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111 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 и MIUI 12 от февраля 2022 года
Изучаем прошивки, включающие обновления безопасности и свежие образы, позволяющие обновить свой смартфон в ручном режиме
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В последнее время мы так много слышали о скором выходе MIUI 13, что уже забыли о десятках смартфонов Xiaomi, которые было решено оставить без обновления. Это относительно новые и ещё недавно считавшиеся популярными аппараты, которые продавались миллионными тиражами, но были незаслуженно забыты китайской компанией. Кроме старых телефонов есть также относительно новые, которые вправе рассчитывать на MIUI 13, но пока имеют только закрытые бета-версии, далекие от совершенства и включающие множество ошибок. 

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Сегодня у нас большой мегапак прошивок, собранных на сайте XDA Developers. Это стабильные образы на базе MIUI 12 и MIUI 12.5, которые являются последними для каждого из указанных 111 смартфонов. Переходя по ссылке, вы можете выбрать наиболее подходящую для вам прошивку. Например, если вы покупали свой мобильник на китайской площадке, а сам он предназначается для рынка Поднебесной, то лучше ставить китайскую прошивку. Для большинства телефонов подойдёт глобальная версия, но есть и европейская, которая почти идентична глобалке. 

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Отнеситесь к прошивке внимательно. Если не верите в свои силы, читайте инструкции на сайте XDA Developers. Мы не оставляем ссылок на каждый смартфон в отдельности, дабы не перегружать материал лишней информацией. Инсайдеры отмечают, что для многих из указанных ниже аппаратов это финальная версия. Особенно это касается старых смартфонов, которые получают MIUI 12 с последними обновлениями безопасности. Ещё раз акцентируем ваше внимание на том, что российской версии MIUI 13 нет ни для одного аппарата, поэтому всё, что вы увидите в сети – это стабильные бета-версии. Некоторые из них непригодны для повседневного использования и предназначены для тех, кто любит эксперименты. 

  1. Mi 11X 
  2. Mi Mix 3 5G 
  3. Mi Note 10 Lite Zoom 
  4. POCO X3 
  5. Mi 10S 
  6. Mi 11 Lite 5G 
  7. Redmi Note 7 Pro 
  8. Redmi 9 Power  
  9. Mi Note 10 
  10. POCO M3 Pro 5G 
  11. Note 5 Pro 
  12. Mi 10
  13. Mi 9T Pro 
  14. Redmi K30i 5G 
  15. Mi Mix 4 
  16. Mi 8 
  17. Mi Note 10 Lite
  18. Mi CC9e 
  19. Redmi Note 7 
  20. Redmi 9 
  21. Redmi K40 Pro+ 
  22. POCO F1 
  23. Redmi Note 9S
  24. Mi 10 Lite 5G 
  25. Mi Max 3 
  26. Redmi K20 
  27. POCO M4 Pro 5G 
  28. Redmi 10X 
  29. Mi 11 Ultra 
  30. Redmi K30S 
  31. Mi 8 Lite 
  32. Mi 11i 
  33. Redmi Note 8 Pro 
  34. Mi 10 Ultra 
  35. Redmi Note 10 
  36. Mi 10 Pro 
  37. Redmi Note 8 (2021) 
  38. Redmi 9C NFC 
  39. Xiaomi 11i 
  40. Redmi Note 11 4G 
  41. Mi Mix 3 
  42. Redmi 7A 
  43. Mi Mix 2S 
  44. Mi 11X Pro 
  45. Redmi Note 10 Pro  
  46. Redmi Note 9T 
  47. Mi 8 Explorer Edition 
  48. Redmi 9A 
  49. Redmi Note 10S 
  50. POCO F3 GT 
  51. POCO M3 
  52. POCO X3 GT 
  53. Mi 10i  
  54. Mi 8 SE 
  55. Xiaomi CIVI 
  56. POCO C3 
  57. Redmi Note 11 [China] 
  58. Redmi Note 8T 
  59. Redmi 8A 
  60. Redmi 9T  
  61. Redmi Note 6 Pro 
  62. Redmi K30 Ultra 
  63. Redmi Note 11 Pro 
  64. Redmi 8 
  65. Mi 11 
  66. Redmi 7 
  67. Mi 9 SE 
  68. Mi 9T 
  69. Redmi K40 Pro 
  70. Xiaomi 11T 
  71. Mi 10 Youth Edition 
  72. Mi CC9 Meitu Edition 
  73. Mi 8 Pro 
  74. Redmi Note 7S 
  75. Redmi Note 8 
  76. POCO F3 
  77. Redmi K20 Pro 
  78. POCO X2 
  79. Redmi K30 4G 
  80. Mi 9 Lite 
  81. Redmi Note 9 Pro 
  82. Redmi K40 Gaming Edition 
  83. Xiaomi 11T Pro 
  84. Redmi Note 9 5G  
  85. POCO M2 
  86. Mi 10T Lite [Global] 
  87. Redmi Note 9 
  88. Mi 6X 
  89. Redmi K30 5G 
  90. Redmi 6 Pro 
  91. Mi 9 
  92. Redmi S2
  93. Redmi 10X Pro 
  94. POCO F2 Pro 
  95. Mi 10T 
  96. Redmi K30 Pro 
  97. Mi CC9 Pro 
  98. Mi 9 Pro 5G 
  99. Mi CC9 
  100. POCO M2 Pro 
  101. Mi MIX Fold 
  102. Redmi Note 5 
  103. Redmi 9C 
  104. Redmi 9 Prime  
  105. Redmi 8A Dual 
  106. Redmi 10 
  107. Mi Mix 2 
  108. Redmi K40 
  109. POCO X3 Pro 
  110. Redmi Y2
  111. Mi Note 3 
#xiaomi #miui 12.5 #miui 12 #прошивки
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