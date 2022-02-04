Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
3 криптовалюты подорожали за 7 дней до 1000%, увеличив капитал нескольких держателей в 10 раз
Вложив в некоторые криптовалюты неделю назад 1000 долларов можно было бы сегодня получить 10 000
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Истории успеха богатых людей кардинально отличаются друг от друга, но имеют и массу идентичных черт. Чаще всего богатые и знаменитые представители человечества много трудились, и только спустя годы смогли создать уникальный продукт или услугу, которая позволила сколотить уставной капитал. Давайте сегодня без примеров, ведь многие миллиардеры чуть ли не ежедневно находятся в информационном поле, поэтому всё это вы знаете и без нас. Вот только работать, работать и ещё раз работать – это устаревшая стратегия, ведь нувориши нашего времени сколотили свои состояния на криптовалютах и махинациях, которые вообще не представляют никакой ценности для человечества. Простые примеры: Dogecoin, который позволил нескольким предприимчивым людям стать миллиардерами. Shiba Inu, которая больше похожа на пародию, чем на серьёзный актив. 

реклама

Если вам казалось, что времена быстрого заработка на криптовалютах прошли, то вы ошибаетесь, ведь отдельные личности продолжают становиться баснословно богатыми на пустом месте. Сегодня у нас три токена, которые уже сделали своих создателей миллионерами. Мало того, если бы мы с вами купили неделю назад любую из криптовалют на несколько тысяч долларов, то могли бы увеличить свои вложения до десяти раз. 

Ninja Fantasy Token. На самом деле у нас один из самых больших аутсайдеров конца 2021 года, ведь ещё несколько месяцев назад стоимость токена достигала 38.7 доллара, тогда как уже к концу ноября обвалилась на 99%. За прошедшую неделю Ninja Fantasy Token подрожал на 333%. Увы, вложившие в данную монету деньги разорены, но новички всё ещё могут делать иксы.

Predictcoin. Перед нами серьёзный проект, в задачи которого входит реализации прогностической сети, в рамках которой участники вольны делать те или иные прогнозы. Если кто-то умудрился точно предугадать курс одной из криптовалют, то может претендовать на вознаграждение. За 7 дней цена монеты подросла на немалые 534%. На самом деле токену далеко до исторических максимумов, ведь ранее он торговался на отметке в 35.9 доллара, ну а сегодня стоил 6.3 доллара. 

анонсы и реклама
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Classic Doge. Здесь всё просто, ведь перед нами самый настоящий спекулятивный актив, маскирующийся под заботу о братьях наших меньших. Идея криптовалюты проста: каждый пользователь платформы может выпускать уникальные NFT-токены со своими домашними питомцами. После того токены можно продавать или передавать другим людям. За неделю Classic Doge подорожал на 976%. Это всё ещё дешевле пиковых значений, но уже даёт надежду вложившим свои деньги в данный актив вернуть вложения хотя бы частично. 

#криптовалюты
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
В Иркутской области из-за майнига фиксируется четырехкартный рост энергопотребления
Продан криптовалютный проект Facebook Libra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на Android 12 от 1 февраля 2022 года
14
Майнер собрал ферму из 33 видеокарт за 3 000 000 р и рассказал о резком падении доходности Эфира
84
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 33% – GeForce RTX 3080 скинула 40 000 р
67
В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
218
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
227
Новый грузовой беспилотник компании Natilus сможет перевозить на 60% грузов больше за половину стоимости
3
Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
18
Цены на некоторые видеокарты рухнули вдвое на фоне надвигающейся криптозимы
66
AMD Ryzen 7000 и Radeon 7000 выйдут в 2022 году - теперь официально
48
Жизненный цикл звёзд подтверждает - во Вселенной нет ничего бессмертного
20
Infinity Ward в этом году выпустит «новое поколение» Call of Duty
3
3 февраля видеокарты GeForce RTX 3050 будут доступны в Ситилинк по цене 26 500 рублей
25
Цены на топовые видеокарты AMD Radeon RX 6900XT опустились ниже отметки в 130 тысяч рублей
49
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
39
Сегодня в Ситилинк 100 видеокарт NVIDIA RTX 3050 будут проданы по цене 26 500 рублей
18
Выпущен Tiny Core Linux 13: требуется всего 46 МБ ОЗУ и 50 МБ на диске
9
Треть суммы от $3,6-миллиардной сделки между Sony и Bungie уйдёт на «удержание» разработчиков
3
В Иркутской области из-за майнига фиксируется четырехкартный рост энергопотребления
27
Лиза Су подтвердила выход CPU и GPU следующего поколения в 2022 г, но может повысить цены на новинки
5
СМИ: Rocksteady отложила релиз Suicide Squad Kill the Justice League до следующего года
3

Популярные статьи

Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
737
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6
8
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
37
Ремонт Sony Xperia Z2 и почему ремонтировать битые телефоны не всегда хорошая идея
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Formula: разрушая баррикады
5
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
17
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
16
Divinity 2: Ego Draconis: краткий обзор
2
Метеоритные ожоги: Как Земля каждый день справляется с миллионами падающих звезд
4
KeysOFF продаёт ключи на Windows и Office по скидкам к 14 февраля

Сейчас обсуждают

Me4tatelI&gt;
20:10
тогда врио был "кровавый пастор" турчинов он с другой стороны стола и сидит но он постоянно постит одни и те же фейки или "недосказанности"
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Дмитрий Нас
20:09
можно сатиру на другие темы сделать, посмотри фильм "Не смотрите наверх", отражает современное общество
Rockstar официально подтвердила, что новая Grand Theft Auto находится в разработке
Goldman Sachs
20:08
https://youtu.be/cv5CvcbJBAg
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Civilian
20:08
Там подлог круче - президентом назван депутат (дата фото - апрель 2014, а он на тот момент был депутатом). Так что это чистой воды конспирология.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Алексей Обухов
20:07
Где брак? вот интел с завода на Asus Zenbook S
В прошлом году средняя цена реализации клиентских продуктов AMD выросла на 57%
Goldman Sachs
20:07
Дурачок местный, может пенсионер УФСИН из Энгельса, восхищается троллейбусами за 26 млн....
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Me4tatelI&gt;
20:06
дурень там с другой стороны стола сидит председатель от украины хватит одно и тоже постить
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
mistergrim
20:06
Заведите две виртуалки, одну дя висты, другую для десятки. Покорректируйте размер памяти. Расскажите о результатах.
Отключив два значка на панели задач Windows 11, можно освободить пару сотен МБ оперативной памяти
Евгений Спицын
20:05
вабще пах...ю
RTX 3090 Ti: цена $4 000, проблемная память GDDR6X и ограниченный выпуск только для энтузиастов
Александр Владимирович
20:05
Глядя на то, какое глючное гно фейсбук, инстаграм и тиндер, я не понимаю почему он вообще до сих пор в топе. Сервисы реально отсталые и проблемные.
Мета потеряла $240 млрд своей стоимости за один день. Цукерберг выбыл из топ-10 богатейших людей мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем