В последнее время мы так много слышали о скором выходе MIUI 13, что уже забыли о десятках смартфонов Xiaomi, которые было решено оставить без обновления. Это относительно новые и ещё недавно считавшиеся популярными аппараты, которые продавались миллионными тиражами, но были незаслуженно забыты китайской компанией. Кроме старых телефонов есть также относительно новые, которые вправе рассчитывать на MIUI 13, но пока имеют только закрытые бета-версии, далекие от совершенства и включающие множество ошибок.
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Сегодня у нас большой мегапак прошивок, собранных на сайте XDA Developers. Это стабильные образы на базе MIUI 12 и MIUI 12.5, которые являются последними для каждого из указанных 111 смартфонов. Переходя по ссылке, вы можете выбрать наиболее подходящую для вам прошивку. Например, если вы покупали свой мобильник на китайской площадке, а сам он предназначается для рынка Поднебесной, то лучше ставить китайскую прошивку. Для большинства телефонов подойдёт глобальная версия, но есть и европейская, которая почти идентична глобалке.
Отнеситесь к прошивке внимательно. Если не верите в свои силы, читайте инструкции на сайте XDA Developers. Мы не оставляем ссылок на каждый смартфон в отдельности, дабы не перегружать материал лишней информацией. Инсайдеры отмечают, что для многих из указанных ниже аппаратов это финальная версия. Особенно это касается старых смартфонов, которые получают MIUI 12 с последними обновлениями безопасности. Ещё раз акцентируем ваше внимание на том, что российской версии MIUI 13 нет ни для одного аппарата, поэтому всё, что вы увидите в сети – это стабильные бета-версии. Некоторые из них непригодны для повседневного использования и предназначены для тех, кто любит эксперименты.
- Mi 11X
- Mi Mix 3 5G
- Mi Note 10 Lite Zoom
- POCO X3
- Mi 10S
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 9 Power
- Mi Note 10
- POCO M3 Pro 5G
- Note 5 Pro
- Mi 10
- Mi 9T Pro
- Redmi K30i 5G
- Mi Mix 4
- Mi 8
- Mi Note 10 Lite
- Mi CC9e
- Redmi Note 7
- Redmi 9
- Redmi K40 Pro+
- POCO F1
- Redmi Note 9S
- Mi 10 Lite 5G
- Mi Max 3
- Redmi K20
- POCO M4 Pro 5G
- Redmi 10X
- Mi 11 Ultra
- Redmi K30S
- Mi 8 Lite
- Mi 11i
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 10
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi 9C NFC
- Xiaomi 11i
- Redmi Note 11 4G
- Mi Mix 3
- Redmi 7A
- Mi Mix 2S
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 9T
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi 9A
- Redmi Note 10S
- POCO F3 GT
- POCO M3
- POCO X3 GT
- Mi 10i
- Mi 8 SE
- Xiaomi CIVI
- POCO C3
- Redmi Note 11 [China]
- Redmi Note 8T
- Redmi 8A
- Redmi 9T
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi 8
- Mi 11
- Redmi 7
- Mi 9 SE
- Mi 9T
- Redmi K40 Pro
- Xiaomi 11T
- Mi 10 Youth Edition
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 8 Pro
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 8
- POCO F3
- Redmi K20 Pro
- POCO X2
- Redmi K30 4G
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K40 Gaming Edition
- Xiaomi 11T Pro
- Redmi Note 9 5G
- POCO M2
- Mi 10T Lite [Global]
- Redmi Note 9
- Mi 6X
- Redmi K30 5G
- Redmi 6 Pro
- Mi 9
- Redmi S2
- Redmi 10X Pro
- POCO F2 Pro
- Mi 10T
- Redmi K30 Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Mi CC9
- POCO M2 Pro
- Mi MIX Fold
- Redmi Note 5
- Redmi 9C
- Redmi 9 Prime
- Redmi 8A Dual
- Redmi 10
- Mi Mix 2
- Redmi K40
- POCO X3 Pro
- Redmi Y2
- Mi Note 3