулись в игру после 10-летнего перерыва и до сих пор находятся под впечатлением. Получить ссылки на модификацию можно под видео на канале Digital Dreams. Авторы модов уверяют, что даже на относительно недорогих видеокартах игра идёт без тормозов, хотя выглядит гораздо лучше, чем можно было ожидать. 

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#модификация #oblivion
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