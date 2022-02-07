Изучаем прошивки, включающие обновления безопасности и свежие образы, позволяющие обновить свой смартфон в ручном режиме

В последнее время мы так много слышали о скором выходе MIUI 13, что уже забыли о десятках смартфонов Xiaomi, которые было решено оставить без обновления. Это относительно новые и ещё недавно считавшиеся популярными аппараты, которые продавались миллионными тиражами, но были незаслуженно забыты китайской компанией. Кроме старых телефонов есть также относительно новые, которые вправе рассчитывать на MIUI 13, но пока имеют только закрытые бета-версии, далекие от совершенства и включающие множество ошибок.

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Сегодня у нас большой мегапак прошивок, собранных на сайте XDA Developers. Это стабильные образы на базе MIUI 12 и MIUI 12.5, которые являются последними для каждого из указанных 111 смартфонов. Переходя по ссылке, вы можете выбрать наиболее подходящую для вам прошивку. Например, если вы покупали свой мобильник на китайской площадке, а сам он предназначается для рынка Поднебесной, то лучше ставить китайскую прошивку. Для большинства телефонов подойдёт глобальная версия, но есть и европейская, которая почти идентична глобалке.

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Отнеситесь к прошивке внимательно. Если не верите в свои силы, читайте инструкции на сайте XDA Developers. Мы не оставляем ссылок на каждый смартфон в отдельности, дабы не перегружать материал лишней информацией. Инсайдеры отмечают, что для многих из указанных ниже аппаратов это финальная версия. Особенно это касается старых смартфонов, которые получают MIUI 12 с последними обновлениями безопасности. Ещё раз акцентируем ваше внимание на том, что российской версии MIUI 13 нет ни для одного аппарата, поэтому всё, что вы увидите в сети – это стабильные бета-версии. Некоторые из них непригодны для повседневного использования и предназначены для тех, кто любит эксперименты.