Вложив в некоторые криптовалюты неделю назад 1000 долларов можно было бы сегодня получить 10 000

Истории успеха богатых людей кардинально отличаются друг от друга, но имеют и массу идентичных черт. Чаще всего богатые и знаменитые представители человечества много трудились, и только спустя годы смогли создать уникальный продукт или услугу, которая позволила сколотить уставной капитал. Давайте сегодня без примеров, ведь многие миллиардеры чуть ли не ежедневно находятся в информационном поле, поэтому всё это вы знаете и без нас. Вот только работать, работать и ещё раз работать – это устаревшая стратегия, ведь нувориши нашего времени сколотили свои состояния на криптовалютах и махинациях, которые вообще не представляют никакой ценности для человечества. Простые примеры: Dogecoin, который позволил нескольким предприимчивым людям стать миллиардерами. Shiba Inu, которая больше похожа на пародию, чем на серьёзный актив.

реклама

Если вам казалось, что времена быстрого заработка на криптовалютах прошли, то вы ошибаетесь, ведь отдельные личности продолжают становиться баснословно богатыми на пустом месте. Сегодня у нас три токена, которые уже сделали своих создателей миллионерами. Мало того, если бы мы с вами купили неделю назад любую из криптовалют на несколько тысяч долларов, то могли бы увеличить свои вложения до десяти раз.

Ninja Fantasy Token. На самом деле у нас один из самых больших аутсайдеров конца 2021 года, ведь ещё несколько месяцев назад стоимость токена достигала 38.7 доллара, тогда как уже к концу ноября обвалилась на 99%. За прошедшую неделю Ninja Fantasy Token подрожал на 333%. Увы, вложившие в данную монету деньги разорены, но новички всё ещё могут делать иксы.

Predictcoin. Перед нами серьёзный проект, в задачи которого входит реализации прогностической сети, в рамках которой участники вольны делать те или иные прогнозы. Если кто-то умудрился точно предугадать курс одной из криптовалют, то может претендовать на вознаграждение. За 7 дней цена монеты подросла на немалые 534%. На самом деле токену далеко до исторических максимумов, ведь ранее он торговался на отметке в 35.9 доллара, ну а сегодня стоил 6.3 доллара.

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Classic Doge. Здесь всё просто, ведь перед нами самый настоящий спекулятивный актив, маскирующийся под заботу о братьях наших меньших. Идея криптовалюты проста: каждый пользователь платформы может выпускать уникальные NFT-токены со своими домашними питомцами. После того токены можно продавать или передавать другим людям. За неделю Classic Doge подорожал на 976%. Это всё ещё дешевле пиковых значений, но уже даёт надежду вложившим свои деньги в данный актив вернуть вложения хотя бы частично.